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Çocuk yaşta yıldız oldu, gözümüzün önünde büyüdü: Harry Potter baba olmak için gün sayıyor!

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#Daniel Radcliffe#Erin Darke#Harry Potter
Çocuk yaşta yıldız oldu, gözümüzün önünde büyüdü: Harry Potter baba olmak için gün sayıyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2023 13:16

Tüm dünyanın onu tanıdığı film serisinde başrol oynadığında henüz 12 yaşındaydı. Üstelik bu ilk rolü bile değildi. 1999’da adım attığı oyunculuk kariyerinde uzun yılları geride bırakırken birçok farklı rolde karşımıza çıkmakla kalmadı, aynı zamanda çocukluktan yetişkinliğe de adeta gözümüzün önünde geçti.

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İlk Harry Potter filminden bir milyon dolar kazanan, serinin 2011’de çekilen son filminden aldığı ücretse 14 milyon dolara fırlayan Daniel Radcliffe, İngiltere’nin en zengin gençlerinden bir olmayı da başarmıştı. 2001’de, henüz 12 yaşındayken mavi gözleri, gözlükleri, minik ellerinde tuttuğu büyülü asasıyla tam bir çocuk yıldız olan Radcliffe artık 33 yaşında.

Çocuk yaşta yıldız oldu, gözümüzün önünde büyüdü: Harry Potter baba olmak için gün sayıyor
Dünya, bu üç küçük büyücüyü çok sevdi ve yıllar boyunca onların maceralarına da büyümelerine de şahitlik etti

HARRY POTTER BÜYÜDÜ, SAĞLAM BİR KARİYERE İMZA ATTI

Artık 24 yıla uzanan ciddi bir oyunculuk kariyeri bulunan Daniel Radcliffe, hâlâ J.K. Rowling’in fantastik roman serisinden uyarlanan filmlerin kahramanı Harry Potter olarak hatırlansa da sinemadan tiyatro sahnesine kadar birçok farklı yapımda sıra dışı karakterleri canlandırdı ve yeteneğini kanıtlayarak dünya çapında bir aktör haline geldi.

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Memleketi İngiltere’yle New York arasında mekik dokuyan ve yaşantısını iki şehre bölen Daniel Radcliffe, artık bir Hollywood yıldızı olmasına rağmen son derece mütevazi bir hayat yaşıyor. Spot ışıklarından çok hoşlanmayan eski büyücü, kırmızı halılar, galalar ve film festivallerinin ödül törenleri hariç karşımıza hep halkın arasında, gündelik kıyafetleriyle ve sıradan bir vatandaş gibi çıkıyor.

Çocuk yaşta yıldız oldu, gözümüzün önünde büyüdü: Harry Potter baba olmak için gün sayıyor
Daniel Radcliffe artık 33 yaşında yıldız bir aktör ama son derece mütavazi bir hayat yaşıyor

GÖZLERDEN UZAK YAŞIYOR

Gözlerden uzak yaşamaya çalıştığı hayatında aslında büyük bir aşk olsa da Daniel Radcliffe’in adı şimdiye kadar pek aşk haberleriyle gündeme gelmedi. Oysa yıldız oyuncu 2012’den beri, yani 10 yıldan fazladır, meslektaşı Erin Darke’yle birlikte. Çiftin tanışmaları da zaten aynı filmde rol almalarıyla olmuş.

Daniel Radcliffe, ilişkisiyle ilgili yaptığı çok nadir açıklamalardan birinde, 2020’de People dergisine şunları söylemişti: ileride çocuklarımıza anlatacak çok ilginç bir tanışma hikâyemiz olduğu için şimdiden heyecanlanıyorum.” demişti. Rol gereği kameralar karşısında oldukça yakınlaşan Daniel Radcliffe ve Erin Darke, Kill Your Darlings filminde aşk dolu sahnelerde birlikte oynadıklarından beri gerçek hayatta da sevgililer.

Çocuk yaşta yıldız oldu, gözümüzün önünde büyüdü: Harry Potter baba olmak için gün sayıyor
10 yılı aşkındır birlikte olan Daniel Radcliffe ve Erin Darke nadiren böyle poz veriyorlar

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FİLM SETİNDE BAŞLAYAN AŞK

Filmde ilk kez karşı karşıya gelen ve hemen flört etmeye başlayan iki karakteri oynayan çift aslında kendileri de o zaman tanışmış ve rollerinin etkisiyle bir yandan gerçek hayatta da flörtleşir olmuştu. “Erin çok tatlı ve akıllıydı. Karşısında kendimi bir anda gülerken buldum. Ve rol gereği gülmüyordum; Daniel olarak gülmeye başlamıştım. Başımın büyük bir belada olduğunu oracıkta anladım.” diyen Radcliffe, Erin Darke’ye ilk görüşte vurulmuştu.

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Still Alice, The Marvelous Mrs. Maisel ve Good Girls Revolt gibi yapımlarda rol alan Erin Darke ise Daniel Radcliffe için “Çok sevdiğiniz mesleğinizi yapan ve ne düşündüğünüzü size bakar bakmaz anlayan biriyle birlikte olmak çok mutluluk verici” sözleriyle anlatmıştı. Radcliffe ve Darke, 2021’de bir dizi projesinde tekrar birlikte çalıştı. Çift, gelecekte takrar birlikte film çekmek istediklerini de söylüyor.

Çocuk yaşta yıldız oldu, gözümüzün önünde büyüdü: Harry Potter baba olmak için gün sayıyor
Erin Darke'nin karnı iyice büyüyünce, çift, bebek haberini daha fazla gizleyemedi

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BEBEK HABERİNİ HERKESTEN GİZLEMİŞLERDİ

Her ne kadar becerebildikleri kadar uzun süre herkesten saklamış olsalar da çiftin ilk çocuklarının doğumunu beklediği haber ajanslarına düşen fotoğraflarla ortaya çıktı. 38 yaşındaki yetenekli oyuncu, artık karnı saklanamayacak kadar büyüyünce bebek müjdesini tüm dünya öğrenmiş oldu. Daniel Radcliffe ve Erin Darke, dün New York sokaklarında ellerinde alışveriş torbalarıyla dolaşırken fotoğraflanınca bebek haberi de ortaya çıkmış oldu.

Karnının büyüklüğüne bakılırsa Erin Darke’nin hamileliğinin epey ilerlediğini ve çiftin bebeklerinin doğumunun yakın olduğunu söylemek mümkün. Çiftin yakın çevresi Daniel ve Erin’in bebek konusunda çok mutlu olduğunu, çocuk sahibi olmak için sabırsızlandıklarını söyledi.

Çocuk yaşta yıldız oldu, gözümüzün önünde büyüdü: Harry Potter baba olmak için gün sayıyor
"ÇOK İYİ EBEVEYNLER OLACAKLAR"

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The Mirror gazetesine konuşan bir kaynak “Daniel baba olacağı için çok heyecanlı. Erin ile ilişkisi gerçekten özel ve herkes onların inanılmaz ebeveynler olacağını düşünüyor.” yorumunu yaptı.

Daniel Radcliffe’in Harry Potter’ın en yakın dostu Ron Weasley’yi canlandıran aktör arkadaşı Rupert Grint de 2020’de ilk kez baba olmuş, arkadaşını tebrik eden Radcliffe o günlerde “Rupert’ı tebrik ettim ve onun adına çok mutlu oldum. Düşününce hepimizin büyüyüp ebeveyn olma yaşına gelmiş olmamız hâlâ çılgınca geliyor ama gerçek böyle.” demişti.

Çocuk yaşta yıldız oldu, gözümüzün önünde büyüdü: Harry Potter baba olmak için gün sayıyor

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