Ne şan ne şöhret ne de servet… Ünlü sunucu sadece oğlunun sesini bir kez duyabilmek için yaşıyor

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Kraliyet nişanına sahip, yıllardır ekranda sunduğu sayısız program ve yarışmayla ünlenin en tanınmış ve sevilen isimlerinden olan ünlü şef, sunucu ve jüri üyesi Gregg Wallace ne yazık ki yıllardır tam bu tarif ettiğimiz türden büyük bir üzüntüyle yaşıyor.

İnglitere'nin en sevilen ekran yüzlerinden, MasterChef ve Celebrity MasterChef gibi yapımlarda sunuculuk ve jürilik yapan Gregg Wallace, kariyeriyle ilgili beklenmedik bir karar verdi ve tüm ekran işlerini bırkatığını açıkladı

4 YAŞINDAKİ OĞLU OTİZM TEŞHİSİ ALMIŞTI

MasterChef ve Celebrity MasterChef gibi televizyonların en çok izlenen yemek yarışmalarını sunan, gastronomi ve aşçılık alanında kitaplar da yazan Wallace, eşi Anne-Marie Sterpini’yle otizmli oğulları Sid'i büyütürken yaşadıklarını duygu dolu bir röportajda dile getirdi.

8 yaşındayken cinsel tacize uğrayan, hayata yoksul ve zorlu şartlarda başlayan ve 15 yaşındayken okulu bırakıp manavlık yapmaya başlayan Gregg Wallace şimdi kraliyet nişanı sahibi ünlü bir tlevizyoncu, şef, yazar ve gastronomi uzmanı

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59 yaşındaki MasterChef sunucusu, yaşadıkları tüm sıkıntılara rağmen 37 yaşındaki eşi Sterpini ile birlikte oğullarının dünyasını mümkün olduğunca “anlamak” için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. The Sun'a konuşan ünlü sunucu 2022 yılında otizm teşhisi konulan Sid'in konuşamadığını ancak iletişim becerilerinin geliştiğini ve oğullarının geleceği için büyük bir umut taşımaya devam ettiklerini söyledi.

ANNE VE BABASI ONUN AĞZINDAN ÇIKACAK TEK BİR SÖZÜ DUYABİLMEK İÇİN YAŞIYOR

Gregg Wallace daha önce de otizimli olan ve dünyayla sözlü iletişim kurmayan 4 yaşındaki oğlu Sid ile kurduğu özel bağı ve onun babası olmanın kendisine hissettirdiklerini samimi şekilde dile dökmüştü.

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“Çok fazla duyusal sorunumuz yok. Oyun oynamaktan ve kucaklanmaktan hoşlanıyor. Ve giderek daha fazla etkileşim görüyoruz, bu da bize umut veriyor. İhtiyacımız olan tek şey de bu” diyen Gregg Wallace oğlunun ne kadar sevgi dolu olduğunu ancak bunu ifade edecek sözcükleri kullanamadığını anlatmıştı.

Anne-Marie Sterpini’yle 2013’te Twitter’dan (yeni adıyla X) yazışarak tanışan ve büyük bir aşk yaşamaya başlayan Gregg Wallace, İtalyan olan dördüncü eşi Sterpini’yle 2016’da evlenmişti. Çift evlendikten sonra çocuk sahibi olmak istedi.

Gregg Wallace oğlu Sid'le ilgili en büyük kaygısının onun mutsuz, üzgün ya da korkmuş olduğu zaman bunu ifade edememesi olduğunu söylüyor

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"KORKARSA BİZE SÖYLEYEMEZ"

Bir bebekleri olabilsin diye uzun süre tedavi gördüler ve tüp bebek denediler. Artık umutsuzluğa kapıldıkları noktada ise Anne-Marie Sterpini doğal yoldan hamile kaldı. Mutluluktan havalara uçan çift 2022’de oğulları Sid’in otizmli olduğunu öğrendiler.

Dış dünyayla bağlantı kurmakta zorlanan ve henüz anne babası dahil kimseyle sözlü iletişim kuramayan Sid için ünlü sunucu “Mutsuz olduğunda bize söyleyemez. Korktuğunda ya da kendini iyi hissetmediğinde bize söyleyemiyor. Bu da anne baba olarak bizi en çok korkutan ve üzen durum” diye itiraf ediyor.

Gregg Wallace ve eşi Anne-Marie Sterpini evlendikten sonra bebek sahibi olmak için uzunca süre tedavi görmüşlerdi... En sonunda Anne-Marie Sterpini doğal yoldan hamile kaldı: Çift bu mutlu haberi bir "mucize" diyerek duyurmuştu

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"ONUNLA KAYDETTİĞİMİZ İLERLEME HER ŞEYE DEĞER"

Wallace, Sid'in onunla ve annesiyle duygusal ve fiziksel temasının gelişmeye başlaması için çok çabaladıklarını, bunun meyvesini almanınsa dünyadaki tüm mutluluklara değer olduğunu söylüyor.

Ünlü sunucu "Yanıma gelmeye, yanıma uzanmaya, elini koluma ya da başını omzuma koymaya başladı. Bu harika bir şey. Bunun ne kadar ileri gideceği konusunda hiçbir fikrimiz yok ama denemeye devam edeceğiz çünkü onda şimdiden bir fark görüyoruz ve bizi dünyada bundan daha çok mutlu edecek bir şey yok” diyor.

Gregg Wallace ve eşi Anna oğulları Sid'in artık kendileriyle fiziksel ve duygusal temas kurmaya başladığını söylüyor

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KENDİSİ KARİYERİNDEN VAZGEÇTİ, EŞİ EĞİTİM ALMAYA BAŞLADI

Gregg Wallace’ın eşi Anna, 2023'ün ikinci yarısını Sid'le en iyi nasıl iletişim kurabileceğini anlamak için Amerikalı uzmanlardan kurs alarak geçirdi. Ünlü sunucu “Eşim, otizmini tedavi etmek ya da tersine çevirmek için değil ama oğlumuzla iletişim kurması ve onunla konuşabilmesi için ona nasıl yardımcı olacağını öğreniyor” dedi.

Gregg Wallace oğlunun otizmli olduğunu öğrendikten sonra bir süre yas sürecine benzer bir süreçten geçtiğini itiraf ediyor

Gregg Wallace da geçen yılın başlarında büyük bir kariyer değişikliğine gittiğini duyurmuş, Sid'e destek olmak ve Anna'nın oğulları için doğru eğitim ortamını bulmasına yardımcı olmak için sunuculuğunu üstlendiği Inside The Factory adlı popüler programından ayrıldığını açıklamıştı.

"TEŞHİSİ ÖĞRENİNCE YAS SÜRECİ YAŞADIM"

Gregg Wallace, oğlu Sid'in ağır otizmli olduğunu öğrendiğinde yaşadığı hisleri de daha önce büyük bir açık yüreklilikle anlatmıştı.

"KİMSE SİZE NE OLACAĞINI SÖYLEYEMEZ"

Durumu öğrendikten sonra uzunca bir süre sanki yas sürecindeymiş gibi yaşadığını itiraf eden ünlü sunucu oğlunun otizmli olması ve bunu kabullenme süreciyle ilgili olarak da "Kötü olan şey, kimsenin size ne olacağını söyleyememesidir ancak iyi olan şey de ise kimsenin size ne olacağını söyleyememesidir. Sid’in son iki yılda gösterdiği gelişim bize bunu öğretti” demişti.