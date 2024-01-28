34 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar… Usta aktör mutlu evliliğinin sırlarını anlattı: Eşinde 5 özellik bulan onu hiç bırakmasın!

Haberin Devamı

Bu süreçte de birçok dizi ve filmde yardımcı roller üstlenecekti. Ama dünya onu kansere yakalanan bir kimya öğretmeniyken bir anda uyuşturucu üreten ve satan bir suçluya dönüştüğü Breaking Bad dizisiyle, Walter White karakteriyle tanıdı ve çok sevdi.

GEÇ GELEN ŞÖHRETİ İNANILMAZ BİR SEVİYEYE TAŞIDI

Deyim yerindeyse kazanmadığı ödül kalmayan 67 yaşındaki usta oyuncu Bryan Cranston geç sayılacak bir yaşta kazandığı şöhreti belki de bir zamanlar hiç hayal edemeyeceği bir seviyeye taşıdı.

Ve bunu yaparken de her zaman hem beyefendi hem de sempatik kişiliğiyle gönüllere taht kurdu. Skandallardan uzakta, Hollywood’un gösterişli dünyasının içinde ancak yine de spot ışıklarından kaçarak sade ve sakin bir yaşamı seçti.

Haberin Devamı

BİR ARADA 34 YILI DEVİRDİLER

Bunu da 35 yıla yakındır evli olduğu, her zaman üzerine titrediği ve adını hep büyük bir aşkla andığı oyuncu eşi Robin Dearden’ın yardımıyla yaptı. Gösteri dünyasında hele de Hollywood’da ömürleri çabucak tükenen aşklara ve evliliklere inat, ünlü çift, mutlu evlilikleriyle her zaman parmakla gösterildi.

Bryan Cranston ve Robin Dearden Hollywood'un en mutlu evliliklerinden birine sahip

Usta aktör geçen haziran ayında emeklilik planlarını açıkladığında hayranları büyük bir üzüntü yaşamıştı. Bryan Cranston bunun üzerine hemen bir açıklama yapmış, emekli olmayacağını ancak 70. yaşını kutlayacağı 2026 yılında aktörlüğe bir süre ara vereceğini söyledi.

Son 25 yıldır neredeyse nefes almadan çalıştığının altını çizen Cranston’ın bu kararının en büyük sebeplerinden biri de bu uzun yıllar boyunca eşi Robin Dearden’a bile gönlünce vakit ayıramaması vardı.

Haberin Devamı

OYUNCULUĞA ARA VERECEĞİM DEMİŞTİ... ARTIK EŞİYLE OLMAK İSTİYOR

Yıldız oyuncu sosyal medya hesabından uzunca bir açıklama yayınlamış ve “Oyunculuğa bir yıl ara vermenin bile bana birçok şey sağlayacağını düşünüyorum. Önce 34 yıllık güzel karım Robin’le son 25 yıldır geçiremediğim şekilde vakit geçireceğim” demişti.

Bryan Cranston karısıyla “bir ünlünün eşi olarak değil, sevgi dolu bir evli çift olarak” vakit geçirmek istediğini itiraf etmişti. Son filmi Argylle'ın Londra galasında People’a konuşan usta aktör 70 yaşındaki eşiyle otuz yılı aşkın süredir sürdürdüğü mutlu evliliğin sırlarını da burada anlattı.

Bryan Cranston, 2026'da oyunculuğa ara vereceğini söylediğinde hayranlarını üzmüştü: Bu kararın ardında usta aktörün artık eşiyle vakit geçirebilme isteği yatıyor

Haberin Devamı

"DOĞRU İNSANLA EVLENİN: ONDA 5 ÖZELLİK BULURSANIZ DA BIRAKMAYIN"

Bryan Cranston 1989'da evlendiği eşi Dearden'la ilişkisinin sırrını "Doğru insanla evlenmek" diye açıklıyor. Ve ekliyor: "Bence bir eşte aramanız gereken beş şey var. Bu beş şey sizin için neyse, o beş şeye ihtiyacınız var demektir. Ondan sonrasını bırakın gitsin. Zaten hiçbir zaman her konuda tamamen aynı fikirde olmayacağız"

Taylor adında 30 yaşında bir kızları olan çift, ilk kez 1986'da TV dizisi Airwolf'un setinde tanıştı ve 8 Temmuz 1989'da nikah masasına oturdu. Bryan Cranston, sette ilk kez karşılaştıklarında müstakbel eşinin de kendisinin de hayatlarında başkaları olduğunu anlatmıştı.

Bryan Cranston Hollywood'daki Şöhret Kaldırımı'ndaki yıldızına kavuştuğunda onu ilk kutlayanlar eşi ve kızı olmuştu

Haberin Devamı

ONLARIN AŞKI DA SETTE KARŞILAŞTIKLARINDA FİLİZLENDİ

O sırada birbirlerinden etkilenseler de ikisi de bu kişilere bir saygısızlık yapmamak için birbirlerinden uzak durdular. Bir yıl sonra ikisi de bekarken tekrar karşılaştıklarındaysa artık bir arada olmalarının önünde hiçbir engel kalmamıştı. Zaten o günden sonra da bir daha hiç ayrılmadılar…

Kariyerindeki sayısız başarıya rağmen her zaman ailesini ön planda tutmayı bilen Bryan Cranston "Karımı bulduğum için ne kadar şanslı olduğum gerçeğini asla hafife alamam. Bunun farkındayım ve o da şahane bir hanımefendi” diyerek 34 yıldır bitmeyen aşkını dile dökmüştü…