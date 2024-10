Mutlu yuvalarını kurup en büyük kabusu yaşadılar… Ünlü yıldız ölümden dönen karısına aşkını gözyaşlarıyla anlattı…

Haberin Devamı

Dancing With The Stars adındaki dans yarışmasında uzun yıllar önce en başarılı yarışmacı sonra da jüri üyesi olarak ünlenen 39 yaşındaki Derek Hough, yarışmadaki eski partneri 30 yaşındaki Hayley Erbert'le 2015’ten beri büyük bir aşk yaşamaya başlamıştı. Gösteri dünyasının en mutlu çiftlerinden Derek Hough ve Hayley Erbert daha evliliklerinde bir yılı geride bırakamadan hayatlarının en büyük korkusunu yaşadılar

EN BÜYÜK KÂBUSU EVLENDİKTEN HEMEN SONRA YAŞADILAR

Aşklarını birlikte dans ederek ve yarışmanın dışında ABD’de şehir şehir gezerek yaptıkları şovlarla başarılı bir iş birlikteliğine de dönüştüren ünlü çift uzun yıllardır süren birlikteliklerini 2023 yazında nikah masasına taşımıştı.

Mutlu çiftin hayatı evlenmelerinden birkaç ay sonra kimsenin beklemediği korkunç bir yola girdi ve ünlü çift geçtiğimiz aralık ayında Dans Senfonisi turnesini gerçekleştirirken Hayley Erbert sahne arkasında bir anda yere yığılıp acil şekilde hastaneye kaldırıldı.

Zor zamanları müzice sayılabilecek kadar kısa zamanda atlatan çift dün akşam yeni bölümü yayınlanan Dancing With The Stars'a nihayet sağlıklı ve mutlu şekilde katıldılar. Hayley Erbert, Derek Hough'la sahneye çıkmaya hazırlanırken bir anda yere yığılmış, ardından da çok ağır bir beyin ameliyatı geçirmişti

KARISININ ÖLÜMÜN KIYISINA GELDİĞİ ANLARI ANLATIRKEN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Derek Hough, yarışma başlamadan önce yayınlanan kısa bir belgeselde eşi Hayley Erbert'in “aslında ölmekte olduğunu” öğrendiği o yürek parçalayıcı anı anlatırken kendini tutamadı ve gözlerinden yaşlar süzüldü…

Yarışma başlamadan önce seyirciler, Hayley'nin hastalandığı ve her şeyin 'korkunç bir kâbusa döndüğü gün yaşananları anlatan yürek burkan bir video izlediler. Derek Hough, dün akşam yeni bölümü yayınlanan Dancing With The Stars'da, karısının doktorlarının kendisine "kurtulamaz, kurtulsa da bir daha ayağa kalkamaz" dediği anları gözyaşları içinde anlattı

“YAŞADIĞIM KORKUYU KELİMELERLE ANLATAMAM”

“Sahnedeydim ve Hayley'nin de arkamdan sahneye çıkması gerekiyordu. Sahne amiri dışarı çıktı ve “Hey, o sahneye çıkmıyor” dedi. Sahnenin kenarında nöbet geçiriyordu ve aslında ölüyordu. Yaşadığım saf korkuyu kelimelere dökmek bile gerçekten zor” diye anlatıyor o anları Derek Hough… Hayley Erbert, ameliyat olduktan sonra kazıttığı upuzun saçları için gözyaşı dökmüş, kocası Derek Hough da "benim güzel karıma her şey yakışır" diyerek onu teselli etmişti

DOKTORLAR “KURTULAMAZ, KURTULSA DA YÜRÜYEMEZ” DEMİŞTİ

Üzerinde dans kostümüyle acil şekilde hastaneye kaldırılan Hayley Erbert için doktorlar çok ciddi bir beyin kanaması geçirdiğini ve acilen ameliyata alınması gerektiğini söylediler.

Hayley Erbert’in beyin kanamasını durdurmak için kafatasından büyük bir parça çıkarıldı ve kraniotomi adı verilen çok ciddi bir ameliyat geçirdi. Doktorlar ünlü dansçının “başaramayacağını” yani nu ameliyattan sağ çıkmasının pek mümkün olmadığını, sağ kalsa bile “artık aynı insan” olamayacağını söylediler.





GÖZLERİNİ AÇIP KONUŞUNCA DÜNYALAR ONUN OLDU

Aldığı bu haberle yıkılan Derek Hough karısının hastane yatağında gözlerini açıktan sonra kendisine “Ne oldu? Az önce dans etmiyor muyduk?” dediği anda yaşadığı büyük mutluluğu “Onun orada olduğunu, içeride olduğunu bilmek bile beni nasıl rahatlattı anlatamam. O Hayley'di. O benim karımdı. Ve sonra büyük yolculuğumuz başladı.” sözleriyle anlattı. Ünlü çift bu korkunç günleri atlattıktan sonra 2024 yılına da birbirlerine tutunarak girmişlerdi

KARISI İYİLEŞSİN DİYE KENDİNİ ONA ADADI

Derek Hough ilerleyen günlerde her şeyi bir kenara bırakıp kendini karısı Hayley’e adadı. Aylar süren hastane, tedavi ve rehabilitasyon süreçleri boyunca onun yanından hiç ayrılmadı.

Bu süreç boyunca da sosyal medya hesabından hayranlarıyla bu zorlu günleri ve neler yaşadıklarını samimi şekilde paylaştı. Hayley Erbert, geçirdiği bu çok tehlikeli ameliyatın ardından aylarca kafatasını korumak için kask takmak zorunda kalmıştı.

Bununla da yetinmeyen ünlü dansçı yürümeyi bile yeniden öğrenmek zorunda kaldı. Doktorlar ona bırak dans etmeyi bir daha yürüyemeyeceğini söylemişti.

HERKESİ AĞLATTILAR… “O BENİM GÜZEL MUCİZEM”

Ancak Hayley bu olasılığı kabul etmedi ve “inatçı” bir insan olarak sadece yürümekle kalmayıp aynı zamanda yeniden dans etmek için kendi sınırlarını zorladı ve bunu da mucizevi şekilde ameliyattan aylar sonra başardı.

Derek Hough “Onun gücünden çok etkilendim. O benim güzel mucizem” dediği karısı Hayley Erbert’le yarışmanın yeni sezonunda gözüktüğü anda izleyiciler de iki yıldız isimle birlikte gözyaşlarına boğuldu. Derek Hough ve Hayley Erbert yaşadıkları zor günleri atlattıktan sonra Dancing With The Stars'ın yeni bölümünde muhteşem bir şova imza attılar ve izleyicileri ekran başında gözyaşlarına boğdular

KORKUNÇ GÜNLERİ BİRLİKTE ATLATTILAR, YIL DÖNÜMÜNDE MUCİZE KURTULUŞU DA KUTLADILAR

Aralık 2023'te kraniektomi operasyonu geçiren Hayley Erbert, doktorlarının ve en çok da kocası Derek Hough’nun desteğiyle kimsenin inanamadığı bir hızla yeniden ayağa kalktı ve dans edebilecek hale geldi.

Hatta Hayley öyle çabuk iyileşti ki ünlü çift 19 Mayıs'ta sona eren 70 şehirlik Dans Senfonisi turnesini de tamamlayabildi. Ardından 26 Ağustos’ta birinci evlilik yıl dönümlerini kutladılar.





HER ŞEYİN SEBEBİ BİR YIL ÖNCE GEÇİRDİKLERİ ARABA KAZASI ÇIKMIŞTI

Daha sadece 30 yaşında olan Hayley Erbert’in böyle korkutucu bir hastalık ve ameliyat yaşamasının sebebi ise bir yıl önce, Aralık 2022’de geçirdikleri araba kazasıydı. Araçları buzlu yolda kayan çift kazayı ufak tefek yaralanmalarla atlatmıştı.

Ancak ünlü çift ölümün kıyısından dönüp “ucuz atlattık” dedikleri kazadan bir yıl sonra Hayley Erbert’in bir anda yere düşüp fenalaşmasıyla başlayan korkutucu sürecin sebebinin bu araba kazası olduğu ortaya çıktı. Derek Hough, Dancing With The Stars'da gösterdiği başarıyla üst üste Emmy ödülü kazanmış, onun bu başarısında en büyük pay sahibi olan eşi Hayley Erbert de onun en büyük destekçisi olmuştu



“UCUZ KURTULDUK” DERKEN NEREDEYSE ÖLECEKTİ…

Erbert'in acil şekilde geçirdiği bu tehlikeli beyin ameliyatının ünlü çiftin 2022’nin son günlerinde geçirdiği araba kazasından kaynaklandığı ortaya çıkmıştı. Kazadan sonra Hayley Erbert’in beyin damarlarında kanama oluşmuş ve bu kanlar kafatasının içinde birikerek ünlü dansçıyı ölümün kıyısına getirmişti.

Zor günleri atlatan çift kısa bir süre önce verdikleri röportajda artık çocuk sahibi olmak istediklerini söyledi