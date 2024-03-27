‘Kanser olduğumu öğrenmek bile beni bu kadar üzmemişti’ diyordu… Annelik hayali yarım kalmayacak!

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Kırdığı rekorlarla tarihe geçmiş çok başarılı bir profesyonel dansçı olan Amy Dowden, Strictly Come Dancing yarışmasıyla bir ekran yıldızı olmuş, yıllarca televizyonların en sevilen isimlerinden bir haline gelmişti.

HER ŞEY EN MUTLU OLDUĞU ANDA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Bir yandan da dans partneriyle yaşadığı büyük aşkı nikah masasına taşımış, birlikte açtıkları dans okulunda çalışıyordu. Yani hayatta hayalini kurduğu her şeye bir adım uzaktaydı.

Daha çok kısa bir süre öncesine kadar dans sahnelerinin ve televizyonların parlak yıldızı olan Amy Dowden hayatının en mutlu günlerinde aldığı haberle yıkılmıştı

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Evlendikten hemen sonra işleri yüzünden balaylarını erteleyen Amy Dowden ve Ben Jones çifti sonunda rüya gibi bu ilk tatillerine çıktıktan sonra Amy’nin meme kanserine yakalandığı haberini alıp yıkıldılar.

KANSER TEDAVİSİNE BAŞLADI, EN KÖTÜ HABERİ İSE SONRA ALDI

Geçtiğimiz mayıs ayında meme kanseri teşhisi konulan 33 yaşındaki Amy, artık doğal yollardan çocuk sahibi olamayacağı haberini hazmetmekte zorlandığını itiraf etti.

Amy Dowden'ın bu zorlu yolculuğunda en büyük desteği aldığı kişi yeni evlendiği büyük aşkı Ben Jones oldu

"ANNE OLAMAYACAKSIN" DEDİLER, DÜNYASI BAŞINA YIKILDI

Strictly'ye ilk kez 2017'de profesyonel dansçı olarak katılan ve o zamandan beri ünlü bir yıldıza dönüşen Amy “’Üzgünüm Amy, sen kansersin’ sözlerinden daha zor bulduğum şey bir sonraki cümleydi” demişti.

Doktorlar kanser tedavisi aldıktan sonra doktorların verdiği bu ikinci haberle yıkılmıştı. Kanserinin vücudundaki hormonlardan beslenip ilerleyeceğini söyleyen doktorlar bunu engelleyici tedaviler uygulayacaklarını söylediler güzel yıldıza.

Amy, geçtiğimiz gün katıldığı yayında yumurtalarını dondurduğunu ve düşük bir şansa rağmen şu an 5 sağlıklı embriyo elde ettikleri müjdesini verdi

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Bu Amy’nin hayatını kurtaracak ancak doğal yollardan anne olmasını engelleyecekti. Teşhisin ardından yıldız dansçıya eşiyle birlikte ileride kullanmak üzere dondurulabilecek embriyolar oluşturmayı denemeleri için iki haftalık bir süre olduğu söylendi.

Güzel yıldız gördüğü yoğun kemoterapi sürecinin ardından şubat ayının sonunda kanserden kurtulduğunu, hastalığın ilerlemesinin önüne geçildiğini duyurarak hayranlarını sevindiren haberi vermişti.

Amy Dowden kanseri yendiğini bu mutlu fotoğrafı Instagram hesabından paylaşarak duyurmuştu

Yıldız dansçının son kontrolünde hastalığa dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı görüldü, ancak yine de Amy Dowden’ın tamamen iyileşmesi ve kanserin tekrarlamayacağı ya da vücudunun başka bir yerine sıçramayacağından emin olması için dört ila beş yıl geçmesi gerekecek.

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BAŞARMAK İÇİN SADECE İKİ HAFTASI VARDI!

Dowden bu süre içinde de önleyici ilaç ve tedavileri almaya devam edecek. Bu mutlu haberlerin ardından bir güzel gelişmeyi daha duyuran Amy Dowden için şimdilerde gündemde yepyeni bir heyecan var.

Doktorların doğal yollardan anne olamayacağını söylemesi ve tüp bebek için de kanser tedavisinden önce sadece birkaç günü olan Amy Dowden eşi Ben Jones’la birlikte beş embriyo oluşturduğunu açıkladı.

Prosedürün başarılı olduğunu söyleyen güzel yıldız kanser tedavisinin tüp bebek şansını da çok düşürdüğünü ancak kendi denemelerinin başarılı olduğunu “İki haftalık bir zamanım vardı. Ve o iki hafta içinde başardık. Ve böylece embriyolarımız oldu. Şimdi beş küçük Amy ve Ben'imiz var” diyerek duyurdu.

Amy Dowden kemoterapi görürken dökülen saçlarını perukla saklamadan kırmızı halıya çıkmış, bu cesareti karşısında herkesin takdirini kazanmıştı

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BİRKAÇ SENE DAHA BEKLEMEK ZORUNDA

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi’ne (NHS) başvuran çifte bu tür bir hastalık durumunda uygulanan prosedür tavsiye dildi. İngiltere’de kanser teşhisi alan ve kemoterapi gören kişilere ileride çocuk sahibi olabilmeleri için yumurta dondurma hizmeti veriliyor.

Amy Dowden hamilelik hormonları kanserini tetikleyebileceğinden dolayı çocuk sahibi olmak için bir süre daha beklemek zorunda olduklarını söylüyor. Ancak anne olma hayali yarım kalmadığı için yaşadığı mutluluğu da saklayamıyor…