Ünlü çapkın yemek randevusunda yakalandı… Model sevgilisinin parmağındaki yüzük dikkat çekti

Haberin Devamı

Şu iki cümle bile sinema ve magazin dünyasını yakından takip eden okurların Leonardo DiCaprio’dan bahsettiğimizi anlamasına yeterli olabilir…

Uzun oyunculuk kariyeri boyunca birçok başarıya imza atan, Oscar dahil sayısız ödülü kucaklayan usta aktör kariyeri kadar hareketli aşk yaşantısı ve yukarıda bahsettiğimiz “kötü şöhreti” ile anılıyor. 49 yaşındaki Leonardo DiCaprio ve 25 yaşındaki sevgilisi Vittoria Ceretti birlikte öğle yemeği yedi

O YÜZÜK BİR NİŞAN YÜZÜĞÜ OLABİLİR Mİ?

49 yaşındaki Leonardo DiCaprio, bir süredir birlikte olduğu 25 yaşındaki ünlü model Vittoria Ceretti ile çıktığı bir yemek randevusunda paparazzilere yakalandı.

Haberin Devamı

Leonardo DiCaprio ve kız arkadaşı Vittoria Ceretti dün Los Angeles'ta bir öğle yemeği sırasında görüldü, gündelik giysileriyle bir fast food restoranına giden çift birlikte bir şeyler atıştırırken siparişlerini de birlikte verdi ve ısmarladıkları yemekleri birbirlerine tattırdı.

Siparişlerini birlikte veren ikiliyi görenlerin gözü Vittoria Ceretti'nin parmağındaki yüzüğe takıldı

Bu buluşmanın en dikkat çekici detayı ise İtalyan modelin parmağında görülen yüzük oldu. Beyaz altın ve taşlarla süslü bu yüzüğün Vittoria Ceretti’nin sol el yüzük parmağında olması çiftin hayranlarının acaba bu, ilişkinin ciddileştiğinin bir işareti mi diye düşünüp heyecanlanmasına yol açtı.

DOKUZ AYDIR GÖZÜ ONDAN BAŞKASINI GÖRMÜYOR

Adı “usta çapkına” çıkan Leo ve Vittoria Ceretti 2023 yazından beri birlikteler. Daha önceleri de olduğu gibi Leonardo DiCaprio güzel modelle ilk görüntülenmeye başladığında bunun geçici bir heves olduğu yorumu yapılmıştı ancak çift ilişkileri ilerledikçe saklanmaktan vazgeçti.

İtalyan model Vittoria Ceretti şu sıralar podyumların en gözde ismi

Haberin Devamı

İkili baş başa olduklarını düşündükleri anlarda fotoğrafçılara oldukça samimi şekillerde yakalandı.

Öte yandan Vittoria Ceretti Elle dergisinin mart ayı kapağında yer alarak dergi için özel bir röportaj da vermişti. Bu sohbette moda, favori tasarımcıları, özel hayatı ve daha birçok konuda konuşan ünlü model DiCaprio ve ilişkileri hakkında hiçbir şey söylemedi. Leonardo DiCaprio ve Vittoria Ceretti'nin ilişkisi geçen ağustosta ortaya çıkmıştı

İLİŞKİLERİ KONUSUNDA YORUM YAPMIYOR

Usta oyuncunun hakkında yapılan tüm haberlere rağmen bu konuda çok ketum davrandığı ve aşk hayatı konusunda tek kelime bile etmediği biliniyor. Hayranları Ceretti’nin de bu konuda suskun kalmasını Leo’nun bu gizlilik talebine destek verdiği şeklinde yorumluyor.

Haberin Devamı

Leo ve Vittoria ilk kez geçen yıl ağustos ayında Santa Barbara'da dondurma yerken birlikte görüldüler. Eylül ayının başlarında ise İbiza'da, basına kapalı özel bir partide dans ederken ve öpüşürken çekilen fotoğrafları magazin sayfalarına yansıdı. İkili Ibiza'daki bir partide böyle yakalanmıştı

LEO’NUN AŞKI PODYUMLARDA FIRTINA ESTİRİYOR

O dönemde yakın çevreleri Leonardo DiCaprio’nun Vittoria Ceretti’nin sadece güzelliğinden değil çevreci tutumundan da çok etkilendiğini söylemişti. DiCaprio uzun yıllardır çevre koruma ve iklim krizi konusundaki açıklamaları ve bu konularda çalışan örgütlere yaptığı yardımlarla tanınıyor.

Haberin Devamı

Vittoria Ceretti, genç yaşına rağmen modellik kariyerinde şöhret ve başarı basamaklarını hızla tırmanmış ve reklamların aranan yüzü haline gelmiş bir model. Chanel, Prada, Dolce & Gabbana ve Moschino gibi dev markalarla çalışan Ceretti hem podyumlarda hem de reklam kampanyalarında sık sık karşımıza çıkıyor. Bu arada Leo'nun bir dönem adının birlikte anıldığı Gigi Hadid ve Vittoria Ceretti yakın arkadaş

ADI UZUN SÜRE GIGI HADID’LE ANILMIŞTI

Leonardo DiCaprio, Ceretti’yle ilişkisi başlamadan önce 2022'nin sonlarında ve 2023'ün başlarında kısa bir süre model Gigi Hadid ile birlikte oldu. Daha doğrusu ikilinin aşk yaşadığı iddiaları aylarca manşetleri süsledi.

Haberin Devamı

Gigi Hadid sık sık yıldız oyuncuyla bir arada görüntülenmiş ancak en sonunda onunla iyi arkadaş olduğunu ve bir ilişki yaşamadıklarını söylemişti. Zaten bu dedikodulardan kısa bir süre sonra Gigi Hadid de bir başka ünlü aktörle, Bradley Cooper’la aşk yaşamaya başlamıştı. Vittoria Ceretti birkaç ay sonra 26 yaşında olacak... Bu da usta aktörün aşkının ne kadar sağlam olduğunun sınanması anlamına geliyor

ÜNLÜ MODELİN DOĞUM GÜNÜNE AZ KALDI: O DA YAŞ SINIRINDAN DOLAYI TERK EDİLEBİLİR!

Leonardo DiCaprio ise en son uzun süreli ilişkisini Ağustos 2022'de ayrıldığı ve beş yıl boyunca birlikte olduğu yıldız oyuncu Camila Morrone ile yaşamıştı. Bu ilişki de Leo’nun diğer aşklarında olduğu gibi Camila Morrone 25 yaşını doldurduktan hemen sonra bitmişti.

Leo en son güzel oyuncu Camila Morrone'la uzun süreli bir ilişki yaşamış, bu aşk da tıpkı öncekilerinde olduğu gibi Morrone 25 yaşını doldurunca sona ermişti

Vittoria Ceretti 7 Haziran doğumlu. Yani birkaç ay içinde 25 yaşını doldurup 26 yaşından gün almaya başlayacak. Leonardo DiCaprio’nun 25 yaşından büyük kadınlarla birlikte olmama kuralını büyük bir aşk yaşadığı Vittoria Ceretti için bozup bozmayacağı da bu tarihten sonra belli olacak…