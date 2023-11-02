Ünlü çapkın bu sefer abayı fena yaktı… Güzel modele vurulmuş: Gözü ondan başkasını görmüyor

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Oysa DiCaprio’nun yakın çevresine göre bu kez işler alışılmıştan farklı ilerleyebilir… Kendisi 50 yaşına merdiven dayamasına rağmen her zaman kendinden oldukça genç ve her biri ünlü birer oyuncu ya da model olan güzellerle birlikte olan aktörün bir özelliği daha var ki yıllardır onu hedef tahtasına oturtuyor.

“25 YAŞ” KURALI YÜZÜNDEN YILLARDIR DİLLERDEN DÜŞMÜYOR

Leonardo DiCaprio sinemadaki tüm başarılarına ve oyunculuk kariyerinde zirveye yükselmesine rağmen hep bu özelliğiyle gündeme geliyor: Leo, gönlünü kaptırdığı bu kadınlar 25 yaşına geldiğinde onları terk etmesiyle nam saldı.

Uzun yıllardır hayatına giren bütün kadınların 20’li yaşlarının başında olmasına dikkat eden usta aktör aslında pek de kısa süreli ilişkiler yaşamadı. Ancak hangi ünlü güzelle aşk yaşarsa yaşasın 25 yaşında geldiğinde onu terk etti.

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Ağustos ayından beri sürekli birlikte görüntülendiği ve aşk yaşadığı Vittoria Ceretti için de bu kural bozulmadı. İtalyan model 25 yaşında. Üstelik de önümüzdeki haziranda 26. yaş gününü kutlayacak. Yakın çevresine göre ünlü modele fena halde tutulan Leo için bu 25 kuralı bozulabilir. Leonardo DiCaprio ve Vittoria Ceretti birkaç gün önce katıldıkları bir partide böyle görüntülenmişti... Kalabalıktan kaçıp balkona çıkan aşıklar burada sarmaş dolaş halde yakalandı

LEO’YU ARTIK FLÖRT MACERALARINDA GÖREMEYECEKSİNİZ!

Daily Mail’e özel açıklamalar yapan bu isimsiz kaynakların ifadesine göre “Leonardo DiCaprio resmen piyasadan çekildi!” Yani yıldız oyuncu için bu yeni ilişki bir gönül macerasından oldukça ötede. Leo’nun Vittoria Ceretti için deli olduğunu söyleyen dostları bu ilişkinin “ciddi” bir durum olduğunu ve ünlü aktörün gözünün başka kimseyi görmediğini iddia ediyor. Leonardo DiCaprio sevgilisini öpüp koklarken ünlü modelin elini onun pantolonundan içeri sokması çok konuşuldu

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LEO ÜNLÜ BİR AKTÖRKEN SEVGİLİSİ DAHA DÜNYAYA GELMEMİŞTİ

Leonardo DiCaprio, Titanik filmiyle dünya çapında tanınan bir yıldız haline geldiğinde şu sıralar gönlünü kaptırdığı model Vittoria Ceretti henüz doğmamıştı. Hatta bu yeni filizlenen aşkı yaş farkı yüzünden eleştirenler de bu gerçeği sürekli dillendirerek ünlü aktörü eleştiriyordu.

Leonardo DiCaprio sadece 25 yaş altı sevgilileriyle değil yazlarını geçirdiği lüks yatlarda verdiği partilere katılan güzellerle de ünlü

Oysa anlatılanlara göre Leonardo DiCaprio Vittoria Ceretti için bir kadında aradığım bütün özelliklere sahip diyor ve onu yere göğe koyamıyormuş. Bu büyük aşkın ve hayranlığın altında yatan en büyük sebeplerden biri de Vittoria Ceretti’nin çevre konusundaki duyarlılığı olmuş.

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ÇEVRE DUYARLILIĞI ONLARI BİRLEŞTİRDİ

Ünlü modelin çevresel konulara olan ilgisi Leo için 'büyük bir çekicilik' oluşturuyor. Vittoria Ceretti daha önce Vogue Italia'nın kapağında yer almış ve elinde 'Venedik'i Koruyun' yazılı bir taş tutarak poz vermiş ve Venedik'te yükselen deniz seviyelerinin etkisi konusunda farkındalık yaratmak için yayınlanan makalenin konusu olmuştu.

Leo ve ünlü model ilk kez ağustosta birlikte görüntülenmişti ancak ikilinin mayıs ayında Cannes film Festivali sırasında tanıştığı biliniyor

ARALARINDAKİ BAĞIN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

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İlk kez ağustos ayında bir randevuda görüntülenen ve kısa süre önce halka açık bir sevgi gösterisinde bulunan çiftin, gezegeni iklim değişikliğinden kurtarmaya yönelik güçlü bir arzu üzerine bağ kurdukları söyleniyor. Yıldız oyuncu 1998 yılında Leonardo DiCaprio Vakfı'nı kurduğundan bu yana biyolojik çeşitliliğin, okyanusların ve ormanların korunması için fon yaratmak ve farkındalık yaratmak amacıyla mücadele ediyor. Vittoria Ceretti, ünlü İtalyan DJ Matteo Milleri ile evliydi... Ünlü model kocasından ayrıldığını haziran ayında duyurmuştu: Bu ayrılıkta Leonardo DiCaprio'nun payı olup olmadığı bir muamma

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ARTIK KÖTÜ ŞÖHRETİNİ GERİDE BIRAKMAK İSTİYOR

“Bu özellikleri onlara konuşacak çok şey veriyor” diyen yakın çevreleri Leonardo DiCaprio’nun Vittoria Ceretti’nin yükselen kariyeri ve finansal açıdan yakaladığı büyük başarıya da hayranlık beslediğini söylüyor. Artık sadece 25 yaşın altındaki kadınlarla sevgili olması konusundaki kötü şöhretini geride bırakmak isteyen Leonardo DiCaprio için Vittoria Ceretti’yle ilişkisi bir dönüm noktası olabilir.