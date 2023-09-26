Belki de artık durulacak…Ünlü oyuncu model sevgilisini annesiyle tanıştırdı

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Hatta bu yüzden de sürekli olarak eleştiri oklarının hedefi oluyor. Kendisi 50 yaşına merdiven dayamışken sevgilileri 25 yaşını geçer geçmez onları terk eden usta aktörün aşk hayatı ve sevgili listesi de oldukça hareketli.

HEP EN GÜZELLERİ SEÇİYOR, 25 YAŞINA GELİNCE DE BIRAKIYOR!

Son olarak geçen sene 5 yıl ilişki yaşadığı ünlü model ve oyuncu Camila Morrone'dan, 25. doğum gününün ardından ayrılan Leonardo DiCaprio yeni bir aşka yelken açtı. Bu kez Leo’nun radarına giren ve gönlünü çalan ise 25 yaşındaki İtalyan güzel Vittoria Ceretti oldu.

Milano'da özel müze turu... Leonardo DiCaprio, ilişkisinin giderek ciddileştiği söylenen İtalyan model Vittoria Ceretti'yle yeniden yakalandı

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BU KEZ DE GÖNLÜNÜ İTALYAN GÜZELE KAPTIRDI

2020’de dünyaca ünlü DJ Matteo Milleri’yle evlenen yıldız model Vittoria Ceretti, adı Leonardo DiCaprio’yla anılmaya başladığı ilk günlerde evli olduğu için eleştirilmişti. Ancak yeni neslin süper modeli olarak anılan Vittoria Ceretti’nin kocasından bir süre önce ayrıldığı ortaya çıktı.

25 yaşındaki İtalyan güzel yeni nesil süper model olarak adlandırılıyor

Leonardo DiCaprio ve Vittoria Ceretti arasında bir ilişki olduğu dedikodusu aylardır konuşuluyordu. Ancak usta aktörün güzel modelle ilişkisinin basit bir yaz eğlencesi olduğu iddia edilmişti. Öte yandan taze aşıklar birçok yerde birlikte görüntülendikten sonra geçen ay Los Angeles’ta ilişkilerini “resmileştirme” hamlesini yapmıştı.

Bu buluşmanın bir özel konuğu daha vardı: Leonardo DiCaprio, annesi Irmelin Indenbirken'i de Milano'ya getirdi ve yeni aşkıyla tanıştırdı

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ONUN UĞRUNA NE YOLCULUK NE SINIR TANIYOR

Kısa bir süre önce Ibiza’da bir gece kulübünde öpüşürken görüntülenen Vittoria Ceretti ve Leonardo DiCaprio’nun ilişkisinin giderek ciddileştiği yolunda haberler gelmeye başladı. Leonardo DiCaprio, Milano Moda Haftası için İtalya’da bulunan sevgilisinin yanına uçtu ve onu bir gölge gibi gittiği her yerde takip etmeye devam etti.

Leonardo DiCaprio, annesi ve Vittoria Ceretti buluşması ünlü çifti gölge gibi izleyen paparazziler tarafından görüntülendi: Usta çapkın olarak anılan aktör yine yüzünü şapka ve maskeyle gizlemişti

Usta aktörün hayatında büyük bir yeri olan ve ödül törenlerinde bile çoğu zaman yanında olan annesi Irmelin Indenbirken de Milano’da oğluyla bir araya geldi. Leonardo DiCaprio ve annesi Milano’daki ünlü bir müzeye akşam saatlerinde yanlarındaki koruma ordusuyla birlikte ziyarette bulundu.

Leonardo DiCaprio ve Vittoria Ceretti bir süre meraklı gözlerden kaçarak aşk yaşadılar ancak ünlü modelin kocasından ayrıldığı ortaya çıkınca daha rahat davranmaya başladılar

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EN SONUNDA ANNESİYLE DE TANIŞTIRDI

Usta aktör ve annesinin yanında Leo’nun yeni aşkı Vittoria Ceretti de vardı. Güzel model ziyarete katılarak yeni aşkının annesiyle tanıştı. Müzeden çıkarken birlikte görüntülenen üçlünün fotoğraflarını görenler bu yeni aşkın giderek ciddileştiği söylentisini kuvvetlendirdi.

Leonardo DiCaprio, Vittoria Ceretti’yi annesiyle tanıştırarak hem bu aşkı ailesine onaylatma çabasını ortaya koymuş oldu hem de ilişkisinin artık gayet ciddi ve resmi bir hal aldığını dünyaya bir kez daha ilan etti. Leonardo DiCaprio bir kez daha peşindeki paparazzilerin varlığını hiç unutmamış yüzünü giydiği siyah şapkayla saklamaya çalıştı.

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ADI GIGI HADID'LE ANILMIŞTI AMA...

Öte yandan Leonardo DiCaprio Camila Morrone'dan ayrıldıktan sonra adı 28 yaşındaki ünlü model Gigi Hadid’le anılmıştı. Leo ve Gigi birkaç kez bir arada görünmüş ancak bu ilişkiyi hep yalanlamıştı. İkiliye yakın kaynaklar Gigi Hadid’in ciddi bir ilişki istemeyen Leo’yla birlikte olmak istemediğini, önceliğini Zayn Malik’ten olan 3 yaşındaki kızı Khai’ye verdiğini söylemişti.

Milano Moda Haftası’nda Gigi Hadid ve Vittoria Ceretti aynı defilede podyuma çıktı. Hatta Leonardo DiCaprio’nun yeni aşkıyla birlikte olmak için jet hızıyla gelip katıldığı after partide de Gigi, Vittoria ve Leo üçlüsü bir aradaydı…