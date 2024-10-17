Ünlü şarkıcı kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetti!

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31 yaşındaki Liam Payne, geçtiğimiz günlerde, One Direction grubundan arkadaşı Niall Horan'ın konserine katılmak için Arjantin’e gelmişti.

AFP’de yer alan habere göre Liam Payne, başkent Buenos Aires'te kaldığı otelin üçüncü katında düşerek hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE YAPILAN MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Buenos Aires polisi yaptığı açıklamada Payne'in düşüşünün “son derece ciddi yaralanmalarla” sonuçlandığını ve sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadığını söyledi.

31 yaşında hayata veda eden Liam Payne'in 7 yaşında bir oğlu vardı

Buenos Aires Belediyesi Güvenlik Bakanlığı sözcüsü Pablo Policicchio, müzisyenin “kendisini odasının balkonundan attığını” söyledi.

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Policicchio, polislerin otele “uyuşturucu veya alkol etkisi altında olabilecek agresif bir adam” hakkında acil durum çağrısı üzerine gönderildiğini söyledi. Policicchio'ya göre, olay yerine gelen polisler bir gümbürtü duydu ve Payne'in cesedini otelin avlusunda buldu.

Haberi alan hayranları Liam Payne'in kaldığı otelin önüne akın etti

Devlet acil sağlık sistemi başkanı Alberto Crescenti, Arjantin'in Todo Noticias TV kanalına yaptığı açıklamada Payne'in 13 ya da 14 metreden düştüğünü ve “hemen ölümüne neden olan ciddi yaralanmalar yaşadığını” söyledi.

“Onu hayata döndürmek için zamanında geldik ama yapabileceğimiz bir şey yoktu” diyen Crescenti, yetkililerin Payne'in ölümünü çevreleyen koşulları araştırdığını ve otopsi yapıldığını sözlerine ekledi.

Görgü tanıkları TMZ'ye düşmenin yerel saatle 17:00'den kısa bir süre sonra gerçekleştiğini ve pop yıldızının daha önce otel lobisinde dengesiz davrandığını söyledi.

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Payne'in ölmeden önce dizüstü bilgisayarını parçaladığı ve odasına geri taşınmak zorunda kaldığı da iddialar arasında.

Eski grup arkadaşı Niall Horan'ın konseri izlemek için kız arkadaşı Kate Cassidy'le Arjantin'e giden Liam Payne son sosyal medya gönderisinde bir selfie paylaşmış ve fotoğrafın üzerine "Arjantin'de güzel bir gün" yazmıştı

SEVGİLİSİYLE MUTLU TATİL PAYLAŞIMLARI YAPIYORDU

Bear adında 7 yaşında bir oğlu olan Payne ve kız arkadaşı Kate Cassidy'nin 30 Eylül'de Arjantin'e geldikleri biliniyordu. Çift o tarihten beri birlikte tatilde eğlendiklerini gösteren sosyal medya paylaşımları yapıyorlardı.

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Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan ve Zayn Malik'ten oluşan sevilen One Direction grubun üyeleri arasındaydı.

REKORLAR KIRAN GRUBUN ÜYESİYDİ

Grup üyeleri isimlerini 2010'da X Factor yarışmasına katılarak duyurmuş ve One Direction ilerleyen yıllarda 70 milyonun üzerindeki albüm satışıyla, tüm zamanların en çok satan erkek grubu unvanını kazanmıştı.

One Direction, 2015'te beşinci stüdyo albümünün çıkmasından sonra çalışmalarına ara verdiklerini duyurmuş ve grup üyeleri tek tek kendi solo albümlerini çıkartmaya başlamıştı.

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Liam Payne de One Direction dağıldıktan sonra son albümü LP1'i Aralık 2019'da çıkartmıştı.