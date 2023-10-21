SaÃ§larÄ±na ak dÃ¼ÅŸtÃ¼ ama kalbi hÃ¢lÃ¢ delikanlÄ± Eski karÄ±sÄ±nÄ±n benzerine aÅŸÄ±k oldu

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AÅžKIN FOTOÄžRAFLARINI TEKER TEKER ORTADAN KALDIRDI

YarÄ± yaÅŸÄ±ndaki ikinci karÄ±sÄ±yla birbirlerini Ã§ok seviyorlardÄ± baÅŸlarda. Ã–yle ki sosyal medya hesaplarÄ±nda bile ne kadar aÅŸÄ±k olduklarÄ±nÄ± ilan ediyorlardÄ±.

Sonra o paylaÅŸÄ±mlar aniden ortadan kayboldu. ÃœnlÃ¼ oyuncu, genÃ§ karÄ±sÄ±yla birlikte yer aldÄ±ÄŸÄ± o fotoÄŸraflarÄ±n hepsini sildi.Sosyal medya hesabÄ±nda gÃ¼zel karÄ±sÄ±nÄ±n izi bile kalmadÄ±.

BirÃ§ok Ã¼nlÃ¼ Ã§iftin ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ilk iÅŸaretiydi bu. Onlar iÃ§in de Ã¶yle oldu. Bir zamanlarÄ±n mutlu Ã§ifti yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

56 yaÅŸÄ±ndaki Cassel, 26 yaÅŸÄ±ndaki model Tina Kunakey ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ÅŸte ÅŸimdi o Ã¼nlÃ¼ oyuncu yeni bir aÅŸka yelken aÃ§tÄ±. Yeni ve yine kendisinden genÃ§ sevgilisiyle ilk kez objektiflere takÄ±ldÄ±.

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BÃ¶ylece hayatÄ±ndaki bu yeniliÄŸi de artÄ±k ilan etmiÅŸ oldu. Bu arada dikkatli gÃ¶zler, Ã¼nlÃ¼ oyuncunun yeni sevgilisiyle ilgili Ã§arpÄ±cÄ± bir ayrÄ±ntÄ±yÄ± kaÃ§Ä±rmadÄ±.

SAÃ‡LARINA AK DÃœÅžTÃœ AMA KALBÄ° HÃ‚LÃ‚ GENÃ‡

BÃ¶yle uzun uzun anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu Ã¼nlÃ¼,canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± karakterlerle hafÄ±zalarla yer eden Vincent Cassel.

Bir zamanlar dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel kadÄ±nlarÄ±ndan biri olarak nitelendirilen Monica Bellucci ile evli olan Cassel, yaÅŸÄ± artÄ±k 56'ya gelse de aÅŸktan yana 'emekliye ayrÄ±lmÄ±ÅŸ' deÄŸil. Bir baÅŸka deyiÅŸle saÃ§larÄ±na Ã§oktan ak dÃ¼ÅŸse de kalbi hala genÃ§ ve yeni heyecanlara aÃ§Ä±k.

Bellucci'den ayrÄ±ldÄ±ktan sonra genÃ§ model Tina Kunakey ile evlenen Cassel, bir sÃ¼re Ã¶nce ikinci evliliÄŸini de bitirdi.

Bunu da Instagram sayfasÄ±ndan Kunakey ile birlikte Ã§ekilen bÃ¼tÃ¼n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±rarak duyurdu bir anlamda.

AyrÄ±lÄ±k konusunda herhangi bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ± ama bu durum Ã§iftin iliÅŸkisinin bittiÄŸini ilan etti.

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YENÄ° SEVGÄ°LÄ°SÄ°NÄ°N 'EVÄ°NDE' ROMANTÄ°ZM YAÅžIYORLAR

Vincent Cassel, Tina Kunakey'den ayrÄ±ldÄ±ktan sonra Ã§ok da zaman geÃ§meden yeni bir aÅŸka yelken aÃ§tÄ±. Cassel, bu kez 27 yaÅŸÄ±ndaki BrezilyalÄ± model Narah Baptista ile birlikte.

ÃœnlÃ¼ oyuncu Baptista'nÄ±n memleketi ve kendisinin de neredeyse yÄ±lÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ± geÃ§irdiÄŸi Brezilya'da tatil yaparken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

Taze aÅŸÄ±klar, Rio de Janeiro'nun Ã¼nlÃ¼ Ipanema plajÄ±nda bir yandan yÃ¼zÃ¼p gÃ¼neÅŸlenirken diÄŸer yandan da romantik anlar yaÅŸadÄ±.

Vincent Cassel ile Narah Baptista zaman zaman da kumsalda yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yaptÄ±. Ä°kisinin de neÅŸeli olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Sevgililer bazen denizde yÃ¼zerken bazen de kumsalda yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yaÅŸarkenbirbirlerine Ã¶pÃ¼cÃ¼kler kondurdu.

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ESKÄ° KARISINA Ä°KÄ°ZÄ° KADAR BENZÄ°YOR

Cassel'Ä±n yeni sevgilisinin Ã§arpÄ±cÄ± gÃ¼zelliÄŸi gÃ¶zlerden kaÃ§madÄ±. Ama dikkat Ã§eken baÅŸka bir ayrÄ±ntÄ± daha vardÄ±. Bu da Cassel'in yeni sevgilisi Narah Baptista 'nÄ±n (yukarÄ±da)kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Tina Kunakey'e ikizi kadar benzemesiydi.





Vincent Cassel'in kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ikinci karÄ±sÄ± Tina Kunakey (yukarÄ±da) ile ÅŸu andaki sevgilisi Narah Baptista, genel fiziksel Ã¶zellikleri aÃ§Ä±sÄ±ndan birbirlerine Ã§ok benziyor.

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SADECE MUTLU OLMAK Ä°STÄ°YORDUM... MUTLUYUM

Cassel, Brezilya'daki bu tatilde Ã§ektiÄŸi Ã§ok sayÄ±da fotoÄŸrafÄ± da sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Oyuncu paylaÅŸÄ±mlarÄ±ndan birine de "Sadece mutlu olmak istiyordum... Mutluyum" diye yazdÄ±. Yeni sevgilisi Narah Baptista da onun bu paylaÅŸÄ±mÄ±na "AÅŸk" diye yazarak yorum yaptÄ±.

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Vincent Cassell'in bu tatil paylaÅŸÄ±mÄ±na bir takipÃ§isi ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ikinci karÄ±sÄ± Tina Kunakey'in nerede olduÄŸunu sorarak yorum yaptÄ±. Ã‡ok sayÄ±da takipÃ§i de Ã§iftin boÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek buna yanÄ±t verdi.

Ä°KÄ°NCÄ° EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°NDEN BÄ°R KIZ EVLADI VAR

Vincent Cassel, 26 yaÅŸÄ±ndaki ikinci eÅŸi Tina Kunakey ile 2018 yÄ±lÄ±nda evlendi. 2019 yÄ±lÄ±nda Ã§iftin, Amazonie adÄ±nÄ± verdikleri bir kÄ±z bebekleri dÃ¼nyaya geldi.

Ã–nceleri mutlu gÃ¶rÃ¼nen Ã§iftin yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Cassel'in sosyal medya sayfasÄ±ndan Kunakey'in fotoÄŸraflarÄ±nÄ± silmesiyle ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Kendileri bu konuda bir aÃ§Ä±klama yapmadÄ±lar ama Ã§ifte yakÄ±n kaynaklar Cassel ile Kunakey'in ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve genÃ§ modelin kalbinin kÄ±rÄ±k olduÄŸunu sÃ¶yledi.

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DÃœNYANIN EN GÃœZEL KADINLARINDAN BÄ°RÄ°YLE EVLÄ°YDÄ°

Vincent Cassel ilk evliliÄŸini Ä°talyan oyuncu Monica Bellucci ile yaptÄ±. 1999 ile 2013 arasÄ±nda sÃ¼ren bu evlilikten Deva ve Leonie adÄ±nda iki kÄ±z Ã§ocuk sahibi oldular.

Eski Ã§iftin 19 yaÅŸÄ±ndaki bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Deva da annesi Monica Bellucci'nin kariyerinin ilk dÃ¶neminde olduÄŸu gibi modellik yapÄ±yor.