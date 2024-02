Milyonları bile sağlığını geri getiremiyor... Ünlü oyuncu bir bardağı taşıyamaz oldu... 'Bütün vücudum acılar içinde'

Haberin Devamı

Kırmızı halıda gülümseyen ünlülerin bazıları sıradan insanlar için düşünmesi bile kabus gibi olan hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalıyor.

Bunlardan biri de Salma Blair. 51 yaşındaki oyuncu Multiple Skleroz (MS) hastalığına yakalandığını yıllar önce açıklamıştı.

Teşhisi aldığı andan itibaren de bütün yaşadıklarını kimi zaman sosyal medyadan kimi zaman da verdiği röportajlarla anlattı.

Üstelik Blair'in tek hastalığı da MS değil. Kesin bir tedavisi olmayan ve insanın günlük hayatını her alanda etkileyen bu hastalığın yanı sıra Ehlers-Danlos Sendromu adı verilen başka bir hastalıkla daha boğuşuyor Blair.

BİR DEĞİL İKİ HASTALIK

Bu da insanın kaslarından kan damarlarına ve eklemlerine kadar neredeyse bütün bedenini etkisi altına alan başka bir hastalık.

Tabi iki bütün bunlar da onun hayatını olumsuz etkiliyor. Samimi bir şekilde itiraf ettiğine göre de lüks evinin odaları arasında bile dolaşamıyor. Çünkü neredeyse her zaman bütün bedeni dayanılmaz ağrılar içinde oluyor.

Selma Blair, sosyal medya sayfasından yaptığı bir paylaşımda bu iki hastalığın kendisini nasıl etkilediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

HER ZAMAN ACI İÇİNDE

Blair "Her zaman acı içindeyim.. Bunu benim gibi sürekli acı çeken insanlar için söylüyorum. Hepimiz için yaşlanmak acı verici bir deneyim" diye konuştu.

MS'in yanı sıra Ehlers Danlos sendromu yüzünden kaslarının, derisinin ve eklemlerinin de çok etkilendiğini sözlerine ekledi.

Hastalıkları ve verdiği mücadele yüzünden sürekli yorgun olduğunu anlattı Selma Blair. Her ne kadar açık havada tek başına rahatça yürüyebilse de evinin odaları arasında dolaşırken bile zorluk çektiğini gizlemedi.

'SADECE UYUMAK İSTİYORUM'

Hastalığı hakkında konuşmaktan çekinmediğini söyleyen Selma Blair, hem MS hem de Ehlers Danlos sendromunun etkilerinin dışarıdan bakıldığında çok tuhaf görünebildiğini de sözlerine ekledi. "Sürekli yorgunum" diyen Blair, yine de kendini iyi hissetmek için elinden geleni yaptığını saklamadı.

Oyuncu, hastalıklarla yaşamaya alışmak konusunda ise şunları söyledi: "Bazen insanlar bana hayatta ne yapmak istediğimi soruyorlar. Üzgün hissediyorum ve sadece uyumak istiyorum."

Durumuyla ilgili olumlu düşünmekten asla vazgeçmeyen Blair "Şikayet etmiyorum. Ama beynimle bedenim arasında istenen dengeye veya dayanıklılığa sahip olup olamayacağımı bilmiyorum."

Bütün bunlara rağmen her şey için minnettar olduğunu, iyi hissetmeye çalıştığını anlattı Blair. Hemen ardından da başına gelenleri tek bir kelimeyle tanımladı: "Üzücü..."

Blair bir ara hastalığı nedeniyle kemoterapi de gördü. Yıldız, bütün yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşıyor. Şu anda ise eskisine göre daha iyi durumda.

'ÖLÜMÜNÜ PLANLA' DEMİŞLERDİ

Blair, MS hastalığına yakalandığı andan itibaren bütün mücadelesini sosyal medya üzerinde milyonlarca kişinin gözleri önünde yaşadı. Hatta öyle bir nokta geldi ki Blair'in mücadelesi belgesel bile oldu.

Yönetmen Rachel Fleit, ünlü oyuncunun günlük yaşamını, teşhis aldığında hissettiklerini, hayatını nasıl sürdürdüğünü önceki yıl bir TV belgeseline dönüştürdü.

Blair belgeselde 2018 yılında teşhis aldığını ve o sırada kendisine "Ölümün için plan yap" denildiğini de söyledi. Her ne kadar umudunu yitirmese de "Başkalarını cesaretlendirmek için söylediğim güzel şeyler benim için de geçerli olacak mı" diye konuştu.

Blair, MS teşhisini 2018 yılında aldı ama bir TV programında belirtilerin 15 yıl önce başladığını söyledi.

KONTROLÜNÜ KAYBETMİŞ BİR BEDENE HAPSOLDU

Kendisini MS olduğu söylenince ilk tepkisi ağlamak olmuş Blair'in. Yine de söylediğine göre panikten değil artık kontrolünü kaybeden bir bedenin içine hapsolduğu için ağladı Blair. Söylediğine göre yıllardır yaşadığı sorunların nedeni sonunda ortaya çıktığı için biraz da rahatlama vardı bu gözyaşlarında.

Blair, tedavinin bir parçası olarak bir dönem kemoterapi de gördü. Bu tedavinin yan etkisi olarak saçlarını ve kirpiklerini kaybetti. Tabii ki tedavi bitince yeniden saçları ve kirpikleri uzadı.

Legally Blonde adlı filmle hafızalara kazınan Blair, hastalığı yüzünden bir bardağı bile taşıyamadığını, eline aldığı bazı şeyleri düşürdüğünü ve yürürken kendisinin de düştüğünü anlattı.

Selma Blair, kimi zaman sağlığı yüzünden endişeye kapılsa da hiç kaybetmediği bir şey var: Umut! Bakın bu konuda neler söylüyor ünlü oyuncu: "Bazen endişeye kapılıyorum...Çalışıp çalışamayacağımı sorguluyorum. Ama sonra bütün bu şüphelerin üstünü kapatıyorum. Sinir sistemime bir şans vereceğim, kendimi kahkahalara boğacağım. Bırakayım bedenim iyileşsin... "

Selma Blair'in bu konudaki en büyük desteği ise oğlu Arthur. Blair'in Jason Bleick ile ilişkisinden dünyaya gelen Arthur, onu hem hayata bağlıyor hem de yüzünü güldürüyor.





BASTONLA YÜRÜYOR AMA DANS BİLE ETTİ

Selma Blair, MS gibi hareket yeteneğini kısıtlayan bir hastalığa yakalanmış olabilir. Hatta zaman zaman kendini yılmış ve yorgun da hissediyor olabilir.

Ama yine de başına gelenlere meydan okumayı başarıyor. Bunun son örneklerinden birini de geçen yıl sergiledi. Elinde bastonu olmadan zor yürüyen Blair, bir dans yarışması kapsamında kameralar karşısında dans etti.

Blair üzerinde uçuşan etekli pembe elbisesiyle Dancing With the Stars (Yıldızlarla Dans) adlı yarışmada bir gösteri sundu. Blair o gece yine bastonuyla sahneye çıktı... Sonra onu bir kenara bıraktı ve dansçı Sasha Farber ile birlikte dans konusundaki hünerlerini sergiledi.

Blair ile partnerinin, David Cook'un seslendirdiği The Time of My Life adlı şarkı eşliğinde yaptığı gösteri 1 dakika 20 saniye sürdü. Blair bu dans gösterisi sırasında hem izleyenleri ağlattı hem de kendisi mutluluktan ağladı.