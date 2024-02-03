Eski kocası onu öyle sevmişti ki... 30 yıl geçti hala değişmedi... O benim kalbimin, ruhumun, hayatımın bir parçası olacak

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Bu sözler bir ünlünün dudakları arasından çıktı. Üstelik de bundan bir değil, iki değil tam 30 yıl önce ayrıldığı eşi hakkında söyledi bunları...

Büyük bir aşkla sevip evlendiği, bir de çocuk sahibi olduğu eski eşi son nefesini verinceye kadar onun kalbinde, belki de kimsenin erişemeyeceği bir yere sahip olacak söylediğine bakılırsa.

Eşlerin birbirleriyle kavgalı ayrılmasının sıradan sayıldığı gösteri dünyasında, bu eski çiftin sergilediği dostluk örneğine çok az rastlanır türden. Görünüşe göre boşanmalarına rağmen dost kalmaları sözde değil özde.

Belki de boşanan her eşin duymak isteyeceği bu sözleri sarf eden kişi son olarak Jason Momoa ile boşanmasıyla gündeme gelen Lisa Bonet'nin ilk eşi müzisyen Lenny Kravitz.

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Bugün 59 yaşında olan Kravitz, 20'li yaşlarının başında aşık olduğu ve altı yıl evli kaldığı Bonet'yi boşanmalarının üzerinden 30 yıl geçmiş olmasına rağmen hala hayatından çıkarmadığını itiraf etti.

People dergisine konuşan Kravitz, Lisa Bonet ile ayrılığın üstesinden gelmenin kendisi için çok zor olduğunu söyledi. Yine de eski eşiyle geçirdiği bütün o zaman için minnettar olduğunu sözlerine ekledi.

1987 ile 1993 yılında evli kaldığı Lisa Bonet ile aralarında hala çok sağlam bir dostluk olduğunu anlatan Kravitz sözlerini şöyle sürdürdü: "Aşk sizi terk etmez... Ama kendini yeni bir hayata akıtmanın da bir yolunu bulması gerekir. Biz bunu bilinçli olarak yapmak istedik.."

Lenny Kravitz, eski eşi Lisa Bone ile evliliğinden olan kızı Zoe'nin dünyaya gelmesinin ilişkilerini nasıl değiştirdiğini de anlattı röportajda. "Tam bir aileydik. Kendi tarzımız vardı. Zoe'nin annesiyle birlikte yarattığımız dünya, barış ve sevgi doluydu."

Lisa Bonet ile Lenny Kravitz, 1987 yılında evlendiler. O sırada Bonet henüz 20 yaşındaydı. Kravitz ise 24 yaşına girmişti.

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İkisi de gençliklerinin en büyük aşkını birbirleriyle yaşadılar başka bir deyişle. Belki de boşanmanın üzerinden bunca zaman geçmesine rağmen dostluklarının hiç bozulmaması bu yüzden. Ama Kravitz'in söylediğine göre bunun için bir çaba da harcadılar.

Lenny Kravitz ile Lisa Bonet, ilk kez 1985 yılında, ünlü müzisyenin bir konserinin kulisinde tanıştı.

Daha ilk anda aralarındaki aşk kıvılcımlarını başkaları bile hissetti. Sonradan da Lisa onun hem sevgilisi hem de ilham kaynağı oldu. Bir süre Kravitz, o dönemde daha popüler olan Lisa Bonet'nin gölgesinde kalıp "Bay Bonet" diye anılsa da sonradan o da kendi kariyer çıkışını gerçekleştirdi.

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Bunca aşka rağmen evlilikleri ölüm onları ayırıncaya kadar sürmedi. Kravitz, bu durumu da "İkimiz de çok gençtik" diye özetledi.

Kravitz, Bonet'den boşandıktan sonra Vanessa Paradis, Nicole Kidman ve Adriana Lima ile de aşk yaşadı. Ama ne onlarda ne de bir başkasıyla evlendi.

Lisa Bonet ise ikinci evliliğini Kravitz'den boşandıktan 8 yıl sonra Jason Momoa ile yaptı. 2017'de yollarını ayıran çift, 2022'de resmen boşandı.

Lenny Kravitz, eski karısı Lisa Bonet, Jason Momoa ile evliyken de onlarla görüşmeyi sürdürdü. Hatta Bonet ile Momoa'ın çocukları, kendisine"Lenny Amca" diye hitap ediyordu.

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Ünlü müzisyen Kravit, bir röportajında "Bunun olağanastü ve kahramanca bir durum olduğunu böylemiyorum. Benim için normal bu "diye konuşmuştu.

Lenny Kravitz ile Lisa Bonet'nin önceki yıl yollarını ayırdığı Jason Momoa arasında da sıkı bir dostluk vardı...