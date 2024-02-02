Babası tuvaletin yolunu bulamıyor: Kendisi hanım hanımcık bir kız oldu

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Bir zamanlar kameraları peşlerinden koşturan genç üyeler yaş alıyor, evlenip çocuk çocuğa karışıp daha sakin yaşamaya başlıyorlar.

Bu sırada arkalarından gelen nesiller onların yerini alıyor. Bu kez kameralar onların peşinde dolaşmaya başlıyor.

Aslına bakılırsa bu durum onların hayatlarının da bir parçası. Bir başka deyişle kendileri ne kadar dikkat çekmemeye çalışsalar da bulunmak zorunda oldukları yerler, katılmak zorunda oldukları etkinlikler onları hep ön plana çıkarıyor. Bir anlamda bu kadar dikkat çekmek onların kaderi.

İşte şimdi böyle göz önünde bir ailenin giderek yaşı büyüyen bu şekilde de eskisinden daha çok merak uyandıran bir genç kızı anlatacağız size... Alexandra... Tam adıyla Alexandra Charlotte Ulrike Maryam Virginia... Ya da resmi adıyla Prenses Alexandra.

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Böyle anlatıldığında belki bu isim size bir şey ifade etmeyebilir. Ama kimin kızı ve kimin torunu olduğunu öğrenince neden bu kadar çok ilgi gördüğü de ortaya çıkacak zaten.

OLAYLI AİLENİN EN GENÇ ÜYELERİNDEN

Avrupa'daki monarşi aileleri arasında giderek ön plana çıkan Alexandra, Monako Prensesi Caroline'in üçüncü eşi Hannover Prensi Ernst August von Hannover ile evliliğinden dünyaya gelen tek çocuğu.

Doğal olarak da Monako'nun efsane prensesi Grace Kelly ile Prens Rainier'nin torunlarından biri. Elbette Alexandra'nın baba tarafı da Avrupa monarşisinin önde gelenlerinden. Bu kadarı bile Alexandra'nın dikkat çekmesi için yeterli.

Ama bütün bunlara ek olarak dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak nitelendirilen Charlotte ile Andrea ve Pierre Casiraghi'nin de aynı anneden, farklı babalardan dünyaya gelen üvey kardeşleri.

Şu anda Monako tahtında oturan Prens Albert'in, genç kızın dayısı olduğunu söyleyerek bu akraba zincirini kapatalım. Çünkü soy ağacında ne kadar geriye gidersek liste o kadar uzayacak.

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ABLASIYLA BİRLİKTE DEFİLE İZLEMEYE GİTTİ

Alexandra, son bir haftadır dünya basının gündeminde. Bunun nedeni de ablası Charlotte ile birlikte konuk olduğu Paris Moda Haftası.

Bir zamanlar güzelliği ve aşk hayatıyla dergi kapaklarını, gazete manşetlerini süsleyen annesi Caroline'in en küçük kızı da artık büyüdü ve kendi ayakları üzerinde duruyor yani. Hatta peşinde kendine özgü bir fotoğrafçı ordusu bile dolaşıyor.

Prenses Alexandra, geçtiğimiz hafta düzenlenen bir defileyi izlemeye gittiği Paris Moda Haftası'nın en çok ilgi çeken konuklarından biriydi.

Kimliği dışında o gün üzerinde annesi Caroline'in tam 34 yıl önce giydiği siyah bir elbisenin olması da çok konuşuldu.

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BUZ ÜZERİNDE DANS EDİYOR

Bütün bunlar bir yana 24 yaşındaki Alexandra, gerçekten de son dönemde hem dünya kamuoyunun hem de dünya basınının büyük ilgisini üzerinde topluyor. Bunun bir nedeni de genç kızın kendine seçtiği hayat yolu.

Her ne kadar anne ve babasının konumu gereği zaman zaman aileyi temsilen bazı etkinliklerde yer alsa da Alexandra kendine farklı bir yol çizdi.

Ki böyle bir seçimi monarşi ailelerinde görmek çok da mümkün değil. Alexandra bir artistik buz dansçısı.

Onu sanat ve sporu bir araya getiren bu yola yönlendiren de 10 yaşındayken kendisine hediye edilen bir çift buz pateni.

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Ondan sonra da kendini bir anda buz pistlerinde buldu Alexandra. Belli ki bu konuda yeteneği de vardı çünkü 11 yaşındayken Fransa'nın Toulon kentinde kendi akranları arasında düzenlenen bir şampiyonaya katıldı.

12 yaşına geldiğinde Monako'da düzenlenen artistik patinaj yarışmasında piste çıktı. Bu yarışmada ikinci oldu.

Buz patenini biraz daha ilerleten Alexandra, 2015 yılında Avrupa Gençlik Olimpiyatları'nda ülkesini temsil etti.

TEYZESİNİN KIZI DA SPORCU: Şimdi buraya bir parantez açalım... Monako Prensliği'nin en tepesindeki ailenin yani Grimaldi ailesinin sporla bu kadar yakından ilgilenen tek üyesi Alexandra değil. Teyzesinin kızı Pauline Ducruet de bir yüzücü. 29 yaşındaki Pauline, yıllar önce gençlik olimpiyatlarında tramplenden atlama yarışmalarında ülkesini temsil etmişti.

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YAŞI GENÇ AMA UZUN BİR İLİŞKİSİ VAR

Parantezi kapattıktan sonra devam edelim bir dönemler fırtınaların eksik olmadığı bir hayat yaşayan Prenses Alexandra'yı anlatmaya.

Bu kadar göz önünde bir aileye mensup olduğu için ve tabii ki artık genç bir kız olduğu için Alexandra'nın hayatı da mercek altında.

Genç kız bir süredir Ben-Sylvester Strautmann ile romantik bir ilişki yaşıyor. Belli ki ailesi de onu çoktan kabul etti ve genç adam da Monako Prenslik ailesinin yer aldığı etkinliklerde Alexandra ile birlikte boy gösteriyor.

Ben-Sylvester Strautmann, zengin bir Alman aileye mensup. Monako'da büyüyen genç adam, ilk kez 2017 yılında Alexandra ile birlikte bir etkinlikte bütün aileyle birlikte kamera karşısına çıktı. Ayrıca Grimaldi ailesinin, geleneksel Gül Balosu'nun da gediklilerinden biri.

ANNE VE BABASI YOLLARINI AYIRDI

Alexandra gelecek yıllarda çok daha fazla kamuoyunun ve basının dikkatini çekecek gibi görünüyor. Dışarıdan bakıldığında da gayet sakin ve mutlu bir hayat sürdüğü anlaşılıyor.

Fakat annesi Caroline ve babası Ernst August'un cephesinden bakarsak olaylar o kadar da sakin değil.

Prenses Caroline bu üçüncü evliliğinde de mutluluğu bulamadı. 1999 yılında evlendiği Alexandra'nın babası Ernst August ile 2009 yılında yollarını ayırdı. Yaşamını sürdürmek için de kendi ülkesi Monako'ya döndü Caroline.

Bir dönem Caroline'i aldattığı ileri sürülen Ernst August, 2021 yılında da kendine yeni bir sevgili bulduğu iddiasıyla gündeme geldi. O dönemde ileri sürülenlere göre Ernst August, Claudia Stilianopoulos adlı sosyetikle ilişki yaşıyordu.

Prenses Caroline'in üç çocuğunun babası ikinci kocası Stefano Casiraghi ise 1990 yılında bir tekne yarışında geçirdiği kazada hayatını kaybetti.

O sırada çocukları çok küçük olan Caroline'in gözleri önünde gerçekleşti kaza. Uzun süre inzivada kalan Caroline, Ernst August ile aşka kalbinin kapılarını yeniden açtı ama o evlilikte de aradığını bulamadı.

Caroline, ilk evliliğini ise 1978 ile 1980 arasında Philip Junot ile yaptı. Döneminin en hızlı çapkınlarından biri olarak bilinen Junot'yu Caroline'in annesi ve babası çok da istememişti. Ama evlilik gerçekleşti. Bu süreçte çocuk sahibi olmayan çift iki yıl sonra da boşandı.

BABASININ SKANDALLARI DÜNYAYI SARSTI

Alexandra'nın babası Ernst August ise geçtiğimiz yıllarda bir dizi skandala karışmıştı... Hem de bunlar öyle aklı başında insanların karşılaşmayacağı türden olaylardı.

Çünkü Ernst August, hem halka açık yerlerde başkalarıyla kavga etmesiyle hafızalara kazındı hem de tuvalet ihtiyacını olur olmaz yerlerde gidermesiyle...

Evet yanlış okumadınız Prenses Caroline'in eski kocası Hannover Prensi Ernst August, sık sık göz önünde mekanlarda tuvaletini yaparken görüntülendi.

Bunlardan biri 2000 yılında gerçekleşti. Olayın gerçekleştiği yer de Almanya'nın Hannover kentindeki Expo 2000 Fuarı'nda Türkiye'ye ayrılan standın çıkışıydı.

Tabii ki bu hareketi büyük bir olay haline dönüştü.Ernst August'üun görüntüleini Alman Bild gazetesi yayınladı. O ise bu haberin yalan olduğunu ileri sürüp bir de Bild gazetesinin Hannover temsilcisine telefonda hakaret etti.

Ama bu Ernst August için son olmadı. Kızı Alexandra'nın dünyaya geldiği Avusturya'nın Vöcklabruck kentindeki hastanenin bahçesinde de aynı eylemi tekrarladı Ernst August.

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Alexandra, Prenses Caroline'in iki farklı evliliğinden dünyaya gelen dört çocuğundan en küçüğü.