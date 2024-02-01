Tek Ã¶zelliÄŸi gÃ¼zel gÃ¶zleri deÄŸilmiÅŸ... Gizli yeteneÄŸini bÃ¶yle gÃ¶sterdi

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Son dÃ¶nemde dÃ¼nyanÄ±n en Ã§ok konuÅŸulan ve sempati toplayan kraliyet ailesi Ã¼yesi olan Prenses Leonor, kÃ¼rsÃ¼ye Ã§Ä±ktÄ± ve bir de gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalya aldÄ±.

Gelin bir bakalÄ±m gÃ¼zel Leonor'un kendisine spor alanÄ±nda da mutluluk getiren bu Ã¶zel yeteneÄŸi neymiÅŸ.

Gelecekte Ä°spanya'nÄ±n kraliÃ§esi olmaya hazÄ±rlanan Leonor, artÄ±k herkesin bildiÄŸi gibi geÃ§en yÄ±lÄ±n ortalarÄ±ndan bu yana askeri eÄŸitim gÃ¶rÃ¼yor. Bu, tahta Ã§Ä±kmaya hazÄ±rlanan genÃ§ prenses iÃ§in zorunlu bir gÃ¶rev.

Ä°ki yÄ±l daha eÄŸitimini sÃ¼rdÃ¼recek olan Prenses Leonor, bu sÃ¼reÃ§te teorik bilgilerden silah kullanmaya kadar birÃ§ok dalda eÄŸitim aldÄ±.

Son birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re sadece ateÅŸli silahlar konusunda deÄŸil kÄ±lÄ±Ã§ kullanma konusunda da eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ Leonor.

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Ä°spanya'nÄ±n gelecekteki kraliÃ§esi Leonor, askeri eÄŸitimÂ sÄ±rasÄ±nda eskrim de Ã¶ÄŸrendi. ArkadaÅŸlarÄ±yla birlikte katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ÅŸampiyonada da Prenses'in takÄ±mÄ± gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalya aldÄ±.

GeÃ§tiÄŸimiz hafta da askeri akademiler arasÄ±nda dÃ¼zenlenen ve bu yÄ±l 24'Ã¼ncÃ¼ kez gerÃ§ekleÅŸtirilen ÅŸampiyonada eskrim takÄ±mÄ±nda arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte kÄ±lÄ±Ã§ salladÄ±.

Leonor'un devam ettiÄŸi Zaragoza Askeri Akademisi karma takÄ±mÄ± bu ÅŸampiyonada gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalya kazandÄ±.

Leonor ve ekip arkadaÅŸlarÄ±, ikincilik kÃ¼rsÃ¼sÃ¼nde gururla boyunlarÄ±na takÄ±lan gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalyalarÄ± sergiledi.

Prenses Leonor, geÃ§en yÄ±lÄ±n aÄŸustos ayÄ±ndan bu yana Zaragoza Askeri Akademisi'nde gÃ¶revini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Ailesinin 'gÃ¼len yÃ¼zÃ¼' Leonor, bu yÄ±l denizcilik konusunda gelecek yÄ±l da havacÄ±lÄ±k ve uzay alanÄ±nda askeri eÄŸitim gÃ¶recek.

Askeri eÄŸitiminin ikinci dÃ¶nemi olan 2024 ile 2025 arasÄ±nda Ä°spanyol DonanmasÄ±'nda olacak Leonor. Bu sÃ¼reÃ§te Juan Sebastian de Elcano EÄŸitim Gemisi'nde denizcilik konusunda birÃ§ok ÅŸey Ã¶ÄŸrenecek.

Leonor son olarak San Javier Hava Akademisi'nin Ã¶ÄŸrencisi olacak. Bu arada hemen hatÄ±rlatalÄ±m ÅŸu anda Ã¼lkenin tahtÄ±nda oturan Kral Felipe de bÃ¼tÃ¼n bu askeri eÄŸitimlerden geÃ§ti.

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Son bir buÃ§uk yÄ±ldÄ±r gÃ¼zelliÄŸiyle Ã¶n plana Ã§Ä±kan Leonor, artÄ±k bir yetiÅŸkin sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in birÃ§ok resmi etkinlikte anne ve babasÄ±yla birlikte yer alÄ±yor.

Prenses, son olarak bu ayÄ±n baÅŸlarÄ±nda dÃ¼zenlenen askeri bir tÃ¶rende Ã¼niformasÄ±yla kamuoyu karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.



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Prenses Leonor, askerlik gÃ¶revi sÄ±rasÄ±nda teorik bilgilerden ateÅŸli silah kullanmaya kadar her konuda eÄŸitimden geÃ§iyor.Â

Ã–zellikle geÃ§en yÄ±lÄ±n ekim ayÄ±nda 18 yaÅŸÄ±na girmesi nedeniyle sadece Ä°spanya'da deÄŸil dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±nda kelimenin tam anlamÄ±yla bir "Leonor Ã§Ä±lgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±" yaÅŸanÄ±yor. AslÄ±nda Ä°spanyol kraliyet ailesini Ã§ok sevindiren bu geliÅŸme Ã¼zerine Felipe ile karÄ±sÄ± Letizia kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce yeni bir karar aldÄ±.

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Aileye ait resmi internet sitesinde, hayranlarÄ±nÄ±n Leonor ile iletiÅŸim kurabileceÄŸi Ã¶zel bir bÃ¶lÃ¼m ayrÄ±ldÄ±. Bu arada... Bu bÃ¶lÃ¼mÃ¼ Leonor'un kardeÅŸi Sofia'nÄ±n hayranlarÄ± da kullanabilecek.

Her ne kadar bu milyonlarca hayranÄ±nÄ±n Leonor ile anlÄ±k yazÄ±ÅŸma yapabileceÄŸi anlamÄ±na gelmese de ona mesaj gÃ¶ndermek isteyenler bu bÃ¶lÃ¼mÃ¼ kullanacak.

Bu arada askeri eÄŸitim Leonor'un fiziksel gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ne de fayda saÄŸladÄ±. Ã–nceki yÄ±l fazla kilolarÄ± nedeniyle eleÅŸtirilen Prenses hem zayÄ±fladÄ± hem de bedensel duruÅŸu dÃ¼zeldi.