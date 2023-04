Milyonların kalbini çaldı, en büyük yıldızlarla aşk yaşadı: Meğer hâlâ ana kuzusuymuş!

Haberin Devamı

İngiltere’nin en büyük yetenek yarışmasının dünyaca ünlü jürisi bir zamanlar onun için “Anneler hep çocuklarının, dünyanın en iyisi olduğunu düşünür. Ama anneler de bazen yanılır. Çünkü anneler çocukları söz konusu olduğunda önyargılı davranır” demişti.

ANNESİ YANILIYOR SANMIŞLARDI...

Yıllar önce yapılan bu tespiti gülümseyerek hatırlayan Anne Twist ise şimdilerde, neden oğluna sadece ilk ismi olan “Harry” ile hitap edilmeyip sürekli Harry Styles dendiğinin farkında: Harry Styles’ın şöhreti o kadar büyüdü ve kendini aştı ki soyadı anılmasa adı kraliyet Prensi Harry ile karışacak noktaya geldi.

Harry Sytles, annesi ve kız kardeşi Gemma'yla birlikte objektife böyle gülümsemiş

One Direction grubuyla çıktığı müzik yolculuğuna artık tek başına devam eden Harry Styles, sadece birkaç yılda milyonlarca albüm sattı, Grammy dahil sayısız ödül kazandı. Bununla da yetinmeyip Vogue dergisinin Amerikan versiyonunda kapakta tek başına yer alan ilk erkek sanatçı oldu. 2017’de çok ses getiren Dunkirk filminde başrollerden birini kaptı ve şarkıcılığın yanına oyunculuk kariyerini de ekledi.

SADECE GENÇ KIZLAR DEĞİL EMEKLİLER BİLE ONA HAYRAN!

Üstelik dünya çapındaki hayranları sadece ona vurulan genç kızlardan oluşmuyor; her yaştan, her cinsiyetten hayranları ona bayılıyor, artık emeklilik çağında olan, yaşı epey ileri hayranları bile o kadar çok ki… “Onun her zaman özel biri olduğunu biliyordum. Çok küçük yaşlarından beri onda bir yıldızın ışığı vardı” diyen annesi Anne Twist, oğlunun hem en büyük hayranı hem de en büyük destekçisi.

Hep kendinden büyük kadınlarla aşk yaşayan Harry Style bu konuya son noktayı "Birlikte olduğum bir kadına yaşlı diyebilmem için o kadının annemden yaşça büyük olması lazım" diyerek koymuştu

Gönül defterine Taylor Swift, Kendall Jenner ve Olivia wilde gibi dünyanın hayran olduğu isimleri yazdıran Harry Styles şimdilerde ise Japonya’da herkesin içinde öpüşüp koklaşırken yakalandığı Emily Ratajkowski’yle bir aşk yaşıyor. Çiftin birlikte fotoğrafları ortaya çıkınca magazin dünyası haftalarca bu ikiliyi konuşmuştu. Ratajkowski’nin geçen günlerde yaptığı açıklamayla çiftin birkaç aydır gizliden bir ilişki yaşadığı birinci ağızdan doğrulanmıştı.

DAHA 30 YAŞINI DOLDURMADAN REKORLARA İMZA ATTI

Üstelik herkes onu aşk hayatıyla konuşurken Harry Styles daha 30 yaşını doldurmadan daha önce Ed Sheeran’a ait olan rekoru da ele geçirdi: Styles artık 30 yaşın altındaki en zengin İngiliz unvanına da sahip. 116 milyon sterlinlik bu dudak uçuklatan servet sayesinde Styles da artık dünya yıldızlarının gözdesi Londra ve New York gibi şehirlerde mülkler satın almaya başladı.

Harry Styles ve Anne Twist çok yakın bir anne - oğul ilişkisine sahip

Oğlu ona çok büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı olsa da Anne Twist, iki çocuğunu birbirinden ayırmıyor. Harry Styles’ın 32 yaşındaki ablası Gemma Styles da başarılı bir yazar ve postcast yayınları yapıyor. Ve onun da 9 milyon gibi azımsanmayacak bir Instagram takipçisi var.

HARRY'NİN HAYRANLARI ANNESİNİ DE TAKİP EDİYOR

Anne Twist, bugüne kadar hep magazin sayfalarında başkaları tarafından anlatılan Harry Styles ve aileleri hakkında İngiliz basınına verdiği röportajda herkesin gözü önündeki yıldız şarkıcıyı değil hâlâ bir “ana kuzusu” olan oğlu hakkında konuştu. 55 yaşındaki Anne Twist, Harry Styles hayranları tarafından tanınıyor ve çok seviliyor. Hatta fan kitlesi ona sosyal medyada “Mama Twist” diye bir lakap bile takmış.

Stleys’ın annesi Anne Twist, yıllar boyunca bir pub işletmiş. Çocuklarının babası Desmond Styles’dan Harry 7 yaşındayken boşanan Anne, 2013’te Robin Twist’le evlenmişti. Hatta o zamanlar 19 yaşında olan ve grubu One Direction’la ünlenen Harry Styles annesinin düğününde sağdıçlık yapmıştı. Düğünde Harry’nin ve One Direction’ın hayranları kapıya yığılınca özel güvenlikler görev yapmak zorunda kalmıştı. Harry’nin çok sevdiği üvey babası Robin Twist bu düğünden tam 4 yıl sonra kanserden hayatını kaybetti.

"ÇOCUKKEN DE ETRAFINA MUTLULUK SAÇARDI"

Harry Styles bugüne kadar verdiği röportajlarda hep çocukluğunun çok mutlu geçtiğinden bahsediyor. “Size çok klişe gelecek ama tek derdim çocuklarım ne yaparsa yapsınlar mutlu bir hayat yaşamaları” diyen Anne Twist de pop star oğlunu “Hep kocaman bir gülümsemesi vardı. Çocukken de güleryüzüyle etrafına mutluluk saçardı” diyerek anlatıyor. Harry ‘nin ablası Gemma ise hep daha ciddi ve içine kapanık bir çocukluk geçirmiş.

Harry Styles da hepimiz gibi annesinin evine gider gitmez buzdolabına dalıyor

Anne Twist, Harry ve Gemma’yla olukça yakın bir ilişki içinde. Twist’in röportajında anlattığına göre, Cheshire’da yaşayan annesini her fırsatta ziyarete giden Harry Styles’ın, çoğumuzda olan ve aile evlerimize gittiğimizde sık sık tekrar ettiğimiz, tanıdık bir huyu da varmış. Annesinin anlattığına göre Harry Styles onun yanına eve her geldiğinde ilk yaptığı şey hemen buzdolabına dalıp içindekileri “yağmalamak” oluyor. “Harry bu evde hâlâ çocukluğuna dönüyor. O günkü halinin bir kopyası gibi, sadece büyümüş hali” diyor Anne Twist.

KADERİ 2010'DA BÖYLE DEĞİŞTİ

Annesinin anlattığına göre daha çok küçük yaşta okul oyunlarında sahneye çıkmaya başlayan oğlunun yeteneği genlerinde saklı. 2010’da, 16 yaşındayken yetenek yarışması X Factor’e katılan Harry Styles, yarışmanın ünlü jüri üyeleri Simon Cowell, Louis Walsh ve Nicole Scherzinger tarafından diğer yarışmacılar Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson ve Zayn Malik'le bir araya getirilmiş ve dünyayı kasıp kavuran One Direction grubu da böylece ortaya çıkmış.

Çocuk kitapları yazan Anne Twist de sosyal medyada oldukça ünlü: Harry'nin annesinin Instagram'da 3 milyona yakın takipçisi var

Annesi hep Harry Styles’ın ününün gelip geçici olacağı ve oğlunun istediği yere gelemeyeceğinden korkmuş aslında. Ama One Direction’la 5 albüm, 4 dünya turu ve 70 milyonluk bir albüm satışı başarısına ulaşan Styles, 2015’te başladığı solo kariyerinde de muazzam bir başarı yakalamayı başardı ve şimdilerde dünyanın konuştuğu bir isim haline geldi.

"KENDİNDEN ÖDÜN VERMEDİĞİ İÇİN BAŞARDI"

“Mama Twist” oğlunun müzikal yolculuğundaki bu büyük başarısını da böyle yorumluyor: “‘Müzik konusunda böyle bir başarı sahibi olmasının sebebi onun orijinalliğini korkuyabilmesi; kendisi olabilmesi. Hiçbir zaman ‘Hayran kitlem bunu ister, ben de bunu yapmalıyım’ demedi. Her zaman içinde geleni, sevdiği şeyleri, doğru bulduklarını müziğine aktardı. Ve insanlar da onu bu yüzden böyle çok sevdi.”