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Haber Giriş: 03.09.2021 - 09:54 | Son Güncelleme:

Merve Dizdar: Komedi ya da dram ayırt etmiyorum

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Merve Dizdar: Komedi ya da dram ayırt etmiyorum

Merve Dizdar, enerjik bir insan olduğunu söyledi: “Arkadaşlarımın yanında hep enerjiğimdir, hep gülerim, hep yüksek sesle bir şeyler anlatırım, soru sorarım. Çok da severim başkalarına soru sormayı, hep merak ederim.”

Merve Dizdar, hayallerinden bahsetti. Bestyle dergisinin yeni sayısına konuk olan oyuncu, “Ben hep hayal kurarım. Hep de mesleğimle ilgili hayaller kuran biriyim. İnanın öyle büyük idealleri olan biri hiç olmadım. Yıllardır en çok istediğim şey iyi rollerde, iyi işlerde, iyi yönetmenlerle çalışmaktı. Ve hep bunun hayalini kurdum. Şu anda da kurduğum o hayallerin tam ortasındayım” dedi.

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Masumlar Apartmanı”ndaki rolüyle dikkat çeken oyuncu, projeleri türüne göre seçmediğini de vurguladı:

“Komedi ya da dram ayırt etmiyorum ben. Oyunculuk başlı başına zor bir meslek. O yüzden bu benim yöntemim.”

Gülben karakterini canlandırmaktan duyduğu mutluluğu da anlatan Dizdar, “İyi ki Gülben ben oldum. O kadar güzel bir rol ki. Ablamın Ezgi Mola olduğunu duyduğum gün dün gibi aklımda, çığlık atarak Ezgi’yi aramıştım. Tüm ekibi çok seviyorum” diye konuştu.

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Merve Dizdar: Komedi ya da dram ayırt etmiyorum

 

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