Merve Dizdar, “Abla”sına komşu oldu

“Masumlar Apartmanı” dizisinde ablasını canlandıran Ezgi Mola ile Çeşme’de tatil yapan oyuncu, boşanma sonrası Moda’da eşiyle yaşadığı evden taşındı. Dizdar, yine Moda’da, Ezgi Mola’ya yakın bir eve geçti.
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İNZİVAYA ÇEKİLDİ
Burak Sergen, haziran başında evlendiği eşi Nihan Ünsal’ın isteğini yerine getirdi. Koronavirüse yakalandıktan sonra uzun süre tedavi gören Sergen, tüm projelerini askıya aldı. İnzivaya çekilip bir süre dinlenmeye karar veren oyuncunun 3 haftadır oğlu ile bile görüşmediği öğrenildi.
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İKİNCİ BULUŞMA
İkinci buluşmaEtiler’de Atilla Şen ile görüntülenen Ajda Pekkan, maske takmayarak normalleşme sürecine hızla adapte olduğunu gözler önüne serdi.Bir süredir Bodrum’da tatilde olan Ajda Pekkan, orada Power TV Genel Koordinatörü Atilla Şen ile görüntülenmişti. Süperstar, geçen hafta da Etiler’de yine Atilla Şen ile stüdyo çıkışı objektife takıldı. Spor tarzıyla dikkat çeken Pekkan’ın maske takmayarak normalleşme sürecine hızlı adapte olduğu dikkat çekti.
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Geçtiğimiz aylarda dizinden ameliyat olan Pekkan, özel bir restoranda ilk kez pandemi sonrası sahne almış ve sağlığının yerinde olduğunu göstermişti. Süperstar, yeniden stüdyoya girerek, yeni projeleri için çalışmaya başlamış.
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YENİ MOTORA 400 BİN LİRA
Tolgahan Sayışman, garajına son model bir motosiklet daha ekledi. Oyuncu, siyah renkteki Honda GL1800 Goldwing’e 400 bin lira ödedi. Hava yastığı da bulunan bu model, son dönemde üretilen motosikletler arasında en güvenlisi olarak gösteriliyor. Tolgahan Sayışman’ın garajında BMW R80 model klasik bir motosiklet de bulunuyor.