Merve Dizdar, “Abla”sına komşu oldu

YENİ MOTORA 400 BİN LİRA Tolgahan Sayışman, garajına son model bir motosiklet daha ekledi. Oyuncu, siyah renkteki Honda GL1800 Goldwing’e 400 bin lira ödedi. Hava yastığı da bulunan bu model, son dönemde üretilen motosikletler arasında en güvenlisi olarak gösteriliyor. Tolgahan Sayışman’ın garajında BMW R80 model klasik bir motosiklet de bulunuyor.