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Haber Giriş: 26.06.2021 - 12:14 | Son Güncelleme:

Kardeşler tatilde buluştu! Merve Dizdar 35 oldu...

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Kardeşler tatilde buluştu! Merve Dizdar 35 oldu...

Geçtiğimiz günlerde oyuncu Gürhan Altundaşar'la sürpriz bir şekilde ayrılık kararı alan Merve Dizdar zor günleri sevenlerinin desteğiyle atlatmaya çalışıyor. Ezgi Mola ile tatile çıkan Dizdar 35. yaşını da dostlarıyla kutladı.

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı 'Gülben' karakteriyle adını tüm Türkiye'ye duyuran Merve Dizdar, meslektaşı Gürhan Altundaşar ile olan evliliğini geçtiğimiz günlerde noktalamıştı. Sürpriz ayrılık sonrası ikili 'anlaşarak boşandık' demişti.

Kardeşler tatilde buluştu Merve Dizdar 35 oldu...

Ayrılık sonrası diziden yakın arkadaşı Ezgi Mola ile tatile çıkan Merve Dizdar dostlarının desteğiyle zor günler geride bıraktı. 35. yaşına basan Dizdar'a arkadaşları doğum günü sürprizi yaptı. Kutlamaya dizide kardeşini canlandıran Birkan Sokullu da sevgilisiyle katıldı.

Kardeşler tatilde buluştu Merve Dizdar 35 oldu...

Ekip geceden renkli kareleri sosyal medyada paylaştı.

Kardeşler tatilde buluştu Merve Dizdar 35 oldu...

 

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