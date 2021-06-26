Kardeşler tatilde buluştu! Merve Dizdar 35 oldu...

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı 'Gülben' karakteriyle adını tüm Türkiye'ye duyuran Merve Dizdar, meslektaşı Gürhan Altundaşar ile olan evliliğini geçtiğimiz günlerde noktalamıştı. Sürpriz ayrılık sonrası ikili 'anlaşarak boşandık' demişti.

Ayrılık sonrası diziden yakın arkadaşı Ezgi Mola ile tatile çıkan Merve Dizdar dostlarının desteğiyle zor günler geride bıraktı. 35. yaşına basan Dizdar'a arkadaşları doğum günü sürprizi yaptı. Kutlamaya dizide kardeşini canlandıran Birkan Sokullu da sevgilisiyle katıldı.

Ekip geceden renkli kareleri sosyal medyada paylaştı.

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