Ünlü TV yıldızının büyük acısı... Kızı 30 yaşını göremeden bu dünyadan göçüp gitti acı haberi kendisi duyurdu

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BİR ANNENİN YAŞAYABİLECEĞİ EN BÜYÜK ACIYLA YÜZLEŞTİ

O şu anda bir annenin yaşayabileceği en büyük acılardan biriyle yüzleşmek zorunda.

Henüz 29 yaşındaki kızını bir süredir mücadele ettiği bir hastalığı kurban verdi. Bu acı haberi de duygu dolu satırlar eşliğinde kendi sosyal medya sayfasından duyurdu.

Bu sözünü ettiğimiz kişi Amerikalı TV yıldızı Mama June. Ya da gerçek adıyla June Shannon.

44 yaşındaki Mama June, dört çocuğundan en büyüğü olan Anna Cardwell'ı 29 yaşında kansere kurban verdi. TV yıldızı bu büyük kabını da kendi sosyal medya sayfasından duyurdu.

'O ARTIK BİZİMLE BİRLİKTE DEĞİL'

Bütün çocuklarıyla birlikte çekilen bir fotoğrafına Instagram sayfasında yer veren Mama June, kızının ölümünü şöyle duyurdu:

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"Kırık bir kalple duyururuz ki Anna Maria Cardwell artık bizimle birlikte değil. Dün gece benim evimde huzur içinde hayata veda etti."

Ardından da kızı Anna'nın 10 aydır kanserle mücadele ettiğini hatırlatıp son nefesini verdiği sırada bütün sevdiklerinin Anna'nın yanında olduğunu belirtti.

Sonra da takipçilerinden zor zamanlar geçiren ailesi için dua etmelerini istedi.

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'GÖKYÜZÜ BUGÜN BİRAZ FARKLI GÖRÜNÜYOR'

Mama June'un en az kendisi kadar ünlü bir TV yıldızına dönüşen küçük kızı Alana "Honey Boo Boo" Thompson da ablasının kaybını sosyal medya hesabından duyurdu.

"Bu benim paylaşmayı hiç istemediğim bir post. Dün gece hepimiz Anna'nın yanındaydık. Maalesef gece saat 11 gibi son nefesini verdi."

Anna'nın ölümünden önce çok fazla acı çektiğini belirten Alana "Ama tüm ailemiz onun artık huzur içinde olduğunu biliyor" diye yazdı.

Alana, ablasının mücadelesine tanık olmanın çok üzücü olduğuna değinip bunun zor bir hastalık olduğunu sözlerine ekledi.

Ablası Anna'nın kendisinin üniversite mezuniyetini göremeyeceğine üzüldüğünü anlatan Honey Boo Boo ya da gerçek adıyla Alana "Biliyorum beni cennetten izleyeceksin, Senin mirasının sonsuza kadar yaşayacağına eminiz. Sana söz veriyoruz her doğum gününü sanki sen gitmemişsin gibi kutlayacağız. Gökyüzü bugün biraz değişik görünüyor. Seni her zaman seveceğiz Anna" diye seslendi.

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HASTALIĞI 10 AY ÖNCE TEŞHİS EDİLDİ

Anna'yı bu kadar kısa sürede hayattan koparan hastalığı sadece 10 ay önce teşhis edildi. Doktorlar karın ağrısı şikayetiyle başvuran iki çocuk annesi genç kadının akciğer, karaciğer ve böbreğinde hastalığı teşhis etti.

Hastalığın dördüncü evrede olduğu belirlendi. Hemen tedavi başlasa da Anna, sadece 10 ay içinde hayata veda etti.

Anna'nın annesi Mama June, daha önce de yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerinden kızının hayata tutunması için dua etmelerini istemişti.

Aslında Mama June ile Anna'nın arası bir süredir kötüydü. Fakat bu hastalığın teşhisi onları birbirlerine yaklaştırdı.

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ZOR GÜNLER ONLARI YAKLAŞTIRDI

Yakınlarının ifadesine göre June ile kızı Anna aralarındaki bozulan ilişkiyi yeniden inşa etmeye çalışıyorlardı.

Yine yakınlarının söylediğine göre Mama June bu zor günlerinde kızının yanında olması gerektiğini biliyordu.

Bundan sonrasında ise kızının çocuklarının iyi yaşaması için elinden gelenin en iyisini yapmaya hazır.

Mama June ile genç yaşta kaybettiği kızı Anna'nın arası 2003 yılında bozuldu. Anna annesiyle geçinemediği için onun yanınrdan taşınıp anneannesinin evine yerleşti ve orada yaşamaya başladı.

Anna Cardwell, daha sonra da annesi Mama June'un eski sevgilisi Mark McDaniel'ın henüz 8 yaşındayken kendisini taciz ettiğini ileri sürmüştü.

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GERİDE İKİ KÜÇÜK KIZI KALDI

Mama June ile dört çocuğunun en büyüğü olan Anna talihsiz kadının geçen yıl Justin Stroud ile evlenmesi sırasında araları ısınmaya başlamıştı.

Mama June kızının kansere yakalandığını öğrendikten sonra da onun yaşadığı yere yakın bir eve taşındı. Böylece kızına bu zor sürecinde destek olmaya çalıştı.

Anna'nın durumu ağırlaşınca da onu kendi evine götürdü. Genç kadın da son nefesini yanında sevdikleri olduğu halde annesinin evinde verdi.