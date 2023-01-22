Makyajsızım diyen Victoria Beckham'ı yerden yere vurdular: Hem makyajlısın hem de 27 tane filtre kullanmışsın!

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SÜREKLİ GÖRÜNÜMÜYLE İLGİLİ SORULARA VE ZORBALIĞA MARUZ KALIYOR

Victoria Beckham da gösteri dünyasının diğer kadın üyeleri gibi sürekli olarak giydikleri, görünüşü, yaşı, estetikli olup olmaması gibi konularda sık sık sorulara, hatta bu soruların ötesinde bazen de online zorbalığa maruz kalıyor. 48 yaşında ve 4 çocuk annesi olmasına rağmen genç kızlara taş çıkaracak bir fiziğe ve güzelliğe sahip olan Victoria Beckham, moda ve güzellik konusunda da bir bilirkişi kabul edildiği için bu konuda yaptığı paylaşımlar hep parmakla gösteriliyor, çoğu zaman da hedef tahtasına oturtuluyor.

PARİS'TE AİLE VE AŞK TATİLİNDE

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Oğlu Cruz ve kocası David’le birlikte bir haftadır Paris’te olan güzel yıldız hem ailece keyifli zaman geçirdikleri hem David Beckham’la romantik akşam yemekleri yediği bu kaçamak sırasında dün, Instagram hesabından videolar paylaşıp takipçilerine güzellik rutinini anlattı. Üzerinde sabahlığıyla kameranın karşısına geçen Victoria Beckham tamamen makyajsız olduğunu ve yüzüne sadece güçlendirici serum ve hücre yenileyici nemlendirici sürdüğünü, makyaj için cildini böyle hazırladığını anlattı. Ürünler de elbette kendi markasının serisindendi.

VİDEO ÇEKTİ, YÜZÜMDE MAKYAJ YOK DEDİ

Videonun devamında, ekranın önünde cilt bakımını tamamladıktan sonra yüzüne yine kendi serisinden ürünlerle makyaj yapılmaya başlanmış, Victoria Beckham’sa bu makyaj işlemi sırasında ürünlerinin renklerinin ne kadar canlı olduğunu ve makyajsız yüzünü nasıl da ışıl ışıl yaptığını anlatıyordu. Gerçekten de makyaj bitince karşımızda şahane bir Victoria vardı. Ama videonun aldığı tepkiler zaten bu makyaj yapılmadan önceki kısmıyla ilgili olacaktı. BU NASIL MAKYAJSIZ YÜZ?

Beckham’ın Instagram takipçileri hemen #makyajsız ibaresinin peşine düşerek güzel yıldızı adeta linç etmeye başladılar. Victoria Beckham’ın bu görüntüsünün asla makyajsız olamayacağını, eğer öyleyse bile cildi ve yüzü görünmesin diye fotoğraf filtresi kullandığını iddia ettiler. “Makyaj yok ama nereden baksan 27 filtre var” sözleriyle eleştirilen Victoria Beckham’ın makyajlı olduğunu savunanlar da çoktu. Bir takipçisi videonun altına “Seni seviyorum canım ama fondöten, pudra ve göz altı kapatıcısı da makyajdır, sen kimi kandırıyorsun” diyerek Beckham’ı topa tuttu.

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KAPATICI, PUDRA VE FONDÖTEN MAKYAJ DEĞİL Mİ?

Başka bir hayranı ekledi “Göz altı kapatıcınız var. Kadınlarla ilişki kurmak neden bu kadar zor? Sadece dürüst olsan keşke. Bize biraz kapatıcın olduğunu söylesen senin hakkında kötü hiçbir şey düşünmezdik. Zaten çok güzelsin” Takipçileri genel olarak böyle yalanlarla, güzellik standartlarının dayatmasıyla zaten psikolojik olarak etkilenen genç kızlara kötü örnek olduğunu söylüyordu Victoria Beckham’ın. Kendisi zaten aynı zamanda yıllar içinde sıkça dillendirilen estetik operasyonlarla ve bunları reddetmesiyle de ünlü biri.

"BURNUMDA HİÇ ESTETİK YOK"

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Geçtiğimiz aylarca katıldığı bir programda kendisine yine burnuna estetik operasyon yaptırıp yaptırmadığı sorulunca bir kez daha burnunu yaptırdığını inkâr etmiş ve burnunda eskisinden farklı görünen ne varsa bunun bir ameliyat değil makyaj hilesi olduğunu söylemişti. Victoria yıllardır yüzünde burun operasyonu da dahil hiçbir estetik müdahale olmadığını savunuyor. 20’li yaşlarının başında kendine güven sorunu yaşadığını ve bu yüzden memelerine silikon taktırdığını itiraf eden eski Spice Girl, daha sonra silikonlarını çıkarttırdı ve eski doğal görünümüne kavuştu. YILLARCA İNKÂR ETTİ

Yıllar içinde ucu incelen burnunun makyajla küçüldüğüne inanalar olsa da Victoria Beckham’ın yüzünde hiç müdahale olmadığına inanmak biraz zor. Güzel şarkıcı ve modacı zaman zaman şişen yüzüne sürekli botoks yaptırmakla ama bunu inkâr etmekle itham ediliyor. Victoria Beckham’ın dudaklarına da doldu yaptırdığı ve eskiden göstermemek için hiç gülmeyerek sakladığı dişlerini yaptırdığı da biliniyor.