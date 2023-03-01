Mahsun Kırmızıgül, 20 gündür deprem bölgesinde

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50 kişilik ekibiyle Adıyaman’ın dağ köylerini bizzat gezerek dağıtım yapan Mahsun Kırmızıgül’ü, tesadüfen Beşiktaş Çarşı’nın Twitter hesabında gördüm. Beşiktaş’tan gelen yardımların da dağıtımını yapan sanatçının bugüne kadar basına yansımaması dikkatimi çekti.
Bilet gelirinden düzenli bağış
Usta tiyatrocu Erdal Beşikçioğlu, Darüşşafaka Cemiyeti ile birlikte çok önemli bir destek planladı. Deprem bölgesine yardımların sürekliliği çok önemli. Felaketin ardından halktan destek aktı ama azalmaya başladı, hatta desteğe devam edelim duyuruları geliyor. Çünkü bu felaketin boyutu çok büyük. Yaraların sarılması uzun zaman alacak. Yapılan her bir kuruş destek çok kıymetli.
Çocuklara destek oldular
Cemiyetin ünlü ismi Pınar Sabancı ve oyuncu Nilperi Şahinkaya, UCIM Derneği ile birlikte Kahramanmaraş’a giderek çocuklara destek oldu. Birçok ünlü influencer’ın da destek verdiği buluşmada, çocuklarla ve gençlerle bir araya gelen gönüllüler onları dinledi ve ihtiyaçlarının duyurulmasını sağladı. “Onların bizim desteğimize ihtiyacı var” diyen Pınar Sabancı, duygularını şöyle dile getirdi: “Acı, hüzün, umut, neşe... Duyguların birbirine karıştığı, kederle neşenin dayanışmayla harmanlandığı bir coğrafya burası... İlk önce herkes için aciliyetle sıcak bir yuva, yeterli gıda, hijyen ve çocuklar için gerekli eğitim şartları sağlanmalı. Sonra hemen psikososyal destek gerek. Onların bizim desteğimize ihtiyaçları var. Geleceğe yeniden umutla bakacağız ama asla unutmayacağız.”
Kaybolan köpeğine kavuştu
Oyuncu Nilay Deniz’in köpeği Alex, geçtiğimiz hafta Anadoluhisarı’ndaki bahçeli evinden kaybolmuştu. 5 yaşındaki can dostunu her yerde arayan Deniz, büyük üzüntü yaşarken dört bir yana haber salmıştı. Güzel oyuncu, bir süre önce müjdeli haberi aldı! Bir barınak veterineri, tesadüfen sokakta bulduğu Alex’i kendi barınağına götürerek çipi sayesinde hemen Nilay Deniz’e ulaştı. Mutluluktan havalara uçan oyuncu, barınağa giderek Alex’ine kavuştu.