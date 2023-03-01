Mahsun Kırmızıgül, 20 gündür deprem bölgesinde

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50 kişilik ekibiyle Adıyaman’ın dağ köylerini bizzat gezerek dağıtım yapan Mahsun Kırmızıgül’ü, tesadüfen Beşiktaş Çarşı’nın Twitter hesabında gördüm. Beşiktaş’tan gelen yardımların da dağıtımını yapan sanatçının bugüne kadar basına yansımaması dikkatimi çekti.





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Bölge halkının çok sevdiği Mahsun Kırmızıgül, yardımların gizli kalmasını istediği için her türlü röportaj teklifini geri çevirmiş. Öğrendiğime göre yanında Hilmi Topaloğlu’nun oğlu Gürkan Topaloğlu var. Merhum müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu da 1999 depreminde haftalarca bölgede kalarak, yardım dağıtmıştı.Engelli çocuklardan bebek bekleyen kadınlara, yenidoğanlardan yaşlılara kadar en çok zorlanan afetzedelere yoğunlaşan Mahsun Kırmızıgül, Adıyaman’da adeta pelerinsiz bir kahraman dönüşmüş. Biliyorum, bunları yazdığım için kızacak ama bu zor zamanda sadece maddi imkanlarını değil, vaktini de depremzedelere vakfedenleri alkışlamak görevimiz.

Malum, şartların çetin olduğunu herkes biliyor, yine de eklemek istedim. Sanatçı, gittiği günden beri otomobilde yatıyormuş, çadıra henüz yeni geçmiş.

Bilet gelirinden düzenli bağış





Usta tiyatrocu Erdal Beşikçioğlu, Darüşşafaka Cemiyeti ile birlikte çok önemli bir destek planladı. Deprem bölgesine yardımların sürekliliği çok önemli. Felaketin ardından halktan destek aktı ama azalmaya başladı, hatta desteğe devam edelim duyuruları geliyor. Çünkü bu felaketin boyutu çok büyük. Yaraların sarılması uzun zaman alacak. Yapılan her bir kuruş destek çok kıymetli.

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Erdal Beşikçioğlu’nun genel sanat yönetmenliğini yaptığı Tatbikat Sahnesi uzun süreli bir destek planlamış. Kapalı gişe birçok oyun sahneleyen Tatbikat Sahnesi, bütün oyunlarının bilet gelirinden belli bir kısmının Darüşşafaka’ya aktarmaya karar vermiş ve bunu da cemiyetle aralarında yaptıkları bir anlaşma ile protokole bağlamış. Yani dayanışma ve destek faaliyetinde sürdürülebilirliğe örnek bir işe imza atılmış.Tatbikat Sahnesi’nin hangi oyunları varmış diye sayfasından baktım. “Acting”, “Küvetteki Gelinler”, “Fahrenheit 451”, “Cehennem” ve 15 yılı aşkın zamandır kapalı gişe sahnelenen “Bir Delinin Hatıra Defteri” var. Alkışlanacak örnek hareket...

Çocuklara destek oldular





Cemiyetin ünlü ismi Pınar Sabancı ve oyuncu Nilperi Şahinkaya, UCIM Derneği ile birlikte Kahramanmaraş’a giderek çocuklara destek oldu. Birçok ünlü influencer’ın da destek verdiği buluşmada, çocuklarla ve gençlerle bir araya gelen gönüllüler onları dinledi ve ihtiyaçlarının duyurulmasını sağladı. “Onların bizim desteğimize ihtiyacı var” diyen Pınar Sabancı, duygularını şöyle dile getirdi: “Acı, hüzün, umut, neşe... Duyguların birbirine karıştığı, kederle neşenin dayanışmayla harmanlandığı bir coğrafya burası... İlk önce herkes için aciliyetle sıcak bir yuva, yeterli gıda, hijyen ve çocuklar için gerekli eğitim şartları sağlanmalı. Sonra hemen psikososyal destek gerek. Onların bizim desteğimize ihtiyaçları var. Geleceğe yeniden umutla bakacağız ama asla unutmayacağız.”

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Kaybolan köpeğine kavuştu

Oyuncu Nilay Deniz’in köpeği Alex, geçtiğimiz hafta Anadoluhisarı’ndaki bahçeli evinden kaybolmuştu. 5 yaşındaki can dostunu her yerde arayan Deniz, büyük üzüntü yaşarken dört bir yana haber salmıştı. Güzel oyuncu, bir süre önce müjdeli haberi aldı! Bir barınak veterineri, tesadüfen sokakta bulduğu Alex’i kendi barınağına götürerek çipi sayesinde hemen Nilay Deniz’e ulaştı. Mutluluktan havalara uçan oyuncu, barınağa giderek Alex’ine kavuştu.