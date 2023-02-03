Madonna’nın kızını kapıdan böyle kovdular: Siz onun kim olduğunu bilmiyor musunuz?

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New York, dün gece moda dünyasının devlerinden Marc Jabobs’un bir defilesine sahne oldu. E bu ünlü markanın son tasarımlarını görmek isteyen ünlüler de hemen koşarak bu defilenin ön sıralarındaki yerlerini hemen aldılar.
Defilenin ünlü davetlileri arasında Nicky Hilton Rothschild, Emily Ratajkowski ve Ashley Graham gibi isimler ve New York sosyetesinin ileri gelenleri de vardı. Defile tam başladığı anda kapıda yaşanan karmaşayı ise bu konuklar göremedi elbette.
Oysa Lourdes geç kalmış, defile çoktan başlamıştı. Güvenlikler onu içeri almayı reddettiler, Lourdes Leon da buna direndi. Sonra da bir arkadaşı tarafından mekandan uzaklaştırıldı. Çarşaf çarşaf fotoğrafları çekilen olay hemen haber sitelerine “Madonnna’nın kızının utanç gecesi” başlıklarıyla yansıdı.
“Annem tam bir kontrol delisiydi ve tüm hayatım boyunca beni kontrol altında tuttu. Liseyi bitirir bitirmez o evden kurtulmam gerektiğini biliyordum” diyerek bir ünlü çocuğu olarak nasıl zor bir çocukluk geçirdiğini anlatıyordu genç model.
Ailesinden para aldığı müddetçe bağımsızlığını kazanamayacağını fark eden Lourdes Leon modelliğe başladı. Sonra da annesi gibi şansını müzikte denemeye karar verdi ve şarkılar yayınladı. Ama ona göre bu girişimleri bağımsızlık yolunda atılmış adımlar olsa da Lourdes Leon de son günlerin tartışmalı konusu olan ‘nepo’ bebeklerden biri sayıldı.
Eğlence, medya, reklam, moda ve son yıllarda internet sektöründe ünlenmiş kişilerin kendileri gibi ünlenen çocuklarına ya da yakın akrabalarına nepo bebek deniyor. Bu kavram Nepotizm yani kayırmacılık kelimesinin kısaltılmasıyla türetilmiş. Zengin ve ünlü çocukların bir yere gelmek için çaba harcamaması ve de bu yüzden fırsat eşitsizliğine yol açtıkları üzerinden dönen tartışma medya organları ve sosyal medya platformlarında kendine son zamanlarda çok yer buldu.
Lourdes, Madonna’nın ilk göz ağrısı ve yıldız şarkıcı onun için şarkılar bile yazmıştı. Annesinin baskıcı yanından şikâyet etse de Lourdes de ona aslında çok hayran. “Annem bir kadın olarak benim en büyük idolüm” demekten hiç vazgeçmiyor.