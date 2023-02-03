Madonna’nın kızını kapıdan böyle kovdular: Siz onun kim olduğunu bilmiyor musunuz?

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New York, dün gece moda dünyasının devlerinden Marc Jabobs’un bir defilesine sahne oldu. E bu ünlü markanın son tasarımlarını görmek isteyen ünlüler de hemen koşarak bu defilenin ön sıralarındaki yerlerini hemen aldılar.

Defilenin ünlü davetlileri arasında Nicky Hilton Rothschild, Emily Ratajkowski ve Ashley Graham gibi isimler ve New York sosyetesinin ileri gelenleri de vardı. Defile tam başladığı anda kapıda yaşanan karmaşayı ise bu konuklar göremedi elbette.

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Ama gazeteciler çoktan kapıda yerlerini almış, içeri giren yıldızları fotoğraflamıştı bile. İşte tam o anda dünyanın en büyük müzik yıldızlarından biri olan Madonna’nın, annesi gibi ünlenen kızı Lourdes Leon kapıda belirdi ve defileye girmek istedi.

Oysa Lourdes geç kalmış, defile çoktan başlamıştı. Güvenlikler onu içeri almayı reddettiler, Lourdes Leon da buna direndi. Sonra da bir arkadaşı tarafından mekandan uzaklaştırıldı. Çarşaf çarşaf fotoğrafları çekilen olay hemen haber sitelerine “Madonnna’nın kızının utanç gecesi” başlıklarıyla yansıdı.

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Üstelik mesele sadece girmek istediği bir yere alınmaması da değildi. Lourdes Leon, markanın 2021 ilkbahar kampanyasının yüzü seçilmiş, bu reklamlar için çekilen fotoğrafları her yeri süslemişti. Böylece aslında Madonna'nın kızı için çifte bir utanç yaşanmış oldu o gece. Etrafta toplananlar aslında müdahale etmeye de çalışmıştı…Lourdes kapıdan geri çevrilirken izleyenlerin ağzı açık kaldı ve birileri güvenlik görevlisine “Onun kim olduğunu bilmiyor musunuz?” diye seslendi. Onun marka için çalışan bir model olduğunu güvenlik görevlilerine anlatmaya çalışsalar da alınan sıkı güvenlik önemleri gereği defilenin kapanan kapıları bir kez daha açılmadı. Madonna’nın kızı için bile…

“Annem tam bir kontrol delisiydi ve tüm hayatım boyunca beni kontrol altında tuttu. Liseyi bitirir bitirmez o evden kurtulmam gerektiğini biliyordum” diyerek bir ünlü çocuğu olarak nasıl zor bir çocukluk geçirdiğini anlatıyordu genç model.

Madonna belli ki etrafındaki diğer ünlülerin çocuklarını ve onların büyütüldüğü ayrıcalıklı ortamı görmüş ve kendi çocuklarını şımartmamak için bu kez de onları çok baskı altında büyütmüştü. “Annem benim çocuğum böyle olmayacak” demişti diye anlatıyor Lourdes bu durumu.

Ailesinden para aldığı müddetçe bağımsızlığını kazanamayacağını fark eden Lourdes Leon modelliğe başladı. Sonra da annesi gibi şansını müzikte denemeye karar verdi ve şarkılar yayınladı. Ama ona göre bu girişimleri bağımsızlık yolunda atılmış adımlar olsa da Lourdes Leon de son günlerin tartışmalı konusu olan ‘nepo’ bebeklerden biri sayıldı.

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Eğlence, medya, reklam, moda ve son yıllarda internet sektöründe ünlenmiş kişilerin kendileri gibi ünlenen çocuklarına ya da yakın akrabalarına nepo bebek deniyor. Bu kavram Nepotizm yani kayırmacılık kelimesinin kısaltılmasıyla türetilmiş. Zengin ve ünlü çocukların bir yere gelmek için çaba harcamaması ve de bu yüzden fırsat eşitsizliğine yol açtıkları üzerinden dönen tartışma medya organları ve sosyal medya platformlarında kendine son zamanlarda çok yer buldu.

Madonna kzı Lourdes'i 1996'da, aynı zamanda fitness eğitmeni de olan o zamanki erkek arkadaşı Carlos Leon’dan doğurmuştu. Madonna’nın ikisi biyolojik dördü evlatlık olmak üzere 6 çocuğu var. 26 yaşındaki kızı Lourdes gibi evlatlık oğlu 18 yaşındaki David de modellik yapıyor.

Lourdes, Madonna’nın ilk göz ağrısı ve yıldız şarkıcı onun için şarkılar bile yazmıştı. Annesinin baskıcı yanından şikâyet etse de Lourdes de ona aslında çok hayran. “Annem bir kadın olarak benim en büyük idolüm” demekten hiç vazgeçmiyor.

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Annesinin ayak izlerini takip eden oğlu David için Madonna “Onunla diğer çocuklarımdan çok daha fazla birbirimize benziyoruz. Sanki DNA’larımız bir gibi. Beni en iyi anlayan çocuğum David” demişti. İkili geçtiğimiz aylarda gecelerde görüntülenmiş; anne oğulun benzer model elbiseler giymesi çok konuşulmuştu.