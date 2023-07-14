Ünlü yıldız geç yaşta ölmüştü: Yıllar önce geçirdiği kilo verme ameliyatı hayatını elinden aldı

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OTOPSİ RAPORU AÇIKLANDI

O ilk dönemde ölümün şoku yaşandığı için bu beklenmedik kaybın üzerinde çok fazla durulmamıştı. Babası gibi müzik ve sinema dünyasında isim yapan yıldızın kalp durması nedeniyle öldüğü belirtilmişti.

Aradan geçen zamanın ardından kalp durmasına neden olan sorun açıklandı. Bu durum ise kelimenin tam anlamıyla şoke edecek türden.

Bu sözünü ettiğimiz kişi, rock müziğin efsanesi Elvis Presley'in, kendisiyle aynı alanda kariyer yapan kızı Lisa Marie Presley.

Bu yılın ocak ayında, 54 yaşındaki yıldız fenalaşıp hastaneye kaldırılmış, ama yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.





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YILLAR ÖNCE GEÇİRDİĞİ OPERASYON HAYATINI ELİNDEN ALDI: Lisa Marie Presley'in ölümüne, yıllar önce geçirdiği kilo verme operasyonunun uzun vadeli bir komplikasyonu olan ince bağırsak tıkanıklığı yol açtı otopsi raporuna göre.

Lisa Marie Presley'e yapılan otopsinin sonucu açıklandı ve yıldızın ölüm nedeni de ortaya çıktı.

Los Angeles Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı rapora göre Lisa Marie Presley, ince bağırsak tıkanıklığı nedeniyle hayata veda etti.

Bu tıkanıklığa ise birkaç yıl önce geçirdiği bariatrik operasyonun yani kilo verme ameliyatının neden olduğu ortaya çıktı.

Yani bir başka deyişle Lisa Marie'nin ölümüne, bir süre önce kilosunu kontrol etme amacıyla geçirdiği operasyondan kaynaklanan bir komplikasyon neden odu.

İlk anda Lisa Marie Presley'in ölüm nedeninin kalp durması olduğu söylenmişti. Fakat bu kalp durmasının nedeninin bağırsak tıkanıklığı olduğu bilgisi otopsi raporunda yer aldı.

Adli tıp raporunda bu tür bir ameliyatın böyle uzun vadeli komplikasyonları olabileceği belirtildi.

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UZMAN DOKTOR ANLATTI: California'da görevi acil servis doktoruna göre ince bağırsak tıkanıklığından kaynaklanan ölümler nadir görülüyor.

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California, Burbank'taki Providence Saint Joseph Tıp Merkezi'nde görevli acil servis doktoruAngelique Campen, CBS'e yaptığı değerlendirmede, ince bağırsak tıkanıklığından kaynaklanan ölümlerin nadir olduğunu söyledi.

Uzmana göre birçok vakada bu tür hastalar ciddi karın ağrıları yaşadıkları için hastaneye götürülüp tedavi altına alınırlar. Lisa Marie Presley'in hayata veda ettiği gün karın ağrısı yaşadığı da o dönemde belirtilmişti.

Bu arada yapılan otopside Presley'in kanında terapötik seviyede yani tedavide kullanılan düzeyde kırmızı reçeteyle satılan bir ağrı esici ve bir miktar da opioid bağımlılığını tedavi etmek için kullanılan madde bulunduğu bilgisi de otopsi raporunda yer aldı.

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Lisa Marie Presley 12 Ocak'ta Los Angeles'ta hayata eda etmişti.

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HAREKETLİ BİR HAYAT YAŞADI: Kendisi de genç yaşta hayata veda eden Elvis Presley'in tek kızı yaşadığı hareketli hayatla da gündemdeydi.

Rock müziğin efsanesi Elvis Pesley ile Priscilla Presley'in tek çocuğu olan Lisa Marie hareketli bir hayat yaşadı.

1988 ile 1994 arasında ilk evliliğini yaptığı Danny Keough'dan Riley ve Benjamin adında iki çocuğu dünyaya geldi,. Benjamin 2020 yılında canına kyıdı.

1994 ile 96 arasında Michael Jackson, 2002 ile 2004 arasında Nicolas Cage ve 2006 ile 202f arasında Michael Lockwood ile evli kaldı.

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54 yaşında ölen Marie Lisa Presley, Elvis Presley ile Priscilla Presley'in tek çocuğuydu.





Lisa Marie Presley, oğlu Benjamin'i henüz 27 yaşındayken kaybetmiş ve acıların en büyüğünü yaşamıştı.





Lisa Marie Presley, bir dönem gerçekten de kilo sorunu yaşamıştı. Otopsi raporuna göre bu sorunu çözmek için başvurduğu bariatrik cerrahi yıllar sonra onun hayatını elinden aldı.