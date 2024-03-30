Çok istiyordu ama 'Yeterince akıllı değilim' diye korkuyordu... Ünlü oyuncu 53 yaşında üniversite diploması aldı

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Bu ünlü oyuncu, rol aldığı yapımların yanı sıra Hollywood'da kapalı kapılar ardında yaşanan bazı "karanlık" olaylar hakkındaki samimi açıklamalarıyla da tanınan Leah Remini.

Özellikle Tom Cruise ve onun ileri gelenlerinden biri olduğu Scientology tarikatıyla ilgili açıklamalarıyla konuşulan Leah Remini, yaşıtlarının torun sahibi olduğu bir yaşta üniversiteden ön lisans diplomasını aldı.

MUTLU HABERİ SOSYAL MEDYA SAYFASINDAN DUYURDU

Remini, mutlu haberi de her birinde 3 milyondan fazla takipçisi bulunan Instagram ve eski adıyla Twitter, yeni adıyla X adlı sosyal medya platformunda duyurdu.

Elinde üniversite diplomasıyla çekilen bir fotoğrafını paylaşan Leah Remini, öğrencilik serüveninin üç yıl önce başladığını belirtti.

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Remini, paylaşımında yine Scientology tarikatında geçirdiği döneme de değindi... Hayatının 35 yılını baskıcı bir toplulukla geçirdikten sonra üç yıl önce yeni bir yolculuğa çıktığını ve sonunda üniversite diplomasını aldığını belirtti.

New York Üniversitesi'ndeki eğitimini tamamlayan Leah Remini, öğrenci olarak geçirdiği üç yılın zaman zaman kendisi için çok zor olduğunu da saklamadı.

Güzel oyuncu "Çok çalışmakla, uzun gecelerle, gözyaşlarıyla ve birçok kez bırakmayı düşünerek geçen üç yılın sonunda New York Üniversitesi'nden ön lisans diploması aldım" diye yazdı.

Leah Remini, New York Üniversitesi'nden aldığı ön lisans diplomasını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

YETERİNCE AKILLI OLMADIĞINI DÜŞÜNÜP KORKUYORDU'

Remini, kendisi için öğrencilik serüveninin böyle bitmediğini, okumaya devam edip lisans eğitimi de alacağını belirtti.

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Remini, paylaşımında üniversiteyi bu yaşta bitirmesinin nedenini de anlattı. Aslında hep yüksek öğrenim görmek istediğini ama bunun için yeterince akıllı olmadığını düşünüp hep korktuğunu anlattı.

Bu konuda 30 yılı aşkın süre üyesi olduğu Scientology tarikatına da yine gönderme yaptı. Bu süre içinde beyninin yıkandığını ve bunun etkilerinin uzun süre devam ettiğini belirtti. Ama sonunda buna rağmen üniversite okumaya karar verdiğini ekledi Remini.

Oyuncu, New York Üniversitesi'ndeki eğitim sırasında kendisine destek olan annesine, üvey babasına, kız kardeşlerine, kocası Angelo ve kızı Sofia'ya teşekkür etti. Tabii ki bu arada terapistini ve okuldaki öğretim görevlilerini de unutmadı.

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Bu arada eğitim fırsatı bulamayan kadınlara da değindi Leah Remini. Kendisinin bu yaşında üniversiteye gidebilecek bir durumda olduğunu belirtip birçok insanın özellikle de kadınların bu fırsattan yoksun olduğunu hatırlattı. Ama yine de birçok kişinin kendisi gibi ilerleyen yaşlarda bu fırsatı bulduğunu satırlarına ekledi.

'ASLA GEÇ KALMADINIZ'

Geç yaşta üniversite okuduğunu duyurduktan sonra kendisine gelen mesajlar sayesinde bu konuda farkındalık oluştuğunu ekledi Leah Remini.

Sonra da böyle bir düşüncesi olanlara seslendi: Eğitiminize devam etmek ve başarmak istediğiniz bir şey konusunda adım atmak için asla çok geç kalmadınız...

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Remini, yüksek öğrenim görmeye başladığını 2021 yılında sosyal medya sayfasından duyurmuştu. İki yıl sonra da yine sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bu kararından son derece memnun olduğunu yazmıştı ünlü oyuncu.

Oyuncu Leah Remini, 2000'li yılların ortalarına kadar Scientology tarikatının üyelerinden biri olarak biliniyordu.

Hollywood'da çok üyesi olan bu tarikattan 2013 yılında ayrıldıktan sonra da kapalı kapılar ardında yaşadıklarını kaleme aldığı Troublemaker: Surviving Hollywood and Scientology adlı kitabında dile getirdi.

KİTABINDA ÇARPICI AYRINTILAR VERMİŞTİ

2015 yılında piyasaya çıkan bu kitabında Remini, özellikle de tarikatın ileri gelenlerinden Tom Cruise ile eski eşi Katie Holmes'un düğünüyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Remini'nin iddia ettiğine göre, Cruise ve Holmes'un düğün gecesinde o sırada sadece 7 aylık olan Suri Cruise banyoda dakikalarca ağlamasına rağmen ne annesi ne de babası gidip onunla ilgilendi.

Remini o sırada olanları şöyle anlattı: "Cruise ve Holmes'un düğün yemeği sırasında kızları Suri banyoda yere yatmış ağlıyordu. Önce onunla kimse ilgilenmedi. Birkaç dakika sonra çocuğu kontrol etmeye gittiğimde aralarında Tom Cruise'un kız kardeşi, asistanı ve bir başka kadın öylece durmuş ona bakıyordu. Bebeği kucaklarına alıp ona biraz süt vermeleri için kadınları ikna ettim."

Leah Remini, Cruise ve Holmes'un İtalya'daki düğününde evlatlık çocuklarıyla da vakit geçirme şansı bulduğunu belirtti.

Remini; Tom Cruise ile eski eşi Nicole Kidman'ın evlilikleri sırasında evlat edindikleri Bella ve Connor'ın anneleriyle görüşmek istemediklerini de belirtti.

MUTLU BİR EVLİLİĞİ VE BİR KIZI VAR

Remini bu kitabının yanı sıra Scientology and the Aftermath adlı belgeselde de tarikata üyeliği sırasında yaşadıklarını anlattı.

Bu arada hatırlatmak gerekirse Leah Remini, 2003 yılından bu yana Angelo Pagan ile eöli. Çiftin bir yıl sonra dünyaya geler Sofia Bella adında bir kızı bulunuyor. Remini'nin Porto Riko asıllı eşi Pagan, oyuncu, şarkıcı ve restoran işletmecisi.