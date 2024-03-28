Karnı burnunda terk edilmişti... Bebeğimi aldırmak için üç kez kliniğe gittim... Ama kıyamadım, doğurdum!

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Ama bütün çocuklar aynı koşullarda dünyaya gelmiyor kuşkusuz... Bazıları yani şanslı olanlar hem anneleri hem babalarıyla birlikte büyüyor. "Bütün" bir aile içinde hayata hazırlanıyorlar.

Öte yandan bazılarının ebeveyni anlaşamayıp yollarını ayırıyor. Bir de bunların dışında bambaşka serüveni olan çocuklar var. Daha anne karnındayken terk edilenler!

İşte onlardan birinin annesi, gösteri dünyasının yakından tanıdığı bir yıldız. Daha sonra çok sayıda çocuk sahibi olan bu yıldız, ilk bebeğine hamileyken sevgilisi onu terk etti.

Söylediğine göre karnında bebeğiyle tek başına kalan bir yandan da kariyerini düşünen yıldız, çocuğunu doğurmadan hamileliğini sonlandırmak istedi.

Tam üç kez klinik kapısına gitti ve sonra karnındaki bebeğe kıyamadı, onu doğurdu. Kaderin bir oyunu ki sonradan o bebeğin de ciddi sağlık sorunları olduğu ortaya çıktı. Ama bütün zorlukların üstesinden gelmeyi de bildi yıldız. Mücadelesi de hala sürüyor.

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KARNINDA BEBEĞİYLE BİR BAŞINA KALDI

Karnındaki bebeğinin babası tarafından terk edilen bu yıldız, son dönemde iflas ettiği haberiyle gündeme gelen Katie Price.

45 yaşındaki Price, uzun süredir maddi sorunlar yaşıyor. Hatta son gelişmelere göre vergi borçları yüzünden tadilatı bir türlü bitmek bilmeyen evini bile kaybedebilir.

Bir yandan da sürekli yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemde olan Katie Price, konuk olduğu bir sohbet programında hayatına dair bugüne kadar çok da konuşmadığı bir konuyu gündeme getirdi. O sırada da samimi itiraflarda bulundu.

Elizabeth Day'in sunduğu How To Fail adlı programa konuk olan Katie Price, şu anda 21 yaşında olan en büyük oğlu Harvey'in hikayesini anlattı.

Bu arada küçük bir hatırlatma. Harvey, Katie Price'ın futbolcu Dwight Yorke ile kısa süren ilişkisinden dünyaya geldi.

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ÜÇ KEZ BEBEĞİ ALDIRMAYA GİTTİ, HEPSİNDE FİKİR DEĞİŞTİRDİ

Bu ilişki, 2001 yılında sona erdi ama Katie Price da o süreçte hamileydi. Karnında bebeğiyle sevgilisinden ayrılan Katie Price, bir ara kürtaj yaptırmayı ve hamileliği sonlandırmayı düşündü.

"Harvey'i doğurduğumda kariyerim de yükselişe geçmişti. Ona hamileyken bebeğimi aldırmaya çalıştım. Tam üç kez kürtaj yaptırmaya gittim. Her üçünde de geri döndüm" diye anlattı Price o süreci.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: " O sıralarda 'Bunu yapamam' diye düşündüm. Sonunda da onu dünyaya getirdim."

Price, aklından geçen bebeğini aldırma fikrini "Bencillik" olarak nitelendirdi. "Bunu kariyerim için yapacaktım. Bu bencilceydi. Oğlumun babasından bir kuruş bile almadım onu büyütürken. Ve babası onu görmek bile istemedi. Ama ona kapımız her zaman açık" diye anlattı Katie Price.

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OĞLU DOĞAR DOĞMAZ SAĞLIK SORUNLARI ORTAYA ÇIKTI

Harvey'e olan hamileliğinin mükemmel geçtiğini anlattı Katie Price. Fakat bebeğin doğumundan sonra Harvey'de bazı sorunlar olduğu ortaya çıktı. Bebek altı haftalıkken görmesiyle ilgili bir sorun olduğu anlaşıldı.

Ama Katie Price'in ilk çocuğundaki tek sorun bu da değildi. Harvey, kısmen görme engelli olmasının yanı sıra otizm ile birlikte beyinsel bir gelişim bozukluğu olan Septa Optik Displazi teşhisi de aldı.

Ayrıca hem Katie Price hem de Harvey kalıtsal bir hastalık olan Prader-Willi sendromundan da muzdarip.

Harvey'in tüm bu hastalıklarıyla mücadele etmek de bir anne olarak Katie Price'in görevi. Bir ara oğlunu bir kliniğe yatıran Price sonra onu tekrar evinde bakmaya başladı.

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Bu konuda da şunları anlattı Katie Price "O zor bir çocuk ama ben onu seviyorum. Bu işin içinde babası yok" dedi.

BABASI ONU HİÇ SAHİPLENMEDİ... GÖRMEK BİLE İSTEMEDİ

Katie Price daha önce de özel bakım gerektiren oğlu Harvey'in babası Dwight Yorke'un oğlunu görmek istemediğini anılarını topladığı kitapta anlatmıştı.

Her ne kadar Yorke oğlunu sahiplenmese de Price'ın anlattığına göre Harvey babasını görmek istedi. Ama Yorke bunu kabul etmedi.

Katie Price, kitabında bu konuda şunları yazmıştı: "Harvey'in hayatında babasının olmasını isterdim. Ama onun oğluna en ufak bir ilgisi yok. Bu senin oğlun, senin kanın, senin canın... "

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Aslına bakılırsa Dwight Yorke, daha Katie Price'ın hamileliği sırasında bile bu bebeği kabullenmedi. Hatta bir ara bebeğin kendisinden olmadığını ileri sürdü. Fakat yapılan DNA testleri sonucunda Harvey'in onun oğlu olduğu kesinleşti.

Katie Price, gösteri dünyasının çok çocuklu ünlülerinden biri.

FARKLI BİRLİKTELİKLERDEN BEŞ ÇOCUK

Katie Price farklı birlikteliklerinden beş tane çocuk sahibi oldu. Kariyerinin yükseldiği dönemlerde şarkıcı Dane Bowers'tan hamile kaldı. Çift ayrıldı ve Price da bebeğini aldırdı.

2002 yılında Manchester United'da oynayan dünyaca ünlü futbolcu Dwight Yorke'tan hamile kaldı. Yorke'tan ayrılmasına rağmen çocuğu Harvey'i doğurdu.

Daha sonra 2005 ile 2009 arasında Peter Andre ile evlendi. Bu evlilikten Princess'in yanı sıra şu anda 18 yaşında olan Junior Savva Andreas adında bir çocuğu oldu.

2010 ile 2012 arasında Alex Reid ile evlendi Price. Son olarak 2013 ile 2021 arasında Kieran Hayer ile evlendi. Bu evlilikten de iki çocuk sahibi oldu.