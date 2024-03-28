Ä°ki evladÄ±nÄ± ve bÃ¼yÃ¼k aÅŸkÄ±nÄ± topraÄŸa vermiÅŸti... Åžimdi torunlarÄ± yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼rÃ¼yor... Yeni damat ailenin baÅŸ tacÄ±

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Ama gerÃ§ek hayat hiÃ§ de Ã¶yle deÄŸil. Peri masalÄ± gibi baÅŸlayan hatta Ã¶yle bittiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len hayatlar bile gÃ¼nÃ¼n birinde kabusun, acÄ±nÄ±n, ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ve hasretin en derinini yaÅŸar.

Ä°ÅŸte bunlardan birinin kahramanÄ±ndan kÄ±saca sÃ¶z edeceÄŸiz ÅŸimdi size. ArtÄ±k mutluluÄŸu Ã§ocuklarÄ±nÄ±n ve torunlarÄ±nÄ±n gÃ¼len yÃ¼zlerinde bulan gerÃ§ek bir prensesin kÄ±sa Ã¶ykÃ¼sÃ¼ bu.

Ä°lk cÃ¼mleleri okuduÄŸunuzda olup bitenler size de masal gibi gelecek. Ama sonra birden gerÃ§ek hayata dÃ¶neceksiniz zaten.

Bu Ã¶ykÃ¼nÃ¼n kahramanÄ±, bundan yÄ±llar Ã¶nce. belki bugÃ¼nÃ¼n orta yaÅŸlÄ±larÄ±nÄ±n bile dÃ¼nyada olmadÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nemde, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkenin yaÅŸÃ§a kendisinden Ã§ok bÃ¼yÃ¼k hÃ¼kÃ¼mdarÄ±nÄ±n kalbini Ã§aldÄ±. Ã–rneÄŸine Ã§ok az rastlanÄ±r gÃ¶steriÅŸli bir tÃ¶renle evlendi onunla.

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HAYATININ BÄ°R DÃ–NEMÄ°NÄ° GÃ–STERÄ°ÅžLÄ° BÄ°R ÅžEKÄ°LDE YAÅžADI

HayranlarÄ± sadece kendi Ã¼lkesiyle sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸildi. DÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±nda onun attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mÄ±, giydiÄŸi kÄ±yafetleri koluna taktÄ±ÄŸÄ± Ã§antalarÄ± takip eden milyonlarca kiÅŸi vardÄ±.

Ãœstelik Ã¶yle dillere destan bir gÃ¼zelliÄŸi vardÄ± ki uzun sÃ¼re Ã¶zellikle de belli bir kuÅŸak tarafÄ±ndan "gÃ¼zelliÄŸin tanÄ±mÄ±" olarak onun adÄ± geÃ§ti.

Tabii bu arada kalbini Ã§aldÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼mdarÄ±n tahtÄ±nÄ±n geleceÄŸi iÃ§in veliahtlar doÄŸurmasÄ± da gerekiyordu. Bunu da yaptÄ±. Ä°ki kÄ±z iki erkek dÃ¶rt tane Ã§ocuk verdi aÅŸÄ±k olduÄŸu hÃ¼kÃ¼mdara.

Sanki hayatlarÄ± hep bÃ¶yle sÃ¼recek gibiydi. Ama hiÃ§ Ã¶yle olmadÄ±. Ãœlkesinde yaÅŸanan siyasi deÄŸiÅŸimin ardÄ±ndan kocasÄ± ve ailesiyle birlikte arkalarÄ±na bile bakmadan Ã¼lkeyi terk ettiler. Peri masalÄ± bitmiÅŸti.

YabancÄ± Ã¼lkelerde eski hayatlarÄ±nÄ± Ã¶zleyerek sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ler yaÅŸamlarÄ±nÄ±. Ama bir zamanlarÄ±n masal prensesinin yaÅŸadÄ±klarÄ± bunlarla sÄ±nÄ±rlÄ± kalmadÄ±. Ã–nce kocasÄ±nÄ± kaybetti sonra da 10 yÄ±l arayla iki Ã§ocuÄŸunu.

O gÃ¼zeller gÃ¼zeli masal prensesi artÄ±k kalbi derinden yaralÄ± bir anneye dÃ¶nÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼. OnlarÄ±n acÄ±sÄ±nÄ± iÃ§inde taÅŸÄ±yarak geride kalan iki Ã§ocuÄŸuna tutundu. Ä°lerleyen yaÅŸÄ±nda artÄ±k onlarÄ±n mutluluklarÄ±yla yÃ¼zÃ¼ gÃ¼ler oldu.

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ARTIK YÃœZÃœNÃœ Ã‡OCUKLARI VE TORUNLARI GÃœLDÃœRÃœYOR

Buraya kadar kÄ±saca Ã¶zetlediÄŸimiz bu olaylarÄ±n kahramanlarÄ± Ä°ran'Ä±n son ÅŸahÄ± Muhammed RÄ±za Pehlevi, karÄ±sÄ± Farah Pehlevi ve Ã§ocuklarÄ±.

Aile, artÄ±k ABD ve Fransa'da yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Eski hÃ¼kÃ¼mdar eÅŸi geÃ§en zaman iÃ§inde iki evladÄ±nÄ± kaybetse de gelin, damat ve Ã§ok sayÄ±da torun sahibi de oldu.

Ailece Ã¼lkeden ayrÄ±ldÄ±klarÄ± 1979 yÄ±lÄ±ndan bu yana artÄ±k imparatoriÃ§e unvanÄ±nÄ± da taÅŸÄ±mayan Farah Pehlevi, ÅŸimdi hayatta kalan Ã§ocuklarÄ± ve torunlarÄ±nÄ±n sevinciyle mutlu oluyor.

GeÃ§en yaz bÃ¼yÃ¼k oÄŸlundan dÃ¼nyaya gelen torununun niÅŸan mutluluÄŸunu yaÅŸadÄ± eski imparatoriÃ§e.Â

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Åžu anda 85 yaÅŸÄ±nda olan Farah Pehlevi'nin. bir zamanlar veliaht prens olan 62 yaÅŸÄ±ndaki en bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu RÄ±za'dan dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ± Iman bir sÃ¼redir birlikte olduÄŸu AmerikalÄ± Bradley Sherman ile evliliÄŸe ilk adÄ±mÄ± attÄ±.

DAMAT AÄ°LENÄ°N GÃ–NLÃœNÃœ Ã‡OKTAN KAZANDI

GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Iman'Ä±n bu yÄ±l iÃ§inde evlenmeye hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± Bradley de bir anda ailenin gÃ¶z bebeÄŸi oldu.

Farah Pehlevi'nin bÃ¼yÃ¼k oÄŸluÂ RÄ±za 'nÄ±n karÄ±sÄ± Yasmine, 21 Mart'ta baharÄ±n geliÅŸini kutlamak iÃ§in dÃ¼zenledikleri bir aile toplantÄ±sÄ±nda Ã§ekilen pozlarÄ±nÄ± Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±.

O karelerden birinde de bir zamanlarÄ±n gÃ¶zde imparatoriÃ§esi torunlarÄ± ve oÄŸlunun damadÄ±yla objektife poz verirken gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

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Eski imparatoriÃ§enin bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu RÄ±za ile karÄ±sÄ± Yasmine'in iki tane kÄ±zÄ± var. KÄ±zlardan Iman yakÄ±nda evlenip yuvadan uÃ§maya hazÄ±rlanÄ±yor.





SEVGÄ°LÄ°SÄ° Ã–NÃœNDE DÄ°Z Ã‡Ã–KÃœNCE MUTLULUKTAN AÄžLADI

Her ne kadar artÄ±k tahtlarÄ± taÃ§larÄ± olmasa da babasÄ± bir zamanlar veliaht prens unvanÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kendisi de sembolik olarak "prenses" unvanÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan 30 yaÅŸÄ±ndaki Iman ile Sherman'Ä±n kumsaldaki romantik niÅŸan anlarÄ± da ailenin sosyal medya sayfalarÄ±ndan paylaÅŸÄ±ldÄ±.

Farah Pehlevi'nin oÄŸlu Veliaht Prens RÄ±za ile gelini Yasmine'nin Instagram sayfalarÄ±nda yer verdiÄŸi fotoÄŸraflarda iki gencin mutluluÄŸu gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriliyor.

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PaylaÅŸÄ±lan fotoÄŸraflara gÃ¶re Bradley Sherman, evlilik teklifi ve niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ vermeden Ã¶nce kumsalda kÃ¼Ã§Ã¼k bir hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±.

KumlarÄ±n Ã¼zerini gÃ¼l yapraklarÄ±yla donatan Sherman, sonra da sevgilisi Iman'Ä±n Ã¶nÃ¼nde diz Ã§Ã¶kÃ¼p ona evlenme teklif etti ve deÄŸerli bir taÅŸla sÃ¼slÃ¼ bir niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ verdi. GenÃ§ kÄ±zÄ±n ise o anlarda gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Gelin adayÄ± Iman'Ä±n annesi Yasmine ve babasÄ± RÄ±za, Instagram sayfalarÄ±nda o mutlu anlarÄ± kayÄ±t altÄ±na alan fotoÄŸraflarÄ± " Bizim tatlÄ± Iman'Ä±mÄ±z bu hafta sonu niÅŸanlandÄ±. O ve Bradley Ã¼Ã§ yÄ±ldÄ±r flÃ¶rt ediyorladÄ±. OnlarÄ±n iliÅŸkisinin geliÅŸip "Ã§iÃ§ek aÃ§masÄ±na" hepimiz tanÄ±klÄ±k ettik. Bundan bÃ¶yle yaÅŸamlarÄ±nÄ± birbirlerine adamaya sÃ¶z verdikleri iÃ§in Ã§ok mutluyuz" mesajÄ± eÅŸliÄŸinde paylaÅŸtÄ±.

HAYATLARININ GERÄ° KALANINI BÄ°RLÄ°KTE GEÃ‡Ä°RECEKLER

Ã‡iftin bu paylaÅŸÄ±mÄ±na takipÃ§ilerden Ã§ok sayÄ±da tebrik mesajÄ± geldi. Ä°ran'Ä±n eski imparatoriÃ§esi Farah Pehlevi de torununun mutluluÄŸuna "MÃ¼kemmel" mesajÄ±yla ortak oldu.

Iman'Ä±n ablasÄ± Nur da kendi Instagram sayfasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla kutladÄ±.

YakÄ±nda evlenmeye hazÄ±rlanan Iman Pehlevi ve Bradley Sherman, finans sektÃ¶rÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Ã‡ift, 2017 yÄ±lÄ±nda ortak bir arkadaÅŸlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla tanÄ±ÅŸtÄ±. Sonradan dostluklarÄ± aÅŸka dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ ve ÅŸimdi de hayatlarÄ±nÄ±n geri kalanÄ±nÄ± birlikte geÃ§irmeye karar verdiler.

DÃœÄžÃœNE DÃœNYA MEDYASI DA BÃœYÃœK Ä°LGÄ° GÃ–STERDÄ°

Iman'Ä±n niÅŸan tÃ¶reninin bu kadar ilgi gÃ¶rmesinin nedeni ailesinin geÃ§miÅŸi. HiÃ§ tanÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ± dedesi Muhammed RÄ±za Pehlevi ile babaannesi Farah Pehlevi, 1959 yÄ±lÄ±nda gÃ¶steriÅŸli bir tÃ¶renle evlendi.

O sÄ±rada evlilik Ã¶ncesi adÄ±yla Farah Diba, henÃ¼z 21 yaÅŸÄ±nda bir genÃ§ kÄ±zdÄ±. Åžah Muhammed RÄ±za ise 40 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. Ä°ran'Ä±n son ÅŸahÄ± olarak tarihe geÃ§en RÄ±za Pehlevi, Farah'dan Ã¶nce iki evlilik daha yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ran ÅžahÄ± Muhammed RÄ±za Pehlevi ilk evliliÄŸini MÄ±sÄ±r Prensesi Fevziye ile yapmÄ±ÅŸtÄ±. Fakat eÅŸi tahta varis olacak erkek Ã§ocuk yerine bir kÄ±z Ã§ocuÄŸu doÄŸurduÄŸu iÃ§in ondan boÅŸandÄ±, karÄ±sÄ±nÄ± sÃ¼rgÃ¼ne gÃ¶nderdi.

Ä°kinci evliliÄŸini de sonradan "mahzun prenses" olarak anÄ±lan SÃ¼reyya Ä°sfendiyari ile yaptÄ±. Fakat SÃ¼reyya tahta bir varis veremediÄŸi yani Ã§ocuk dÃ¼nyaya getiremediÄŸi iÃ§in ondan boÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. GÃ¼zelliÄŸi dillere destan olan SÃ¼reyya da hayatÄ±nÄ± Ã¼lkesinin dÄ±ÅŸÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.

RÄ±za Pehlevi bunun ardÄ±ndan kendisinin yarÄ± yaÅŸÄ±ndaki Farah Diba ile evlendi. Son derece gÃ¶rkemli bir ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸen dÃ¼ÄŸÃ¼n, dÃ¼nya medyasÄ±ndan da bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rdÃ¼. Ã–zellikle Farah Pehlevi'nin gelinliÄŸi, kuÅŸaÄŸÄ±nÄ±n birÃ§ok sosyete dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne esin kaynaÄŸÄ± oldu.

HAYATINI ABD VE FRANSA'DA SÃœRDÃœRÃœYOR

Åžah RÄ±za Pehlevi ile eÅŸi Farah'Ä±n; RÄ±za, Farahnaz, Ali ve Leyla adÄ±nda dÃ¶rt tane Ã§ocuÄŸu oldu. HÃ¼kÃ¼mdarlÄ±klarÄ± sÄ±rasÄ±nda Farah, Ã¼lkesinde kÃ¼ltÃ¼r ve sanatÄ±n yÃ¼kselmesi iÃ§in Ã§aba harcadÄ±. Ä°ran'Ä±n batÄ± dÃ¼nyasÄ±na aÃ§Ä±lmasÄ±na destek verdi.



AynÄ± zamanda dÃ¼nya Ã§apÄ±nda tanÄ±nan bir moda ikonuna da dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Bu arada Farah Pehlevi'nin, ABD'nin suikaste kurban giden baÅŸkanÄ± John F. Kennedy'nin eÅŸi Jackie'ye benzetildiÄŸini ve Orta DoÄŸu'nun Jackie Kennedys'si olarak anÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ekleyelim.

Fakat Åžah RÄ±za Pehlevi ve Farah, Ä°ran'da yaÅŸanan siyasi deÄŸiÅŸim sonucunda 1979 yÄ±lÄ±nda Ã¼lkelerini terk etmek zorunda kaldÄ±lar: TÃ¼m aile 43 yÄ±ldÄ±r sÃ¼rgÃ¼nde yaÅŸÄ±yor. Farah Pehlevi ise hayatÄ±nÄ± ABD ve Fransa'da sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

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Son Ä°ran ÅžahÄ± RÄ±za Pehlevi'nin ilk karÄ±sÄ± MÄ±sÄ±r Prensesi Fevziye ve ikinci karÄ±sÄ± SÃ¼reyya. Fevziye, erkek Ã§ocuk doÄŸuramadÄ±ÄŸÄ± SÃ¼reyya da bebek sahibi olamadÄ±ÄŸÄ± yani tahta veliaht veremediÄŸi iÃ§in sÃ¼rgÃ¼ne gÃ¶nderildi. Farah Diba ise Åžah'Ä±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ ve son karÄ±sÄ±ydÄ±.