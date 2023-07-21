Kylie'ye hayatının çalımını attı: En azından yumurtadan iyidir!

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Sıradan insanlar için genel olarak "görsel bir günlük" ya da kimi zaman "gösteriş aracı" olan Instagram, ünlüler için ise aynı zamanda bir halkla ilişkiler ve elbette maddi kazanç platformu.





Bebeğiyle el ele fotoğrafını paylaştı, beğeni rekoru kırdı

İşte o dönemde paylaşımları en çok beğeni alan kullanıcı, Kardashian- Jenner ailesinin en genç üyesi Kylie Jenner'dı. Öyle ki o sıralarda Travis Scott ile ilişkisinden ilk bebeğini dünyaya getiren Jenner, bir paylaşımıyla tam 18 milyon beğeni almıştı. Bu bir rekordu!

Fakat sonra beklenmedik bir gelişme oldu. World Record Egg adlı bir hesap Kylie Jenner'ın bu rekoruna meydan okudu. Kullanıcılardan paylaşılan sarı kabuklu bir yumurta fotoğrafını beğenmesini istedi. Herkes de bu yumurtaya kelimenin tam anlamıyla "hücum" etti. Yani beğeni yağdırdı.

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Bir yumurta o dönemdeKylie'nin rekorunu ele geçirdi

Sonuç olarak basit bir yumurta fotoğrafı "anlı şanlı" Kylie Jenner'ın rekorunu ele geçirdi. Yumurtanın topladığı beğeni sayısı 24 milyona ulaştı. Yani Kylie Jenner'ın rekorunu ele geçirdi.

Ama bu durum Kylie Jenner'ı yine de durdurmadı. Dünyanın 30 yaş altı en zengin kadınlarından biri olan Kylie Jenner, Instagram üzerinden kendi kozmetik markasının reklamını yapmayı da hayatından kesitler sunmayı da sürdürdü.

Bir sponsorlu paylaşımla yaklaşık 2 milyon sterlin kazanıyor

Günümüze gelindiğinde ise Jenner, çok güçlü bir rakibine yenildi. Üstelik de maddi açıdan. Bugüne kadar Instagram'da paylaşım başına en çok ücreti alan ünlü olarak bilinen Kylie Jenner, bu konuda birinci sırayı ünlü futbolcu Cristiona Ronaldo'ya kaptırdı.

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Instagram sayfasında genellikle spor ve sağlıklı yaşam ürünlerinin reklamını yapan 38 yaşındaki Ronaldo'nun bu tür reklam içerikli paylaşımların sadece bir tanesi için 1.87 milyon Sterlin kazandığı ortaya çıktı.

Ronaldo, Kylie'ye 'hayatının çalımını' attı

Kylie Jenner ise bu tür sponsorlu paylaşımlarda fotoğraf başına 1.47 milyon sterlin kazanıyor.

Bu arada yeri gelmişken Ronaldo'nun takipçi sayısı açısından da Kylie Jenner'ı geride bıraktığını hatırlatalım. Ronaldo'nun Instagram'daki takipçi sayısı 597 milyon. 25 yaşındaki Kylie'nin ise 397 milyon takipçisi var.

Kylie Jenner, söz konusu sıralamada gerilerken Ronaldo ise hem takipçi sayısını hem de Instagram postlarından elde ettiği geliri artırdı. Ronaldo 2019 yılında her bir sponsorlu paylaşım başına 755 bin sterlin kazanıyordu. Bugün ise her bir paylaşımı için aldığı para neredeyse 2 milyon sterlin civarında.

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Kylie Jenner, Instagram'ın en çok kazanan ünlüleri listesinde ikinci sırada yer aldı.





Messi'nin kazancı da az değil

Bu iki ünlünün dışında Hopper HQ'nun hazırladığı listenin üçüncü sırasında bir başka futbol yıldızı Lionel Messi var. Onun her bir sponsorlu paylaşımdan kazandığı para ise 1.38 milyon sterlin.

Selena ve Dwayne de listede ilk 10'a girdi

Selena Gomez paylaşım başına aldığı 1.35 milyon sterlin ile dördüncü sırada. Beşinci sıradaki Dwayne Johnson ise her bir reklam içeren paylaşım için 1.33 milyon dolar kazanıyor.

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Kim Kardashian, en küçük kardeşinden daha az kazanıyor

Kylie Jenner'ın büyük ablası Kim Kardashian 1.31 milyon sterlin ile altıncı sırada. Diğer iki kardeşi Khloe Kardashian ile Kendall Jenner ise dokuzuncu ve onuncu sırada yer aldılar.

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Khloe Kardashian ve Kendall Jenner, dokuzuncu ve onuncu sırada yer aldı. Onların sosyal medyadaki kazancı Kim ve Kylie'den daha mütevazı.

Kim Kardashian ile aynı ücreti alıyor

Bir süredir eşi Dalton Gomez'den boşanacağı konuşulan Ariana Grande'nin sponsorlu paylaşım başına aldığı ücret ise Kim Kardashian ile aynı: 1.3 milyon sterlin.

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Albümleri çok satsa da bu sıralamada geride kaldı

Müzik dünyasının yıldızı Beyonce, sponsorlu paylaşımlardan 1.08 milyon sterlin kazanıyor.