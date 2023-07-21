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Kylie'ye hayatının çalımını attı: En azından yumurtadan iyidir!

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#Kylie Jenner#Cristiano Ronaldo#İnstagram'da Servet Kazanan Ünlüler
Kylieye hayatının çalımını attı: En azından yumurtadan iyidir
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2023 14:20

Hatırlayanlar olacaktır kuşkusuz... Bundan birkaç yıl önce, takvimler 2019'un ocak ayını gösterirken Instagram'da kelimenin tam anlamıyla "kıyamet koptu." Etkisi öyle büyüktü ki aylarca konuşuldu.

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Sıradan insanlar için genel olarak "görsel bir günlük" ya da kimi zaman "gösteriş aracı" olan Instagram, ünlüler için ise aynı zamanda bir halkla ilişkiler ve elbette maddi kazanç platformu.

Kylieye hayatının çalımını attı: En azından yumurtadan iyidir

Bebeğiyle el ele fotoğrafını paylaştı, beğeni rekoru kırdı 
İşte o dönemde paylaşımları en çok beğeni alan kullanıcı, Kardashian- Jenner ailesinin en genç üyesi Kylie Jenner'dı. Öyle ki o sıralarda Travis Scott ile ilişkisinden ilk bebeğini dünyaya getiren Jenner, bir paylaşımıyla tam 18 milyon beğeni almıştı. Bu bir rekordu!

Fakat sonra beklenmedik bir gelişme oldu. World Record Egg adlı bir hesap Kylie Jenner'ın bu rekoruna meydan okudu. Kullanıcılardan paylaşılan sarı kabuklu bir yumurta fotoğrafını beğenmesini istedi. Herkes de bu yumurtaya kelimenin tam anlamıyla "hücum" etti. Yani beğeni yağdırdı.

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Kylieye hayatının çalımını attı: En azından yumurtadan iyidir

Bir yumurta o dönemdeKylie'nin rekorunu ele geçirdi
Sonuç olarak basit bir yumurta fotoğrafı "anlı şanlı" Kylie Jenner'ın rekorunu ele geçirdi. Yumurtanın topladığı beğeni sayısı 24 milyona ulaştı. Yani Kylie Jenner'ın rekorunu ele geçirdi.

Ama bu durum Kylie Jenner'ı yine de durdurmadı. Dünyanın 30 yaş altı en zengin kadınlarından biri olan Kylie Jenner, Instagram üzerinden kendi kozmetik markasının reklamını yapmayı da hayatından kesitler sunmayı da sürdürdü.

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Kylieye hayatının çalımını attı: En azından yumurtadan iyidir

Bir sponsorlu paylaşımla yaklaşık 2 milyon sterlin kazanıyor
Günümüze gelindiğinde ise Jenner, çok güçlü bir rakibine yenildi. Üstelik de maddi açıdan. Bugüne kadar Instagram'da paylaşım başına en çok ücreti alan ünlü olarak bilinen Kylie Jenner, bu konuda birinci sırayı ünlü futbolcu Cristiona Ronaldo'ya kaptırdı.

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Instagram sayfasında genellikle spor ve sağlıklı yaşam ürünlerinin reklamını yapan 38 yaşındaki Ronaldo'nun bu tür reklam içerikli paylaşımların sadece bir tanesi için 1.87 milyon Sterlin kazandığı ortaya çıktı.

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Kylieye hayatının çalımını attı: En azından yumurtadan iyidir

Ronaldo, Kylie'ye 'hayatının çalımını' attı
Kylie Jenner ise bu tür sponsorlu paylaşımlarda fotoğraf başına 1.47 milyon sterlin kazanıyor.

Bu arada yeri gelmişken Ronaldo'nun takipçi sayısı açısından da Kylie Jenner'ı geride bıraktığını hatırlatalım. Ronaldo'nun Instagram'daki takipçi sayısı 597 milyon. 25 yaşındaki Kylie'nin ise 397 milyon takipçisi var.

Kylie Jenner, söz konusu sıralamada gerilerken Ronaldo ise hem takipçi sayısını hem de Instagram postlarından elde ettiği geliri artırdı. Ronaldo 2019 yılında her bir sponsorlu paylaşım başına 755 bin sterlin kazanıyordu. Bugün ise her bir paylaşımı için aldığı para neredeyse 2 milyon sterlin civarında.

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Kylieye hayatının çalımını attı: En azından yumurtadan iyidir

Kylie Jenner, Instagram'ın en çok kazanan ünlüleri listesinde ikinci sırada yer aldı. 

Kylieye hayatının çalımını attı: En azından yumurtadan iyidir

Messi'nin kazancı da az değil
Bu iki ünlünün dışında Hopper HQ'nun hazırladığı listenin üçüncü sırasında bir başka futbol yıldızı Lionel Messi var. Onun her bir sponsorlu paylaşımdan kazandığı para ise 1.38 milyon sterlin.

Kylieye hayatının çalımını attı: En azından yumurtadan iyidir

Selena ve Dwayne de listede ilk 10'a girdi
Selena Gomez paylaşım başına aldığı 1.35 milyon sterlin ile dördüncü sırada. Beşinci sıradaki Dwayne Johnson ise her bir reklam içeren paylaşım için 1.33 milyon dolar kazanıyor.

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Kylieye hayatının çalımını attı: En azından yumurtadan iyidir

Kim Kardashian, en küçük kardeşinden daha az kazanıyor
Kylie Jenner'ın büyük ablası Kim Kardashian 1.31 milyon sterlin ile altıncı sırada. Diğer iki kardeşi Khloe Kardashian ile Kendall Jenner ise dokuzuncu ve onuncu sırada yer aldılar.

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Kylieye hayatının çalımını attı: En azından yumurtadan iyidir

Khloe Kardashian ve Kendall Jenner, dokuzuncu ve onuncu sırada yer aldı. Onların sosyal medyadaki kazancı Kim ve Kylie'den daha mütevazı. 

Kylieye hayatının çalımını attı: En azından yumurtadan iyidir

Kim Kardashian ile aynı ücreti alıyor
Bir süredir eşi Dalton Gomez'den boşanacağı konuşulan Ariana Grande'nin sponsorlu paylaşım başına aldığı ücret ise Kim Kardashian ile aynı: 1.3 milyon sterlin.

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Kylieye hayatının çalımını attı: En azından yumurtadan iyidir

Albümleri çok satsa da bu sıralamada geride kaldı
Müzik dünyasının yıldızı Beyonce, sponsorlu paylaşımlardan 1.08 milyon sterlin kazanıyor.

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#Kylie Jenner#Cristiano Ronaldo#İnstagram'da Servet Kazanan Ünlüler