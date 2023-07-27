Kylie Jenner’dan beklenen itiraf geldi: Operasyon geçirdim ama pişmanım!

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İçine doğduğu ailenin ünü ve sosyal medyanın gücünü birleştirerek kendine milyonlarca hayran ve takipçi kazandırdı. Sonra da kazandığı bu popülerliği çok başarılı bir girişime çevirerek kendi adını taşıyan bir kozmetik şirketi kurdu. Kylie adını taşıyan ürünler öyle büyük satış rakamları yakaladı ki yıldız isim birkaç yıl boyunca Forbes’un 30 yaş altı en zenginler listesinin zirvesini kimseye bırakmadı.

KOZMETİK İMPARATORLUĞU KURDU, SERVETİ DUDAK UÇUKLATIR HALE GELDİ

Neredeyse tüm ömrünü kameraların önünde geçiren Kylie Jenner, sosyal medya hesabından bir yandan kendi ürünlerini kullanıp pozlar vererek reklam yaptı bir yandan da lüks içindeki yaşamını sergileyip durdu. Yıllardır göz önünde olan bu genç kadının ergenlikten başlayarak sürekli değişen görüntüsü de hep tartışma konusu oldu.

Kylie Jenner deyim yerindeyse tüm dünyanın gözleri önüde büyüdü

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Daha doğrusu Kylie Jenner, görünümü tamamen değişmiş olmasına rağmen estetik operasyon geçirdiğini hep reddetti; ancak eski ve yeni fotoğrafları yan yana koyunca belli olan değişiklikler bu inkarın tartışma yaratmasına yol açtı. Kylie Jenner'ın yüzündeki ilk değişiklikler, 2014 yılında dikkat çekmeye başladı. O sırada 17 yaşındaydı ve ince dudaklarının yerini dolgun dudaklar alıverdi.

BEĞENMEDİĞİ DUDAKLARI ONA İŞİ İÇİN İLHAM OLDU

Kylie, 2021’e kadar sürekli sorgulanan değişimi ve estetikleriyle ilgili iddiaları reddetti. Sonra belki artık bu konudan sıkıldığından belki artık saklayamadığından dudaklarına dolgu yaptırdığını itiraf etti. İnce dudaklarıyla okul yıllarında alay edildiğini söylüyor ve dolguyu da bu yüzden yaptırdığını anlatıyordu. Hatta genç yıldızın bugünkü imparatorluğunun temelleri de böyle atılmıştı.

Artık dünyanın en ünlü isimlerindne ve en zengin kadınlarından biri olan Kylie'nin yüzü ve bedeni yıllar içinde tanınmayacak kadar değişti

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Kylie, dudakları çok ince olduğu ve bu yüzden horlandığı için makyajla haşır neşir olmaya başladı. Çeşit çeşit rujlar deniyor, dudak kalemiyle dudaklarını daha büyük göstermeye çalışıyordu. Böyle denemeler sonucunda makyaj konusunda ustalaştı, ruj ve dudak kalemi gibi ürünleri peynir ekmek gibi satılan Kylie Kozmetik’in temelleri de böyle uğraşlar esnasında atılmış oldu.

DUDAK DOLGUSU DIŞINDA TÜM ESTETİK İDDİALARINI YILLAR BOYU REDDETTİ

Kylie Jenner genç yaşında iki kez anne oldu. Rapçi sevgilisi Travis Scott’tan Stormi adında bir kız çocuk sahibi olduğunda daha 20’nci yaşını doldurmamıştı bile. Çift fırtınalı ilişkileri boyunca sürekli ayrılıp barıştı. 2022’nin başında bir de oğulları oldu. 1 yıl geçmeden de yollarını tamamen ayırdılar. Yıldız ismin estetikleriyle ilgili tartışmalar bu dönemde de hiç kapanmadı, onun inkarı da devam etti.

Kylie, yıllarca hiç estetiği olmadığını iddia etti sonra da ince dudaklarından hoşlanmadığı için dolgu yaptırdığını açıkladı

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Bugüne kadar sadece dudak dolgusu olduğunu söyleyen Kylie Jenner’ın bomba estetik itirafıysa The Kardashians adındaki realite şovun 3. sezonunun final bölümünde geldi. Kylie, program sırasında en yakın arkadaşı Anastasia Karanikolaou’yla sohbet ederken en sonunda göğüslerini büyüttüğünü itiraf etti. Ve bundan pişmanlık duyduğunu da sözlerine ekledi. Kylie Jenner, kızı Stormi doğmadan önce göğüslerini büyüttüğü bir operasyon geçirmişti.

İTİRAF ETTİ: ÇOCUK SAHİBİ OLACAĞIMI BİLMİYORDUM, PİŞMANIM

“O zamanlar 20 yaşımda çocuk sahibi olacağımı bilmiyordum. Kızım doğduktan 6 ay sonra bile operasyonun etkisi henüz geçmemişti, hâlâ iyileşme sürecim devam ediyordu.” diyen Kylie, anlaşılan operasyonu 18 ila 19 yaşlarının arasında bir dönemde geçirmişti. Aslında Kylie Jenner’ın göğüslerini büyüttüğü iddiaları 2015’te 18 yaşına bastığı zaman gündeme geldi. Ancak o günlerde değişen görüntüsünü “Yaş aldıkça kilo da aldım ve vücut şeklim değişti” diyerek açıkladı.

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Kylie Jenner göğüslerini büyüttüğünü yıllar sonra kameralar önünde itiraf etti

Kylie, göğüslerini büyüttüğünü itiraf ederken kendini izleyenlere de tavsiyede bulundu. Anne olmayı düşünen hayranlarına bu operasyon için beklemelerini ve doğumdan sonra yaptırmalarını önerdi. Kızıyla ilgili de konuşan yıldız isim “Benim de bir kızım var. Gelip bana 19 yaşında göğüslerini büyüteceğini ya da başka bir operasyon yaptıracağını söylese çok kalbim kırılır. O tam anlamıyla mükemmel bir çocuk ve ben de ona iyi örnek olmak, iyi bir anne olmak istiyorum. Keşke onun yaşına dönebilseydim. O zaman her şeyi farklı yapar ve bedenimdeki hiçbir şeyi değiştirmek istemezdim.” sözlerini sarf etti.

Kylie Jenner kendisinin yaptığı şeyi kızının yapmasını istemeyeceğini de itiraf etti

"KEŞKE GÖĞÜSLERİMİ BÜYÜTTÜRMESEYDİM"

Kızının doğumunun ardından da “Ameliyat olmadım ama göğüslerim eskisinin 3 katı büyüdü. Bundan hoşlanmıyorum. Üstelik göğüslerimde doğum yüzünden çatlaklar da oluştu” demişti Kylie. Tüm bu sözlerin üzerinden 5 yıl geçtikten sonra da ağzındaki baklayı çıkardı ve büyük itirafını gerçekleştirdi. “Göğüslerimi keşke büyüttürmeseydim” diyordu ekran önünde. “Doğal halleri gayet güzeldi. Şimdi geriye dönüp bunu hiç yapmamış olmayı dilerdim.”