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UZUN ZAMANDIR RUH SAĞLIĞIYLA İLGİLİ SORUNLAR YAŞIYORDU: ÖLÜMÜNÜ AİLESİ AÇIKLADI

Sinead O'Connor'ın ailesinin yaptığı açıklamada "Sevgili Sinead'imizin ölümünü duyurmaktan dolayı büyük bir üzüntü içindeyiz" denildi. Açıklamada ünlü şarkıcının ailesi ve arkadaşlarının yıkılmış durumda olduğu ve özel hayatlarının mahremiyetine saygı gösterilmesini rica ettikleri belirtildi. Yakınları paylaşılan mesajda ölüm sebebi açıklanmayan ünlü şarkıcının “bir süredir ruh sağlığı ile ilgili olarak yaşadığı sorunların ardından yaşamını kaybettiği” belirtildi.

1987'de ilk albümünü çıkaran İrlandalı şarkıcı 1990'da gözünden akan yaşlarla söylediği Nothing Compares 2 U şarkısıyla bir dünya yıldızı olmuştu, 56 yıllık ömrü boyunca herkes onu bu görüntüsüyle hatırladı

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Sinead O'Connor'ın 17 yaşındaki oğlu Shane, intihar edebileceği şüphesiyle bir hastanede gözetim altında tutuluyordu. Shane, gözetim altında tutulduğu hastaneden kaçtıktan 2 gün sonra, 17 Ocak 2022’de ölü bulundu. Gerçekten de hastaneden kaçıp canına kıymıştı. Sinead O'Connor, ölümünden sonra “O bir anne kuzusuydu. Hayatta beni koşulsuz seven tek insandı” diye anlattığı oğlunun ölümünden sonra toparlanamadı. Müzik endüstrisinin onu sokmak istediği kalıplara sığmayı hep reddetti: Kısacık ve bir noktadan sonra kazıttığı saçları hep onun en akılda kalan yanı oldu

17 YAŞINDAKİ OĞLUNUN ÖLÜMÜNÜ ATLATAMAMIŞTI

Twitter hesabından yaşadığı bu korkunç kayıpla ilgili paylaşımlar yapan ünlü şarkıcı “O zamandan beri yaşayan bir ölü gibiyim. Oğlum benim hayatımın aşkıydı, ruhumun ışığıydı" yazmıştı ve Shane’le kendisinin aynı ruhu iki farklı bedende taşıdığını söylemişti. Oğlunun kaybıyla yıkılan Sinead O'Connor’ın bu ölümü atlatamadığı biliniyordu ancak ünlü şarkıcının geçmişte de ruhsal bunalımlar yaşadığı bir gerçekti.

Sinead O'Connor, bir buçuk yıl önce intihar eden oğlu Shane'in acısını unutamadı... Üçüncü çocuğu olan 17 yaşındaki oğlu için "O benim hayatımın ışığıydı, beni hayatta koşulsuz seven tek kişiydi" demişti: Ünlü şarkıcı oğlunu "tam bir ana kuzusu" olarak tanımlıyordu

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2007’de ünlü talk şovcu Oprah Winfrey’e konuk olan Sinead O'Connor, bipolar bozukluk teşhisi aldığını söylemiş ve 8 Aralık 1999’da, 33’üncü yaş gününde intihar girişiminde bulunduğunu itiraf etmişti. 4 kez evlenip boşanan ve 4 de çocuğu olan yıldız şarkıcı gösteri dünyasındaki alışıldık ünlülerden değildi. Muhteşem sesi ve müzik yeteneğiyle dünya çapında ün kazandı ancak hiçbir zaman gösteri dünyasının spot ışıkları altında yaşamak istemedi. 2007'de Oprah Winfrey’e konuk olan Sinead O'Connor, 33'üncü yaş gününde intihar girişiminde bulunduğunu itiraf etmişti: Yıldız şarkıcının hayatının son yıllarında ruhsal sorunlarla boğuştuğu hatta zaman zaman ruh sağlığı merkezlerinde de kaldığı biliniyordu

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1990'DA GELEN DÜNYA YILDIZLIĞI

1990’da yayınlanan ve bir başka müzik efsanesi Prince tarafından yazılmış “Nothing Compares 2 U” şarkısı 30 yıldan fazla süre büyük kitleler tarafından dinlendi ve çok sevildi. Şarkının gerçek sahibinin Prince olduğu bile unutuldu ve o da yıllar sonra yaptığı itirafta Sinead O'Connor’ın şarkısını kendisinden çok daha iyi seslendirdiğini kabul etmek zorunda kaldı.

Prince, kendi şarkısını İrlandalı şarkıcının kendisinden daha iyi seslendirdiğini itiraf etmişti: Sinead O'Connor, şarkısıyla ünlendiği müzik yıldızı Prince'den şiddet gördüğünü ve ondan yumruk yediğini yıllar sonra anlatmıştı

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Aslında 9 albüm daha yapmış olsa da Sinead O'Connor’ın hiçbir müzikal başarısı bu şarkının önüne geçememişti. Uzun yıllar sonra artık bu şarkıya bir müzisyen olarak katabileceği bir şey kalmadığını söyleyecek bir daha seslendirmeyeceğini açıklayacaktı. 1987’de başlayan müzik kariyeri boyunca sadece bir şarkıcı olarak anılmakla yetinmedi Sinead O'Connor… Bu acımasız ve sert kurallarla oynayan sektörün içinde hep ayrıksı bir yerde durmayı seçti. Sinead O'Connor, 2018 yılında İslam dinini seçti ve sahneye saçlarını kapatarak çıkmaya başladı: Kuran’ı Kerim’i okuduktan sonra aslında hayatı boyunca Müslümanlığa yakın olduğunu anladığını söylemişti

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ÖNCE ADINI DEĞİŞTİRDİ SONRA İSLAM'I SEÇTİ

Gösteri dünyasının kadınlara uyguladığı ayrımcılığın ve baskının hep karşısında durdu. 2017’de adını Magda Davitt olarak değiştirdiğini açıkladı. Kadınların kimliğini hiçe sayan ismini ve babasından aldığı soyadını artık kabul etmediğini söyledi. 2018’de Müslüman oldu ve adını Shuhada' Sadaqat olarak değiştirdi. İslam dininde huzur bulduğunu söylüyordu ve sahneye de başını örterek çıkmaya başlamıştı. Ancak müzikal kariyerinde Sinead O'Connor olarak anılmaya devam etmek istediğini söylemişti.

Sinead O'Connor'ın ölüm haberinin duyulmasıyla birlikte hayranları sosyal medyayı şarkıcıyla ilgili paylaşımlarla doldurdu ve üzüntülerini paylaştı: Bir Twitter kullanıcısı O'Connor'la, Blackrock, Dublin'de, Sion Hill adındaki okuldan arkadaş olduğunu yazarak yıldız şarkıcının bu fotoğrafını paylaştı

56 yaşında hayata veda eden şarkıcı oğlunun kaybından sonra toparlanmaya ve müzik kariyerine geri dönmeye çalıştığını söylemişti. Ve hayranlarına bu yılın sonunda çıkarmayı planladığı albümün müjdesini vermişti. Üstelik albümünü çıkardıktan sonra 2024 ve 2025 boyunca sürecek ABD, Avustralya, Yeni Zelanda ve Avrupa’yı da kapsayan büyük bir turneye çıkmayı planlıyordu. Ne yazık ki yaptığı son müzikal çalışmalar da ani ölümüyle birlikte yarım kalmış oldu.

KAZITTIĞI SAÇLARININ ARDINDA BÜYÜK BİR TRAJEDİ YATIYORDU

Son yıllarda gösteri dünyasından birçok ünlüde görülen saç kazıtma akımı onun alameti farikasıydı. Sinead O'Connor, dünyanın karşısına her zaman kısacık saçları, dahası kazınmış kafasıyla çıktı. 36 yıllık müzik kariyeri boyunca onu uzun saçlı gören kimse olmadı. Hatta gençlik ve çocukluk döneminden kalma uzun saçlı tek bir fotoğrafı bile yoktu yıldız şarkıcının… “Saçlarımı kazımadığım zaman kendimi gerçekten kendim gibi hissedemiyorum. Bu yüzden artık yaşlı bir kadın olduğumda bile bunu yapmaya devam edeceğim” demişti bir röportajında.

Sinead O'Connor'ın çocukluktan genç kızlığa geçerken kısacık kestirdiği saçlarını bir daha hiç uzatmadı hatta sürekli kazıttı: Bunun altındaysa aslında büyük bir trajedi yatıyordu

2017’de verdiği bir röportajında da saçını ilk kez kazıtmasının ardındaki çarpıcı hikâyeyi anlatmıştı. “Kız kardeşimin çok güzeli kızıl saçları vardı. Bu yüzden onu çok kıskanırdım” diye başlamıştı anlatmaya. “Annemse bizi birileriyle tanıştırdığında bu güzel kızım, bu da çirkin kızım” derdi diye itiraf etmişti. Ve o 16 yaşındayken ölen annesi Marie’nin kendisine yaşattığı korkunç günlerin de acı dolu hikâyesini anlatmıştı.

ACI DOLU YILLAR: ANNESİNDEN KORKUNÇ İŞKENCELER GÖRDÜ

Dünya çapında bir yıldız olmasına, milyonlarca hayranına ve elde ettiği başarılara rağmen ruhu hep acı çeken ve bu dünyadan erkenden göçen Sinead O'Connor’ın hayatını kaplayan acılar aslında o çok küçükken başlamıştı. Ünlü şarkıcının anne ve babası o 8 yaşındayken ayrılmıştı. Sinead O'Connor, babalarının gitmesine üzüldükleri için anneleri tarafından aylarca evin bahçesinde yatmakla cezalandırıldıklarını anlattı.

Sinead O'Connor’ın çocukluk ve ilk gençlik yılları büyük acılar saklıyordu, şarkıcı 2017'de annesinden sürekli olarak şiddet gördüğünü ve sürekli dayak yediğini anlatmıştı

Sinead O'Connor’ın, üç erkek bir de kız kardeşi vardı. Annesi ise tüm çocuklarının erkek olmasını dilemiş Sinead ve kız kardeşini sevmemişti. Ünlü şarkıcı 14 yaşına gelene kadar annesinin yoğun fiziksel ve duygusal şiddetine maruz kaldı. Ondan her gün dayak yediğini, yerde sürüklendiğini, annesinin özellikle karnına vurup her yeri mosmor olana kadar durmadığını anlattı katıldığı bir programda Sinead O'Connor. Anlattıkları kan donduracak kadar korkunçtu. Annesi ona “Keşke hiç doğmasaydın. Seni doğurduğum için pişmanım” diyordu. Ünlü şarkıcı annesinin özellikle karnını tekmeleyerek onun doğurganlığını yok etmek, sağlıklı bir kadın olarak büyümesini engellemek istediğini söylemişti. Bir gün kısacık kesilen o saçlar bir daha hiç uzamadı...

"ANNEM BENİ DÖVMEYİ ONUN BOYUNA GELİNCE BIRAKTI"

Bu işkence dolu günler Sinead O'Connor 14 yaşına gelene kadar sürdü. Ünlü şarkıcı “Onun boyuna geldiğimde beni dövmeyi bıraktı” demişti annesi Marie için. Bu şiddet dolu günler geçince annesini affetmiş ve arasını düzeltmeye çalışmıştı. Ancak anne kızın normale dönmeye çalıştıkları ilişkileri sadece 2 yıl sürebildi; Marie, Sinead O'Connor 16 yaşındayken trafik kazasında öldü. Sinead O'Connor, çocuk sayılacak yaşta kısacık kestiği saçlarını bir daha hiç uzatmayacaktı…

Annesinin ölümünden sonra zor zamanlar geçiren ve bir dönem sokaklarda yaşamak zorunda kalan şarkıcı “Tacize, tecavüze uğramak istemiyordum. Güzel görünmek, ilgi çekmek istemedim” demişti. İlerleyen yıllarda edineceği duruş da o yıllardan kalma alışkanlıklarıyla bağlantılı olmuştu. Albümler çıkarmaya, dünya çapında tanınmaya başladığında müzik yapımcıları onun görünümünü değiştirmesini istediler. Sinead O'Connor'ın kazıttığı saçlarıyla özdeşleşen imajı onun müzik sektörünün kurallarına karşı çıkışının da sembolü haline geldi

MÜZİK DÜNYASININ KURALLARINI REDDETTİ: BENİ İSTEDİĞİNİZ GİBİ BİR KADINA DÖNÜŞTÜREMEZSİNİZ!

Sinead O'Connor ise ünle birlikte bir cinsel objeye dönüşmeyi reddetti. Müzik piyasasına girdiği ilk günleri anlatırken “Bana mini etekler, topuklu ayakkabılar giydirmek istediler. Saçlarımı uzatmamı ve daha kadınsı görünmemi, makyaj yapmamı ve hiçbir meselesi olmayan şarkılar söylememi istediler” demişti. Ancak Sinead O'Connor bunu reddetti. “Bana erkeklerin istediği şeyleri yaptıramazsınız” diyerek tavrını koydu ve klasik bir müzik yıldızı görüntüsü vermeyi her zaman reddetti. Patronların “daha kadınsı olmalısın” diye karşılarına çıktığı ilk gün gidip zaten kısacık olan saçlarını kazıttı. Ve yıllarca bu görünümden asla vazgeçmedi.

Ünlü şarkıcı 2018'den itibaren başını örtüp sahneye çıksa da saçlarını 10 günde bir kazımaya devam ettiğini söylemişti

İlk eşi ve uzun süre birlikte çalıştığı müzisyen eşi John Reynolds o günü “Sinead’in kazınmış kafasına baktılar ve ‘Artık neyle karşı karşıya olduğumuz anladık’ dediler. Bir kadının böyle güçlü çıkan sesi ve sert tavrı karşısında ellerinden gelen bir şey olmayacaktı. Sinead onlara ‘Benimle uğraşmayın yoksa başınıza iş alırsınız’ demişti. Ve bunu kabul etmek zorunda kaldılar.” diyerek anlatmıştı.

MİLYONLARIN ÖNÜNDE PAPA'NIN FOTOĞRAFINI YIRTTI

Sinead O'Connor, tek bir şarkısıyla dünya yıldız olmayı başardı ancak bu ünü sürdürmesini sağlayacak bir çizginin peşinden hiç koşmadı. Popüler kültürle, kadın haklarıyla ve Katolik kilisesiyle dertleri vardı ve ömrü boyunca müzisyenliğinin yanında aktivist kimliğiyle de var oldu. Ününün doruğundayken, 1992 yılında ABD’nin en popüler programlarından Saturday Night Live’a katıldığında tüm dünyaya büyük bir şok yaşatmıştı.

İrlandalı bir Katolik olarak yetişen Sinead O'Connor, program sırasında bir anda o günlerde Katolik kilisesinin başı olan Papa II. John Paul’ün bir fotoğrafını eline aldı ve milyonlarca kişi izlerken yırtıp paramparça etti. Bunu Katolik kilisesinin çocuk tacizlerine ses çıkarmayıp yaşanan bu korkunç trajedileri hasıraltı etmesini protesto amacıyla yaptığını açıkladı. Bu milyonların gözü önünde gerçekleşen eylemi uzun yıllar boyunca unutulmadı.

Büyük bir pop yıldızı olabilr, güçlü sesi ve yazdığı şarkılarla bambaşka bir kariyer yapabilirdi ama o hep kendi gibi kalmayı seçti

BAŞKA TÜRLÜ BİR KARİYERİ OLABİLİRDİ, HEPSİNİ ELİNİN TERSİYLE İTTİ

Müziğini ve görüntüsünü değiştirip bir pop yıldızı haline gelebilecek ve çok daha büyük bir ün ve servet kazanabilecekken kendi bildiği yoldan hiç dönmeyen bir figür oldu. Ülkesi İrlanda’nın iki parça ve bir parçasının İngiltere’ye bağlı kalmasına hep karşı çıktı; tek bir birleşik İrlanda arzusunu hep dile getirdi. Ünlü bir şarkıcıya göre her zaman aykırı duran politik görüşleri, aktivist kişiliği, kadın haklarıyla ilgili tutumu, müzik sektörüne kafa tutuşuyla hep kendine has, özel bir yeri oldu. Onu sahnede yuhalayan da bu duruşu yüzünden bağrına basan da çok oldu uzun kariyeri boyunca.

2021’de New York Times’a verdiği bir demeçte 2018’de Müslümanlığı seçip artık sahneye başını örterek çıkmasına rağmen saçlarını her 10 günde bir kazıdığı söylemişti. Sinead O'Connor, hayatını kaybetmeden sadece 10 gün önce Twitter hesabından bir video paylaştı. Kendi ismiyle açılan hesabını bırakıp yeniden, bu kez “@7860mShahid” mahlaslı bir hesap kullanmaya başlayan ünlü şarkıcı videoyu kimliğini doğrulamak ve hesabı gerçekten kendisinin kullandığını kanıtlamak istediğini söylemişti. Sinead O'Connor 10 gün önce Twitter hesabından bir video paylaşarak hayranlarına seslenmişti

"BU ACI NE RUHA NE DE BEDENE İYİ GELİYOR"

“Bir video çekmek istemiyordum. Ama insanın evladı dünyadan böyle ayrılınca… Bu ne bedene ne de ruha iyi geliyor biliyorsunuz.” demişti hayranlarına. Bir yandan 23 yıl sonra yeniden Londra’ya taşındığını müjdeliyor, aslında müziğe geri dönerek ve bu yer değişikliğiyle “hayatımın ışığıydı” diyerek anlattı oğlu Shane’in acısını hafifletmeye çalışıyordu. Ama ne yaptıysa bu korkunç ızdıraptan kurtulamadı. Ardında acı dolu bir geçmiş, 3 evlat ve 1 torun ve elbette unutulmaz başarılarla dolu bir müzik kariyeri bırakarak bu dünyadan daha 56 yaşındayken göçüp gitti…