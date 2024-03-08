Kraliyet ailesinde skandal kavga! Görüntüler internete düştü… Veliaht Prens isyan etti: Ayrılmaya çalıştığım karım ve babası bana saldırdı!

Güncelleme Tarihi:
Öte yandan Avrupa’nın köklü kraliyet ailelerinden birinde tam anlamıyla ortalık yangın yerine dönmüş durumda.
HERKES BAŞKA KRALİYETE BAKARKEN BU SEFER DE ONLARIN AİLESİ KARIŞTI
Arnavutluk Veliaht Prensi Leka, ayrı yaşadığı eşi Prenses Elia ve 73 yaşındaki babasının kendisine “sert cisimlerle” saldırdığını iddia ederken, çiftin boşanma sürecinde üçlünün giriştiği kavganın videosu da sosyal medyaya sızdı
Arnavutluk Kraliyet Sarayı da bunun üzerine yaşanan bu süreci sosyal medya platformlarında ele almak ve açıklama yapmak zorunda kaldı.
Veliaht Prens Leka’nın eski eşi ve eski kayınpederinin karıştığı iddia edilen bir aile içi şiddet olayının ardından polis müdahalesi istediği iddia ediliyor.
VELİAHT PRENS VE BOŞANMA AŞMASINDAKİ EŞİNİN BÜYÜK KAVGASI
Geçtiğimiz gün internete düşen bir videoda 41 yaşındaki Leka'nın Prenses Elia ve babası 73 yaşındaki Gjergj Polikron Zaharia ile fiziksel bir tartışmaya girdiği iddia edildi.
Bu olay, üç yaşında Prenses Geraldine adında bir kızları olan çiftin, evliliklerinin 'işlevini yitirdiğini' söyleyerek ilişkilerine son verdiklerini açıklamalarından iki ay sonra meydana geldi.
KAYINPEDER DAMADINA SALDIRDI
Kavga görüntülerinin internete düşmesinin ardından bir açıklama yapan Saray, Leka'nın 'eski eşi ve eski kayınpederi tarafından sert cisimlerle fiziksel saldırıya uğradığını' iddia etti ve videoyu kanıt olarak polise teslim etti.
Albanian Daily News'e göre Prenses Elia da çarşamba günü yaşanan 'korkunç' çatışmayla ilgili sessizliğini bozdu ve kavgaya karışmasının sebebinin sadece kavgayı durdurmaya çalışmasından ibaret olduğunu iddia etti.
Prenses Elia o gün eve geldiğinde Prens Leka'yı 73 yaşındaki babasıyla kavga ederken bulduğunu iddia etti. Prenses “Bu benim ve ailem için çok zor bir durum çünkü eve döndüğümde Leka'yı 73 yaşındaki babamı taciz etmeye çalışırken bulmak hiç de kolay değil” diye yazdı.
PRENSES: BEN KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞIYORDUM
Elia “Durdurmaya çalışmam dışında bu kavganın benimle hiçbir ilgisi yok. Her şey için yargı yolunu izliyorum” diye ekledi.
Arnavutluk kraliyet sarayı da benzer şekilde sosyal medya kanalları aracılığıyla kavgayla ilgili bir açıklama yayınladı ve görüntülerin sızdırmasıyla ilgili olarak polisi suçladı.
Kraliyet saratından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Prens Leka 5 Mart öğleden sonra eski eşi ve eski kayınpederi tarafından güçlü cisimlerle fiziksel saldırıya uğramış ve bu anın videoları sosyal ağlarda halka açık hale getirilmiştir”.
KAVGA GÖRÜNTÜLERİNİ POLİSE VERDİLER, HER ŞEY ANINDA İNTERNETE YAYILDI
Açıklamanın devamında Prens Leka’nın görüntüleri uğradığı şiddetin kanıtı olarak polise verdiği ancak bunun bir kraliyet sırrı olmasına rağmen sosyal medya platformlarına sızdırıldığı söylendi.
Saray aynı zamanda bunun sorumlusu olduğunu iddia ettikleri kolluk kuvvetleri konusunda hayal kırıklığı yaşadıklarının da altını çizdi.
8 YILLIK MUTLU YUVA BİR ANDA DAĞILDI
Arnavutluk Kraliyetinin Veliaht Prensi Leka ve Prenses Elia 2016’da görkemli bir düğün töreniyle evlenmiş, törene aralarında Kral Charles'ın ikinci kuzeni olan Kent Prensi Michael'in de bulunduğu dünyanın dört bir yanından 20'den fazla kraliyet ailesi katılmıştı.
Prens ve prenses bir süre önce Instagram’daki resmi hesaplarından ayrıldıklarını açıklamıştı. Çiftin boşanma süreci devam ediyordu.
Arnavutluk monarşisinin 1943 yılında feshedilmesinin ardından artık feshedilmiş bir tahtın sahibi olmalarına rağmen, prens ve göz alıcı eşi sekiz yıl önce nikah masasına oturdukları andan itibaren halkın gönlünü kazanmıştı.