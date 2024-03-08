6 yıllık aşkta mutlu son: Eski eşin onayını da alıp nişanlandılar

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Coldplay grubunun solisti ünlü şarkıcı Chris Martin’le ve Hollywood’un güzel yıldızı Dakota Johnson 6 yıllık ilişkilerinin ardından nişanlandılar.

Basına yansıyan iddialara göre ünlü müzisyen en sonunda yıldız oyuncuya evlenme teklif etti ve ünlü çift nişanlandı.

"İLK GÜNDEN BERİ BELLİYDİ"

Çifte yakın kaynaklar nişan haberine "İlk günden beri birbirlerine aşıklardı, bu yüzden bir sonraki adımı atmaları kaçınılmazdı" diye yorum yaptı.

Nişanlanmak için altı yıl bekleyen çiftin düğün planlarına henüz başlamadığı ve bu konuda da acele etmediği söyleniyor.

"Düğünü planlamak için aceleleri yok ama sadece bağlılıklarını resmileştirmenin tadını çıkarıyorlar" denen Chris Martin ve Dakota Johnson Çift 2017'den beri birlikteydi.

Çift en son Dakota Johnson'ın filmi Madam Web gişede çakılıp kötü eleştiriler alınca çıktıkları moral tatilinde görüntülenmişti

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2020'DE SÖYLENTİLER BAŞLAMIŞTI

Çift 2019'da kısa süreli bir ayrılık yaşadıktan sonra Dakota Johnson 2020 yılında sol yüzük parmağında büyükçe bir zümrüt yüzükle fotoğraflandığında nişan söylentilerine yol açmıştı.

İlişkilerini spot ışıklarından uzak tutmaya çalışsalar da 34 yaşındaki Dakota Johnson, bu hafta yayınlanan bir röportajında Chris Martin’in Gwyneth Paltrow'dan doğan çocuklarına üvey annelik yapmaktan çok mutlu olduğunu ve onlarla çok iyi anlaştığını söylemişti.

ÜVEY ÇOCUKLARINI ÇOK SEVİYOR

Dakota Johnson, eski çiftin 19 yaşındaki kızı Apple ve 17 yaşındaki oğlu Moses'tan bahsederken "O çocukları hayatım buna bağlıymış gibi seviyorum. Tüm kalbimle" demişti.

Chris Martin ve Dakota Johnson çifti, ünlü şarkıcının eski eşi, yıldız oyuncu Gwyneth Paltrow'la sahip oldukları samimi ve dostça ilişkiyle sık sık gündeme geliyorlar.

Ünlü çiftin nişan kararlarını Gwyneth Paltrow'a haber verdikleri ve onun da onayını aldıkları söyleniyor... Gwyneth Paltrow ve Dakota Johnson da bu 6 yıllık süreçte iyi arkadaş oldular

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Gwyneth Paltrow birkaç ay önce Dakota Johnson’la birlikte verdikleri tatlı bir pozu paylaşmış ve onu övgülere boğarak çok sevdiğini söylemişti.

Dakota Johnson da verdiği röportajda aynı şekilde Paltrow’u ne kadar sevdiğini ve onunla ne kadar iyi anlaştığını anlatarak “Seçtiği ailem ve kan bağım olan ailem benim için eşit derecede önemli” demişti.

Kimi kaynaklar ünlü çiftin aslında uzun yıllardır nişanlı olduğunu sadece bunun daha yeni ortaya çıktığını iddia etti

NİŞAN İÇİN ESKİ EŞTEN ONAY ALMIŞLAR

Chris Martin ve Dakota Johnson çiftinin nişanlanırken Martin'in eski eşi Gwyneth Paltrow'un da onayını aldığı bildirildi.

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Dakota Johnson kendi çocuklarına sahip olmayı da arzuladığını söylüyor. "Hayatın sunduğu her şeyi gerçekten deneyimlemek istediğim bir yere geldim" diyen güzel yıldız "Ve özellikle de bir kadın olarak eğer bunun benim için olması gerekiyorsa, ben buna tamamen varım" sözleriyle Chris Martin’le çocuk sahibi olmak istediğini ifade ediyor.

İki çocukları olan Chris Martin ve Gwyneth Paltrow hâlâ çok iyi birer dost

47 yaşındaki Martin ve Gwyneth Paltrow 11 yıllık evliliğin ardından 2014 yılında ayrılmıştı. Boşanma davaları ise 2016 yılında sonuçlandı, 2017’de de Martin ve Dakota Johnson’ın ilişkileri başladı.