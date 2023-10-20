Kraliçe öldü, en sevdiği taç ona kaldı… Sence de biraz acele olmadı mı Camilla!

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Bir yandan da gençlik günlerinde tanıştığı, gönlünü ta o zamandan kaptırdığı Charles’ından hiç vazgeçmeyen sadık bir aşık oldu. İkisi de başkalarıyla evlendi; üstelik o zamanlar Galler Prensi olan Charles ileride annesinin yerine İngiltere tahtına oturacaktı. İngiltere Kralı Charles ve Kraliçe Camilla'nın geçen gece katıldığüı davet bir ilke sahne oldu ve gündeme oturdu

ÖLÜMSÜZ AŞKINI YILLARCA BEKLEDİ, MÜKAFATI KRALİÇELİK OLDU!

Camilla Parker Bowles, kendisi de başkasıyla evlenip iki çocuk ve 5 torun sahibi olsa da ölümsüz aşkı Charles için yıllarca bir kenarda sessizce bekledi. Ve üzerine yönelen tüm nefreti sineye çekti. Charles ve Diana en sonunda 1996’da boşanıp, Diana bir sonraki yıl o korkunç kazada hayatını kaybettiği günden beri de onun yanından hiç ayrılmadı.

Camilla davette Kraliçe Elizabeth'in en sevdiği ve hükümdarlığı boyunca en çok kullandığı özel taç "Büyük Britanya ve İrlanda Kızları"nı taktı

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Kimilerine göre bir yuvayı dağıtıp kurulan, ihanetle lekelenen bu aşk onu sabrının sonunda İngiltere’nin kraliçesi olmakla mükafatlandırdı. Kraliçe II. Elizabeth geçen yıl hayatını kaybetmeden önce oğlu Charles tahta çıktığında Camilla’ya “kraliçe” sıfatıyla hitap edilmesini bizzat talep ettiği bir açıklama yayınlamıştı.

"ONA SADECE KRALİÇE DİYECEKSİNİZ"

Bu isteği de Camilla’ya olan aşkını ve desteğini her fırsatta dile getiren oğlu Charles tahta çıkar çıkmaz yerine getirildi. Camilla doğum hakkıyla olmasa da kral karısı olarak en sonunda İngiltere’nin yeni kraliçesi oldu. 2005’te nihayet evlendiklerinden beri önce Galler Prensi sonra da İngiltere Kralı olan Charles’ın yanında artık kraliyeti temsil eden Camilla böylece meşhur kraliyet mücevherlerinin de en iddialı taşıyıcılarından bir oldu.

Kraliçe Elizabeth ölümünden kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Camilla Charles'la birlikte tahta çıktığında ona Consort Kraliçe olarak değil sadece Kraliçe olarak hitap edilmesini istemişti: Bu da İnglitere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarının başlarda onun başını çok ağrıtan gelinine verdiği destek olarak yorumlandı... Monarşi geleneklerine göre sadece kan bağı yoluyla Kraliçe olmak mümkün, evlilik yoluyla yani Kral eşi olarak taç takanlar Konsort Kraliçe olarak anılıyor

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Kraliçe Camilla, Kral III. Charles’la ile evlendiğinden beri çok sayıda ışıltılı taç taktı, ancak geçtiğimiz gece katıldığı bir davette bir ilki gerçekleştirdi. Kraliçe Elizabeth’in en sevdiği tacı olarak bilinen Büyük Britanya ve İrlanda Kızları tacını ilk kez kullanan Camilla bu hamlesiyle kraliyet gündeminin ilk sırasına yerleşti. Taç, Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yıldönümnde yani Platin Jübile'de böyle sergilenmişti

ÖZEL DAVETTEKİ SEÇİMİ ÇOK KONUŞULDU

76 yaşındaki Camilla ve 74 yaşındaki Kral, hükümdarın başkentin finans bölgesi ve antik merkezi olan City of London'a kral olarak ilk resmi ziyaretini kutlamak üzere Londra'daki Mansion House'da düzenlenen özel bir akşam yemeğine katıldı. Kraliçe Camilla davete siyah üzerine gümüş işlemelerle süslenmiş çok şık uzun bir tuvalet giyerek gitti.

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Oysa üzerine giydiğinden ziyade davet için seçtiği taç konuşuldu. Gecenin yıldızı ise Elizabeth’in tüm hükümdarlığı boyunca en sevdiği ve en çok sevdiği taç olan “Büyük Britanya ve İrlanda Kızları” adlı taçtı. Elizabeth’in çok sevdiği bu taç 1893 yılında yaptırılmış ve Kraliçe Mary'ye düğün hediyesi olarak verilmişti. Bu taç adını, Leydi Eva Greville liderliğindeki bir kadın komitesinin, tacın yapımı için para toplayıp Haziran 1893'te kraliyet mücevhercisi Garrard'dan satın almasından almaktadır. Taç gümüş ve altın üzerine yerleştirilmiş pırlantalardan yapılmış olup klasik fleur-de-lis ve festoon motiflerine sahiptir... Komite tacı Elizabeth'in babaannesi Kraliçe Mary'ye hediye edilmişti, Mary de daha sonra bu tacı evlenirken Elizabeth'e hediye etti

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ELİZABETH'E EVLENİRKEN KRALİÇE MARY TARAFINDAN HEDİYE EDİLMİŞTİ

Kraliyet mücevherleri arasında en değerlilerinden biri olarak kabul edilen taç 1947 yılında Prens Philip ile evlendiğinde babaannesi Kraliçe Mary tarafından o günlerde bir Prenses olan Elizabeth'e hediye edilmişti. Kraliçe Mary torunu Elizabeth’in kraliçe olduğunu göremeden, taç giyme töreninden birkaç ay önce vefat etmişti.

Elizabeth'in daha sonra taçta bulunan incileri de pırlanta taşlarla değiştirdiği biliniyor... Tacın bugünkü değerinin 500 bin dolar olduğu tahmin ediliyor

Ancak Elizabeth bu tacı kraliyet taçları arasında en gözdesi haline getirip babaannesinin hatırasını yaşatmaya hükümdarlığı boyunca devam etti. Bu parça Kraliçe Elizabeth'in en çok taktığı taçlardan biriydi ve hatta Birleşik Krallık ve İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinde paraların üzerinde yer alan resmi fotoğraflarda da başında bu taç vardı.

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BU KADAR ERKEN ORTAYA ÇIKMASI BİR SÜRPRİZ OLDU

Camilla kraliçe olduğundan beri katıldığı davetlerde kraliyet koleksiyonuna ait birçok farklı tacı taktı. Ancak bu çok kıymetli ve özel tacı bu önemli davette takması artık kraliçeliğini tam olarak ilan etti olarak algılandı. The Court Jeweller'dan kraliyet mücevher uzmanı Lauren Kiehna "tacı bu kadar erken bir zamanda tekrar gördüğüne biraz şaşırdığını ama bunun mutlu bir sürpriz olduğunu" söyledi.

Elizabeth bu çok sevdiği tacı resmi kraliyet portreleri için de sayısız kez kullandı hatta İngiltere ve koloni ülkelerinde kullanılan paralarda da Elizabeth başında bu taçla resmedilmişti

Elizabeth’in en sevdiği tacının Camilla’nın başında belirmesine İngiliz halkı da sosyal medyadan tepki gösterdi. Az sayıda kullanıcı tacı tekrar kullanımda görmekten hoşnut olduklarını dile getirdi ve Camilla’nı bu taçla birlikte “gerçek bir kraliçe” görünümüne kavuştuğunu savundu. Ancak bu taç hamlesi yine birçok konuda olduğu gibi Camilla’ya eleştiri olarak döndü. Birçok kraliyet yanlısı İngiliz Elizabeth'in tacının Camilla'nın başında çok erken "belirdiğini" düşünüyor... Üstelik bu kıymetli mücevher kraliyet koleksiyonunun değil Elizabeth'in özel koleksiyonunun bir parçası: Bu yüzden de Camilla için yapılan yorumların bazılarında "Tacı almak için elizabeth'in tabutunu mu açtın?" gibi yorumlar dahi yapıldı

TACI ONUN BAŞINDA GÖRMEK İSTEMEDİLER

Elizabeth’e ölmesine rağmen hâlâ gönülden bağlı olan sayısız kişi tacın onunla özdeşleştiğini söyleyerek bu kıymetli mücevheri Camilla’nın başında görmeyi kabullenemediklerini ortaya koydu. Camilla’nın taçlı fotoğraflarının konulduğu paylaşımların altına “Bu tacı Elizabeth’in başında o kadar uzun süre gördük ki bir başkasının taktığını görmek bizi çok üzdü” yorumları yapıldı.

Elizabeth’in ölümünün üzerinden bir yıl geçmiş olsa da kraliyet savunucuları onun kıymetli mücevherlerinin ailenin diğer üyeleri tarafından kullanılmasında acele edilmemesi gerektiğini düşünüyor. Hele de bu kişi hâlâ halkın gönlünde yer edinememiş Camilla olursa! Kraliyet uzmanları bu taç seçiminin Elizabeth'in anısını yaşatmak için yapıldığını ve Charles ile Camilla'nın kendi hükümdarlıklarıyla elizabeth'inki arasında bağ kurmaya çalıştığını söylüyor

CHARLES VE CAMILLA ELIZABETH'İN ANISINI YAŞATMAK İSTİYOR

Kral Charles ve Camilla açısından ise Elizabeth’in kıymet verdiği mücevherleri kullanmanın aslında önemli bir sembolik sebebi var. Kraliyet mücevher uzmanı Lauren Kiehna bu durumu "Charles ve Camilla, sürekliliğin erken dönem hükümdarlıklarının ana teması olduğunun sinyalini verdiler ve mücevherlerini takarak merhum Elizabeth’e saygılarını sunmak istediler. Bunu bu iki dönemi birbirine bağlayan bir köprü olarak görüyorlar.” diyerek anlatıyor.