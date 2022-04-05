Ünlü çiftten şok nikah: Yeni günün ilk saatlerinde evlendiler

GÖRÜNTÜ ALINMASINA İZİN VERMEDİLER
İnternetteki TMZ sitesinin haberine göre nikah, gece yarısından sonra sabahın ilk saatlerinde, 01.30'da Las Vegas'ta bir şapelde kıyıldı. Kardashian ile Barker, törenin yapıldığı şapele gelen konukların içeriye cep telefonu sokmasına izin vermedi. Özel güvenlik önlemleri altında gerçekleşen nikahı sadece çiftin özel fotoğrafçısı görüntüledi. 42 yaşındaki Kourtney Kardashian ile 46 yaşındaki Travis Barker, şapele kendi özel güvenlik görevlilerini getirdi.
GRAMMY TÖRENİNDEN SONRA EVLENDİLER
Kourtney Kardashian ile Travis Barker, tören öncesi Las Vegas'taki MDM Arena'da gerçekleşen 64'üncü Grammy Ödülleri törenine katıldı. Kırmızı halıda da aşk dolu pozlar veren çift, törenin bitiminden sonra şapele gidip hayatlarını birleştirdi.
SCOTT DISICK'TEN ÜÇ ÇOCUK ANNESİ
Bu Kourtney Kardashian'ın ilk, Travis Barker'ın da üçüncü evliliği. Kardashian, daha önce uzun süre Scott Disick ile birliktelik yaşadı. Çiftin üç çocuğu olmasına rağmen evlenmediler. Kourtney Kardashian, üçüncü çocuğunu dünyaya getirdiğinde annesi Kris Jenner'ın artık evlenmelerini istediği haberleri basına yansımıştı. Çift, 9 yılın ardından yollarını ayırdı. Kourtney Kardashian bir süre de Younes Bendjima ile bir birliktelik yaşadı. 2016 yılında flört etmeye başlayan çift iki yıl sonra yollarını ayırdı.
Travis Barker ise ilk evliliğini Melissa Kennedy ile, ikinci evliliğini Shanna Moakler ile yaptı. Barker iki çocuk babası.