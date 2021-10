Kourtney Kardashian ile Travis Barker'ın evliliğe ilk adımı atması eski eşlerini kızdırdı: Kardeşiyle beni aldattı, ablasıyla nişanlandı

Haberin Devamı

SOSYAL MEDYADAN İLAN ETTİLER

Gündemden hiç düşmeyen Kardashian- Jenner ailesinin üyelerinden Kourtney Kardashian ile bir süredir birlikte olduğu Travis Barker, nişanlandıklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

KUMSALDA EVLİLİK TEKLİFİ

Barker, sevgilisine sahilde oluşturulan romantik bir ortamda evlenme teklif etti. Kardashian da büyük bir mutlulukla bu teklife "evet" dedi. Onlar mutluluktan havalara uçuyor ama Kardashian'ın eski sevgilisi ve üç çocuğunun babası Scott Disick ile Barker'ın eski eşi Shoanna Moakler, bu haberi duymaktan çok da memnun olmadı. Hatta Moakler, üzüntüsünü bir sosyal medya paylaşımıyla da ilan etti.

'RUHSAL BAKIM NEDENİYLE GEÇİCİ SÜRE KAPALIYIZ'

Travis Barker'ın 2004 ile 2008 arasında evli kaldığı Shoanna Moakler, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Ruhsal bakım için geçici süre kapalıyız" diye yazdı. Bu da eski eşinin Kardashian ile nişanlanmasına duyduğu tepkinin bir ifadesi olarak yorumlandı.

Haberin Devamı

'BEN ONA FAZLA GELİYORDUM'

Shoanna Moakler, her ne kadar yollarını ayırmalarının üzerinden epey bir zaman geçmiş olsa da Travis Barker ile Kourtney Kardashian'ın ilişkisini yermek için hiçbir fırsatı da kaçırmıyor. Bu yılın mayıs ayında People dergisine bir röportaj veren Shoanna Moakler, kendisinin, eski eşi Travis Barker için "fazla" olduğunu belirtmişti. Moakler, eski eşi Barker ile Kardashian'ın durmadan birbirlerine sarılıp öpüşmelerini de "tuhaf" diye nitelendirip alay etmişti.

'YUVAMI KOURTNEY'İN KARDEŞİ YIKTI'

Shoanna Moakler, işi bir adım daha ileri götürüp, Barker'dan boşanmasına neden olarak da Kourtney Kardashian'ın kardeşi Kim'i göstermişti. İleri sürülenlere göre Kim Kardashian ile Travis Barker, 2000'lerin başında tanıştılar. O sırada Kim Kardashian bugünkü kadar tanınmıyordu ve Paris Hilton'un asistanlığını yapıyordu. Barker, 2015 yılında yayınlanan Can I Say: Living Large, Cheating Death, and Drums, Drums, Drums adlı kitabında Kim Kardashian'dan hoşlandığını ama onunla aralarında herhangi bir şey geçmediğini anlatmıştı.

Haberin Devamı

'ONLARIN İLİŞKİSİ OLDUĞUNU GÖZLERİMLE GÖRDÜM'

Yuvasının Kardashian ailesinin bir üyesi tarafından yıkıldığını ileri süren Shoanna Moakler ise evliliğinin bitmesine neden olarak kocasının Kim Kardashian ile yaşadığı kaçamağı göstermişti. "Travis'ten boşandım çünkü onları gördüm. Onların o dönemde bir ilişki yaşadığını gördüm" demişti. Moakler, bir anlamda eski eşi Travis Barker'ın kendisini yıllar önce Kim Kardashian ile aldattığını şimdi de Kim'in kardeşi Kourtney ile nişanlandığını ifade etti.

Haberin Devamı

O DA PEK SEVİNMEDİ

Bu arada Travis Barker ile Kourtney Kardashian'ın nişanlanmasından pek memnun olmayan bir başka eski sevgili daha var. O da Kourtney Kardashian'ın eski sevgilisi ve üç çocuğunun babası Scott Disick. Page Six'in haberine göre onlar da yollarını çoktan ayırmış olmalarına rağmen eski sevgilisi Kourtney'in nişanlanması, Disick'i de çılgına çevirdi. Bir süredir birlikte olduğu Amalia Hamlin ile ilişkisi sona eren Disick'in Kardashian'dan gelen nişan haberinden sonra daha fazla üzüldüğü ileri sürüldü.

Haberin Devamı

KENDİSİNDEN SONRAKİ SEVGİLİSİNİ DE İŞİN İÇİNE SOKMAYA ÇALIŞTI

Disick geçen yaz da eski sevgilisi Kourtney Kardashian ile Travis Barker'ın Venedik'te sergilediği aşk pozlarına tepki göstermiş hatta Kardashian'ın kendisinden sonraki sevgilisi Younes Bendjima'yı da işin içine çekmeye çalışmıştı. Fakat hiç beklemediği bir karşılık aldı. Scott Disick'in, eski sevgilisi Kourtney Kardashian ile Travis Barker'ın aşk pozlarına tepki olarak gönderdiği direkt mesajı da Younes Bendjima, sosyal medyadan gözler önüne serdi.

Haberin Devamı

'O MUTLU OLDUĞU SÜRECE BENİM İÇİN SORUN YOK'

Scott Disick, eski sevgilisi Kourtney Kardashian ile Travis Barker'ın İtalya'da çekilen bir fotoğrafını Bendjima'ya gönderdi ve görüntüyü eleştiren bir mesaj yazdı. Bunun üzerine Younes Bendjima, hem Disick'in bu mesajını hem de ona verdiği mesajı, Instagram sayfasından takipçileriyle paylaştı. Kourtney Kardashian'ın iki yıl birlikte olduğu Younes Bendjima "O mutlu olduğu sürece benim için fark etmez" diye yanıt verdi Scott Disick'in bu eleştiri dolu mesajına.

HİÇ BEKLEMEDİĞİ BİR YANIT ALDI

Buna ek olarak Scott Disick, gönderdiği mesajda "Kardeş bu ne, İtalya'nın ortasında?" diye bir satır vardı. Younes Bendjima mesajın bu kısmına ise "Ben senin kardeşin değilim" diye yanıt verdi. Her ne kadar 38 yaşındaki Disick'ten 10 yaş genç olsa da Bendjima'nın bu konuda daha olgun davrandığı ve onun kötü eleştirilerine daha mantıklı bir yanıt verdiği belirtildi.

ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞTÜ

Barker ile 41 yaşındaki Kardashian'ın ilişkileri başlamadan önce arkadaş oldukları sonra aralarında bir aşk doğduğu biliniyor. Çifte yakın bir kaynağın anlattığına göre her ikisi de bazen tek başlarına bazen de birlikte çocuklarına vakit ayırıyorlar. Kourtney Kardashian ve Travis Barker'ın birbirleriyle yıllardır arkadaş olmanın da getirdiği avantajla iyi geçindiği de belirtildi. Çifte yakın bir kaynağın People dergisine anlattığına göre Kardashian ve Barker birbirlerini çok uzun zamandır tanıyordu. Kardashian, uzun süre birlikte olduğu Scott Disick ile ilişkisinden üç çocuk annesi.

ESKİ EVLİLİĞİNDEN İKİ ÇOCUĞU VAR

Travis Barker da ilk evliliğini Melissa Kennedy ile, ikinci evliliğini Shanna Moakler ile yaptı. Barker iki çocuk babası. Kourtney Kardashian ile Travis Barker'ın yeni bir aşk yaşamalarına rağmen önceliği çocuklarına verdiği belirtildi.