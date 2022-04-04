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Ameliyat masasından kalktı, kırmızı halıya koştu

#Grammy#64'Üncü Grammy Ödülleri#Grammy Kırmızı Halı
Ameliyat masasından kalktı, kırmızı halıya koştu

Müzik dünyasının iki yıldır büyük bir özlem duyduğu büyük buluşma sonunda gerçekleşti. Koronavirüs pandemisi nedeniyle önceki yıl online bağlantıyla, geçen yılda çok sert güvenlik önlemleri altında ve az sayda konuğun katılımıyla yapılan Grammy Ödülleri bu yıl eski pırıltısına kavuştu.

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BU YIL ESKİSİ GİBİ
64'üncü Grammy Ödülleri, dün gece Los Angeles'taki MGM Grand Garden Arena'da gerçekleşti. Ünlüler yine aylar öncesinden hazırladıkları kıyafetleriyle kırmızı halıya çıktı. Bazıları moda eleştirmenlerinden tam not aldı, bazıları sınıfta kaldı. Gelin bu yıl Grammy kırmızı halısından kimler geldi, kimler geçti bir bakalım.

Ameliyat masasından kalktı, kırmızı halıya koştu

AMELİYATTAN ÜÇ GÜN SONRA
Türk sevgilisi Alev Aydın ile birlikte ilk kez bir bebek sahibi olan Halsey, gecenin konuklarından biriydi. Ünlü şarkıcının diğer meslektaşlarından farklı bir özelliği vardı bu yıl. Halsey, kelimenin tam anlamıyla ameliyat masasından kalktı, Grammy ödül törenine koştu.

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Ameliyat masasından kalktı, kırmızı halıya koştu

MASKELİ PAYLAŞIM
Şarkıcı, birkaç gün önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımda tıbbi maskeyle çekilen bir fotoğrafına yer verdi ve bir Grammy ödülüne ikinci kez ameliyattan birkaç gün sonra katılacağını açıkladı. Halsey, 2017'de Grammy töreninden üç gün önce bir operasyon geçirdiğini hatırlattı. Sonra bu yıl da talihin bir oyunu olarak yine aynı durumda Grammy gecesine gideceğini belirtti.

Ameliyat masasından kalktı, kırmızı halıya koştu

'BANA NAZİK DAVRANIN'
Paylaşımında takipçilerine "Bunu söylüyorum, eğer beni görürseniz nazik davranın, çünkü kırılganım. Kırılgan ve heyecanlıyım" diye seslendi. Halsey, gerçekten de geçirdiği operasyondan üç gün sonra 64'üncü Grammy gecesinde kameralar karşısına çıktı. Tercih ettiği sade ama iddialı kıyafetiyle de göz doldurdu.

KIRMIZI HALIDAN YANSIYANLAR
Grammy gecesinde ünlüler yine iki yıl öncesinde olduğu gibi,  özenle hazırladıkları kıyafetleriyle kırmızı halıya çıktı. İşte törenin kırmızı halısından objektiflere yansıyanlar.

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Ameliyat masasından kalktı, kırmızı halıya koştu

Müzik ve moda dünyasının genç aşıkları Justin Bieber ve Hailey Baldwin Bieber kırmızı halıda el eleydi.

Ameliyat masasından kalktı, kırmızı halıya koştu

Bieber bir ara karısının boynuna bir öpücük kondurmayı da ihmal etmedi.

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Ameliyat masasından kalktı, kırmızı halıya koştu

Lady Gaga, bu tür törenlerde giydiği gösterişli kıyafetlerini en azından şimdilik bir kenara bırakmış görünüyor. Yıldız, iki renkli ama kendi tarzından daha sade bir görünüm sergiledi.

Ameliyat masasından kalktı, kırmızı halıya koştu

Kourtney Kardashian, müzisyen sevgilisi Travis Barker'ı yalnız bırakmadı.

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Ameliyat masasından kalktı, kırmızı halıya koştu

Kısa bir süre önce Carter Reum ile evlenen Paris Hilton, ışıltılı elbisesiyle törendeydi.

Ameliyat masasından kalktı, kırmızı halıya koştu

Model sevgilisi Anwar Hadid'den ayrılan Dua Lipa kırmızı halıya yalnız çıktı.

Ameliyat masasından kalktı, kırmızı halıya koştu

Saweetie, kırmızı halı için fuşya rengi bir elbise giydi.

Ameliyat masasından kalktı, kırmızı halıya koştu

Avril Lavigne siyahlar içinde.

Ameliyat masasından kalktı, kırmızı halıya koştu

Türk sevgilisi Alev Aydın'dan Ender adında bir bebeği olan Halsey, üç gün önce geçirdiği operasyonun ardından kırmızı halıya çıktı.

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Ameliyat masasından kalktı, kırmızı halıya koştu

Oyuncu ve müzisyen Jared Leto yine her zamanki iddialı tarzıyla. 

Ameliyat masasından kalktı, kırmızı halıya koştu

Addison'ın sade şıklığı.

Ameliyat masasından kalktı, kırmızı halıya koştu

Ashley Simpson ve ilginç kıyafeti.

Ameliyat masasından kalktı, kırmızı halıya koştu

Önceki yıl daha kadınsı giysilerle dikkat çeken Bilile Eilish yine bilindik tarzını sergiledi.

Ameliyat masasından kalktı, kırmızı halıya koştu

Chloe Bailey ve gümüş pırıltılı kıyafeti.

Ameliyat masasından kalktı, kırmızı halıya koştu

Doja Cat, gecenin renkli giyinen ünlülerinden biriydi.

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Ameliyat masasından kalktı, kırmızı halıya koştu

Tiffany Hadish de pırıltılı giyindi.

Ameliyat masasından kalktı, kırmızı halıya koştu

Chrissy Teigen eşi John Legend ile birlikte. Teigen, gösterişli pembe bir gece kıyafeti giydi.

Ameliyat masasından kalktı, kırmızı halıya koştu

SZA tüller ve çiçekler içinde.

Ameliyat masasından kalktı, kırmızı halıya koştu

Olivia Rodrigo, elbisesini uzun eldivenlerle tamamladı.

Ameliyat masasından kalktı, kırmızı halıya koştu

Tasarımcı Donatella Versace her zamanki tarzıyla.

Ameliyat masasından kalktı, kırmızı halıya koştu

Kali Uchis de kırmızı halıya bu iddialı kıyafetiyle çıktı.

Ameliyat masasından kalktı, kırmızı halıya koştu

Megan Thee Stallion derin yırtmaçlı bir elbise tercih etti.

Ameliyat masasından kalktı, kırmızı halıya koştu

Kelsea Ballerini de iki renkli giyindi.

Ameliyat masasından kalktı, kırmızı halıya koştu

La'Myia, gece için siyah transparan bir elbise giydi.

Ameliyat masasından kalktı, kırmızı halıya koştu

Paula Arenas ve iki parçalı elbisesi.

Ameliyat masasından kalktı, kırmızı halıya koştu

Tinashe pembe elbisesiyle poz verdi.

 

 

 

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#Grammy#64'Üncü Grammy Ödülleri#Grammy Kırmızı Halı

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