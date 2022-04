64'üncü Grammy Ödülleri'nde en iyiler

Haberin Devamı

Müzik dünyasına emek verenlerin ödüllendirildiği gecenin en çok dikkat çeken isimlerinden biri de 19 yaşındaki Olivia Rodrigo oldu. Genç yıldız, kariyerinin henüz başında üç tane Grammy ödülünü evine götürdü.

İşte 64'üncü Grammy Ödülleri'den mutlu ayrılanlar:

En iyi pop vokal albüm: Olivia Rodrigo- Sour

En iyi R&B albümü: Jazmine Sullivan – Heaux Tales

En iyi rap performansı: Baby Keem featuring Kendrick Lamar – Family Ties

En iyi yeni sanatçı: Olivia Rodrigo

Yılın şarkısı: Silk Sonic – Leave the Door Open

En iyi country albümü: Chris Stapleton – Starting Over

En iyi solo performans: Olivia Rodrigo – Drivers License

En iyi elektrik- elektronik kayıt: Rüfüs Du Sol – Alive

En iyi dans- elektronik albüm: Black Coffee – Subconsciously

En iyi country ikili ya da grup performans: Brothers Osborne – Younger Me

En iyi rock performansı: Foo Fighters – Making a Fire

En iyi rock şarkısı: Foo Fighters - Waiting on a War

En iyi alternatif müzik albümü: St Vincent - Daddy’s Home

En iyi R&B performans: Silk Sonic – Leave the Door Open ve Jazmine Sullivan – Pick Up Your Feelings

En iyi geleneksel R&B performansı: HER – Fight for You

En iyi R&B şarkısı: Silk Sonic – Leave the Door Open

En iyi rap albümü: Tyler, the Creator – Call Me If You Get Lost

En iyi rap şarkısı: Kanye West featuring Jay-Z – Jail

En iyi melodik performans: Kanye West featuring the Weeknd and Lil Baby

En iyi country şarkısı: Chris Stapleton – Cold

En iyi country solo performans: Chris Stapleton – You Should Probably Leave

En iyi Latin pop albümü: Alex Cuba – Mendó

En iyi musica urbana albümü: Bad Bunny – El Último Tour del Mundo

En iyi Latin rock ya da alternatif albüm: Juanes – Origen

En iyi tropikal Latin albüm: Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta – Salswing!

En iyi Amerikan roots performansı: Jon Batiste

En iyi American roots şarkısı: Jon Batiste – Cry

En iyi Amerikana albümü: Los Lobos – Native Sons

En iyi modern blues albümü: Christone “Kingfish” Ingram – 662

En iyi geleneksel blues albümü: Cedric Burnside – I Be Trying

En iyi bluegrass albümü: Béla Fleck – My Bluegrass Heart

En iyi folk albümü: Rhiannon Giddens with Francesco Turrisi – They’re Calling Me Home

En iyi reggae albümü: Soja – Beauty in the Silence

En iyi caz vokal albümü: Esperanza Spalding – Songwrights Apothecary Lab

En iyi enstrumental caz albümü: Ron Carter, Jack DeJohnette and Gonzalo Rubalcaba – Skyline

En iyi Latin caz albümü: Eliane Elias With Chick Corea and Chucho Valdés – Mirror Mirror

En iyi new age albümü: Stewart Copeland and Ricky Kej - Divine Tides

En iyi küresel müzik albümü: Angélique Kidjo - Mother Nature

En iyi küresel müzik performansı: Arooj Aftab – Mohabbat

En iyi bölgesel Meksika müziği albümü: Vicente Fernández – A Mis 80’s

En iyi gospel albümü: CeCe Winans – Believe for It

En iyi roots gospel albümü: Carrie Underwood – My Savior

En iyi gospel performansı/şarkısı: CeCe Winans – Never Lost

Yılın yapımcısı: Jack Antonoff

En iyi komedi albümü: Louis CK – Sincerely Louis CK