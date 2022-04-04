64'üncü Grammy Ödülleri'nde en iyiler

Müzik dünyasına emek verenlerin ödüllendirildiği gecenin en çok dikkat çeken isimlerinden biri de 19 yaşındaki Olivia Rodrigo oldu. Genç yıldız, kariyerinin henüz başında üç tane Grammy ödülünü evine götürdü.
İşte 64'üncü Grammy Ödülleri'den mutlu ayrılanlar:
En iyi pop vokal albüm: Olivia Rodrigo- Sour
En iyi R&B albümü: Jazmine Sullivan – Heaux Tales
En iyi rap performansı: Baby Keem featuring Kendrick Lamar – Family Ties
En iyi yeni sanatçı: Olivia Rodrigo
Yılın şarkısı: Silk Sonic – Leave the Door Open
En iyi country albümü: Chris Stapleton – Starting Over
En iyi solo performans: Olivia Rodrigo – Drivers License
En iyi elektrik- elektronik kayıt: Rüfüs Du Sol – Alive
En iyi dans- elektronik albüm: Black Coffee – Subconsciously
En iyi country ikili ya da grup performans: Brothers Osborne – Younger Me
En iyi rock performansı: Foo Fighters – Making a Fire
En iyi rock şarkısı: Foo Fighters - Waiting on a War
En iyi alternatif müzik albümü: St Vincent - Daddy’s Home
En iyi R&B performans: Silk Sonic – Leave the Door Open ve Jazmine Sullivan – Pick Up Your Feelings
En iyi geleneksel R&B performansı: HER – Fight for You
En iyi R&B şarkısı: Silk Sonic – Leave the Door Open
En iyi rap albümü: Tyler, the Creator – Call Me If You Get Lost
En iyi rap şarkısı: Kanye West featuring Jay-Z – Jail
En iyi melodik performans: Kanye West featuring the Weeknd and Lil Baby
En iyi country şarkısı: Chris Stapleton – Cold
En iyi country solo performans: Chris Stapleton – You Should Probably Leave
En iyi Latin pop albümü: Alex Cuba – Mendó
En iyi musica urbana albümü: Bad Bunny – El Último Tour del Mundo
En iyi Latin rock ya da alternatif albüm: Juanes – Origen
En iyi tropikal Latin albüm: Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta – Salswing!
En iyi Amerikan roots performansı: Jon Batiste
En iyi American roots şarkısı: Jon Batiste – Cry
En iyi Amerikana albümü: Los Lobos – Native Sons
En iyi modern blues albümü: Christone “Kingfish” Ingram – 662
En iyi geleneksel blues albümü: Cedric Burnside – I Be Trying
En iyi bluegrass albümü: Béla Fleck – My Bluegrass Heart
En iyi folk albümü: Rhiannon Giddens with Francesco Turrisi – They’re Calling Me Home
En iyi reggae albümü: Soja – Beauty in the Silence
En iyi caz vokal albümü: Esperanza Spalding – Songwrights Apothecary Lab
En iyi enstrumental caz albümü: Ron Carter, Jack DeJohnette and Gonzalo Rubalcaba – Skyline
En iyi Latin caz albümü: Eliane Elias With Chick Corea and Chucho Valdés – Mirror Mirror
En iyi new age albümü: Stewart Copeland and Ricky Kej - Divine Tides
En iyi küresel müzik albümü: Angélique Kidjo - Mother Nature
En iyi küresel müzik performansı: Arooj Aftab – Mohabbat
En iyi bölgesel Meksika müziği albümü: Vicente Fernández – A Mis 80’s
En iyi gospel albümü: CeCe Winans – Believe for It
En iyi roots gospel albümü: Carrie Underwood – My Savior
En iyi gospel performansı/şarkısı: CeCe Winans – Never Lost
Yılın yapımcısı: Jack Antonoff
En iyi komedi albümü: Louis CK – Sincerely Louis CK