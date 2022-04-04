Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Zelenski Grammy gecesinde konuştu: Bizim hikâyemizi anlatın

#64'Üncü Grammy#Zelenski#Zelenski Grammy
Zelenski Grammy gecesinde konuştu: Bizim hikâyemizi anlatın

 64'üncü Grammy gecesinin sürprizi, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski oldu. Geçen hafta düzenlenen Oscar törenine video konferans yöntemiyle bağlanacağı iddiaları doğru çıkmayan Zelenski, Grammy gecesine ise kilometrelerce öteden konuk oldu.

Haberin Devamı

Zelensky, online olarak bağlandığı Grammy töreninde duygusal bir konuşma yaptı. Salondaki büyük ekrandan konuyması yansıtılan Zelensky "Savaş... Müziğe bundan daha zıt ne olabilir ki?" diyerek sözlerine başladı. Zelensky sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim müzisyenlerimiz simokin yerine zırh giyiyorlar. Hastanelerde yaralanmış insanlara, hatta onları duyamayanlara şarkı söylüyorlar. Her neyse... Biz özgürlüğümüzü savunuyoruz. Yaşamak için, sevmek için."

Zelenski Grammy gecesinde konuştu: Bizim hikâyemizi anlatın

 

Ülkemizde Rusya ile savaşıyoruz diyen Zelensky Rus bombalarının ülkelerine korkunç bir sessizlik getirdiğini de sözlerine ekledi. Bunu da "ölüm sessizliği" olarak tanımladı. Sonra da salondaki sanatçılara şöyle seslendi: "Bu sessizliği müziğinizle dolduru, Bugün yapın. Bizim hikayemizi anlatın. Yapabildiğiniz her şekilde bize destek olun, ama sessiz kalmayın. Ve sonra barış gelecek." 

Haberin Devamı

"Bir hayâlim var" diyen Zelenski, ülkesinin şehirlerinde yaşayan insanların, Grammy sahnesindeki sanatçılar kadar özgür olabileceklerini hayâl ettiğini belirtti. Ukrayna Cumhurbaşkanı, işgali, ülkesinin halkının hayatlarını söndürmekle tehdit eden ölümcül bir sessizliğe benzetti.

Zelenski Grammy gecesinde konuştu: Bizim hikâyemizi anlatın

 'BİZİM MÜZİSYENLERİMİZ, ARTIK ONLARI DUYAMAYANLARA ŞARKI SÖYLÜYOR'
64'üncü Grammy gecesinin sürprizi ise Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski oldu. Geçen hafta düzenlenen Oscar törenine video konferans yöntemiyle bağlanacağı iddiaları doğru çıkmayan Zelenski, Grammy gecesine ise kilometrelerce öteden konuk oldu.

Zelenski online olarak bağlandığı Grammy töreninde duygusal bir konuşma yaptı. Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın konuşması salondaki büyük ekrandan yansıtıldı. Zelenski "Savaş... Müziğe bundan daha zıt ne olabilir ki?" diyerek sözlerine başladı. Sonra da şöyle  sürdürdü: "Bizim müzisyenlerimiz smokin yerine zırh giyiyorlar. Hastanelerde yaralanmış insanlara, hatta onları duyamayanlara şarkı söylüyorlar. Her neyse... Biz özgürlüğümüzü savunuyoruz. Yaşamak için, sevmek için. "

Haberin Devamı

"Bir hayâlim var" diyen Zelenski, ülkesinin şehirlerinde yaşayan insanların, Grammy sahnesindeki sanatçılar kadar özgür olabileceklerini hayâl ettiğini belirtti. Ukrayna Cumhurbaşkanı, işgali, ülkesinin halkının hayatlarını söndürmekle tehdit eden ölümcül bir sessizliğe benzetti.

Daha sonra da John Legend'in müziği eşliğinde Ukrayna'dan kaçan bir şairin şiiri seslendirildi. BU sırada salondaki devc ekrana Ukrayna'da savaştan etkilelenlerin fotoğrafları yansıdı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#64'Üncü Grammy#Zelenski#Zelenski Grammy

BAKMADAN GEÇME!

Çocuğu vegan besleme tartışması... Gelişimi etkiler mi Faydalı mıdır, zararlı mıdır

Çocuğu vegan besleme tartışması... Gelişimi etkiler mi? Faydalı mıdır, zararlı mıdır?

#Vegan
Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

#Sağlık
Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli

Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Çocuğu vegan besleme tartışması... Gelişimi etkiler mi Faydalı mıdır, zararlı mıdır

Çocuğu vegan besleme tartışması... Gelişimi etkiler mi? Faydalı mıdır, zararlı mıdır?

#Vegan
Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

#Sağlık
Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli

Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli?

#Sağlık