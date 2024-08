Ne de olsa yıllardır aynı yastığa baş koyuyorlar: Kötü haberi alınca yıkıldı... Sanki boğazında bir yumru, midesinde kocaman bir boşluk vardı

Haberin Devamı

İşte böylesine bir şok hissini bundan birkaç ay önce Prens William da yaşadı.

Önce babasıyla ilgili kanser teşhisini öğrendi, sonra onu daha da üzen haberi aldı: Her ne kadar türü açıklanmamış olsa da karısı Kate de aynı hastalığa yakalanmıştı.

KÖTÜ HABERLER ARDI ARDINA GELDİ

Zaten son dört yıldır yani kardeşi Prens Harry'nin karısı Meghan Markle ile birlikte aileden ayrılmasından sonra zor günler geçiren William'ın sorumlulukları ve üzüntüsü aldığı bu kötü haberler üzerine daha da arttı.

Elbette babası Charles'ın kansere yakalandığını öğrenmek William'ı üzdü. Ama o sırada zaten karısı Kate de geçirdiği ciddi operasyonun ardından iyileşme sürecindeydi.

Haberin Devamı

Aslında doktorların başlangıçta söylediğine göre Kate Middleton ile ilgili bir kanser şüphesi yoktu. Zaten kötü haber tam bu rahatlamanın ardından geldi.

Ameliyat sonrası yapılan tetkiklerde Kate de kanser teşhisi aldı. İşte William bu haberin ardından kelimenin tam anlamıyla yıkıldı.

Aileyle ilgili bu şoke eden gelişmeyi ünlü yazar Robert Jobson da kaleme aldığı Kate Middleton biyografisi Catherine, the Princess of Wales: A Biography of the Future Queen (Catherine: Galler Prensesi... Geleceğin Kraliçesinin Biyografisi) adlı kitapta masaya yatırdı.

Prens William'ın, yaşları 10 ile 6 arasında değişen üç küçük çocuk annesi Kate'in hastalığını öğrendiği sırada neler hissettiğini satırlara döktü.

Jobson'ın kısa süre önce piyasaya çıkan kitabında yazdığına göre William, Kate'in kanser haberini alınca önce boğazında bir yumru hissetti. Sonra da sanki midesinde kocaman bir boşluk hissetti.

US Weekly'ye konuşan Jobson, bu kötü haberi almanın William için büyük bir yıkım olduğunu söyledi. Ardından da sözlerini şöyle sürdürdü: " Haber William'ı çok sarstı. Buna hiç şüphe yok."

Haberin Devamı

Bu yılın ocak ayında Kate Middleton'ın karın bölgesinden bir operasyon geçirdiği açıklandı önce. O açıklamada herhangi bir kanser şüphesi olmadığı bilgisi yer aldı. Fakat Kate&'in iyileşmesi için çok uzun bir süre verildi. Sonra Kate tam anlamıyla sırra kıdem bastı. Hakkındaki söylentiler aldı başını gitti.

Sonunda mart ayında yayınlanan bir videoda Kate Middleton kanser tedavisi göreceğini kendisi açıkladı. Sonra yine ortadan kayboldu.

Haziran ayında ise bir sosyal medya paylaşımıyla 14 Haziran'daki TroopingThe Colour etkinliğine katılacağını duyurdu. Gerçekten de ertesi gün altı ay sonra tekrar kamuoyu karşısına çıktı.

Haberin Devamı

Onun üzerinden bir buçuk ay geçtikten sonra bu kez Wimbledon erkekler finalinde yine halkın karşısındaydı. Yine uzun süre ortada görünmedi Kate.

En son geçtiğimiz hafta Paris Olimpiyat Oyunları'na katılan İngiliz sporculara teşekkür ettikleri bir videoda yeniden ortaya çıktı Kate ile William.

Bilindiği kadarıyla Galler ailesi, İngiliz kraliyet ailesinin tüm diğer üyeleriyle birlikte yaz tatilini geçirdikleri İskoçya'ya gitti.

Şimdi hayranları Galler Prensesi Kate'in ne zaman tekrar kamuoyu karşısına çıkacağını merak ediyor.