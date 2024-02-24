Korkunç gerçeği balayından bir gün önce keşfetmişti: Sonunda duymayı hayal ettiğim sözler: Ben kanseri yendim!

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Fakat o rüya tatili ertelemek istemedi. Kocasıyla birlikte gecikmiş balayına çıktılar. Geri döndükten sonra kitlenin büyüdüğünü fark etti ve doktora gitti.

Duymak istemediği haberi verdiler ona: Meme kanserine yakalanmıştı... Zorlu bir tedavi süreci geldi ardından. Bunun bütün aşamalarını da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Sonunda yeni evli genç kadının beklediği o mutlu an geldi: Kanseri yendi!

Bunu da yine sosyal medya hesabından duyurdu. Mücadelesi boyunca kendisine uzaktan ya da yakından destek olan herkese teşekkür etti ve mutluluğunu onlarla paylaştı.

TAM BALAYINA GİDECEĞİ ZAMAN KİTLEYİ FARK ETTİ

Bu anlattığımız, İngiltere'de yayınlanan Strictly Come Dancing adlı yarışmayla tanınan Amy Dowden'ın kısa öyküsüydü. Daha doğrusu kanserle mücadelesinin özeti.

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Elbette böyle iki dakikada kelimelere dökmek kadar kolay değildi yaşadıkları. Ama sonunda hedefe ulaştı genç kadın. Hastalığını yendi.

MUTLU HABERİ BÖYLE DUYURDU: 33 yaşındaki Amy Dowden, mutlu haberi de sosyal medya sayfasından duyurdu. Yemyeşil bir bahçede mutluluk içinde gülümsediği bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Dowden şunları yazdı. "Hastalığın belirtisi kalmadı... Duymayı hayal ettiğim sözler. Bugüne kadar elde ettiğim en büyük başarı..."





BEŞ YIL BOYUNCA KONTROL ALTINDA OLACAK

Dowden, önümüzdeki beş yıl boyunca hastalığının tekrarlama olasılığı bulunduğunu belirtse de yine de her şeye değdiğini satırlarına ekledi.

Tedavinin en zorlu bölümünde hastalığı yendiğinin kendisine söyleneceğine hiç inanmadığını belirtti genç kadın.

Yine de sonunda iyileştiğini yazan Amy Dowden, tedavisi süresince bakımını üstlenen sağlık görevlilerine minnettar olduğunu da ekledi.

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Amy Dowden, önümüzdeki beş yıl boyunca düzenli olarak kontrolden geçeceğini ve tedavisinin süreceğini satırlarına ekledi.

BEKLEYİN BENİ DANS PİSTLERİ

Geçen yılın mayıs ayında meme kanseri teşhisi alan Amy Dowden, o zamandan bu yana geçen sürecin özellikle de kemoterapinin kendisi için zorluklarla dolu olduğunu belirtmeden geçmedi. Hem fiziksel hem de ruhsal olarak çok etkilendiğini de anlattı takipçilerine.

Bundan böyle önümüzdeki birkaç ay boyunca iyice dinlenip iyileşmeye odaklanacağını satırlarına ekledi.

Gelecek hayatında uğruna çabalayacağı çok şey olduğunu da hatırlattı Amy Dowden. "Hayatta bir şans daha bulduğum için minnettarım. Kesinlikle artık hayata daha farklı bakıyorum" diye tamamladı satırlarını.

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Sonra da büyük büyük harflerle: "Dans pisti sana geliyorum" diye yazdı.

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Aslında Amy Dowden çok uzun süredir bir tür bağırsak hastalığı olan Crohn hastalığıyla mücadele ediyordu. Çocukluğundan bu yana Crohn hastası olan profesyonel dansçı, hayatının büyük bölümünü bozuk sağlığını yoluna koymak için mücadele ederek geçirdi bir başka deyişle.

Ama tam da Benjamin Jones ile birlikte dokuz ay gecikmeli balayına gidecekleri sırada göğsündeki o kitleyi fark etti.

Dowden hastalığa yakalandığını da geçen yılın mayıs ayında bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Instagram hesabından şunları yazdı Dowden: " "Size verecek, paylaşılması kolay olmayan bir haberim var. Yakın zamanda meme kanseri teşhisi aldım. Ama dans pistine dönme konusunda kararlıyım." İşin nihayetinde amacına ulaştığını da en son sosyal medya paylaşımıyla duyurdu zaten Dowden.

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BİR KAMPANYA FARKINDALIK YARATTI

Aslına bakılırsa Dowden'ın sağ memesindeki kitleyi keşfetmesi de bu konuda düzenlenen bir kampanya sayesinde oldu.

Kampanyanın etkisiyle kendi memelerini hiç kontrol etmediğini fark etti. Sonra da sıkı bir kontrol yaptı ve hayatını kurtaran o keşifte bulundu: Sağ memesinde bir kitle vardı.

O ilk anda şoke olduğunu anlatan Dowden yine de doktora gitmeden bir süre önce kitleyi kontrol altında tuttu. Fakat kitlenin büyüdüğünü fark edince de soluğu doktorda aldı.

Acil bir şekilde tetkiklerden geçtikten sonra da Dowden'a o kitlenin şüpheli olduğu söylendi. Anlattığına göre en kötüsüne hazırlanması konusunda uyarıldı.

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Yapılan biyopsinin ardından genç dansçının meme kanseri olduğu kesinleşti. Aynı göğsünde bir kitle daha bulundu. Söylediğine göre, kendisine haberi veren doktora sorduğu ilk şey ise ne zaman dans pistlerine dönebileceği oldu.

'BU KADAR GENÇ YAŞTA BEKLEMİYORDUM'

Genç dansçı, Hello dergisine verdiği röportajda başına gelenler konusunda şunları söylemişti geçen yıl: "Bu tür şeylerin sizin başınıza geleceğini asla düşünmezsiniz. Daha 32 yaşındayım ve bu yaşta meme kanseri olabileceğimi düşünmemiştim. Annem meme kanseri olmuştu ama daha ileri yaşlarda 50'lerindeydi. "

Amy Dowden, hastalığı boyunca yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Sonunda sıra hastalıktan kurtulduğunu duyurmaya geldi.

Dowden şimde gelecekteki hayatına büyük bir umutla bakıyor.