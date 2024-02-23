Yetenek yarışmasıyla ünlenmişti... İki gün önce cansız bedeni bulundu... Sırrı da onunla birlikte gitti

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Bu konuşma o korkunç olayın meydana gelmesinden sadece birkaç hafta önce gerçekleşti. Sonra o genç adam ülkesine döndü dönmesine ama...

Kısacık bir zaman sonra bir daha dönülmesi mümkün olmayan ebedi bir yolculuğa çıktı. Daha önünde uzun bir hayat yolu uzanırken bu dünyadan çekip gitti.

Bu anlattığımız, katıldığı bir yarışma programıyla tanınan 44 yaşındaki dansçı Robin Windsor'ın ya da arkadaşlarının onu çağırdığı ismiyle Bobby'nin öyküsü.

GÜNEY AFRİKA'YA ÇALIŞMAYA GİTMİŞTİ

İngiltere'de yayınlanan Strictly Come Dancing adlı yarışma programıyla tanınan Robin Windsor, 2023 yılının son haftalarında Fred Olsen adlı lüks yolcu gemisinde bir iş buldu. Anlaşmasını yapan genç adam, gemide dans gösterileri sergileyen gruba katıldı.

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Yeni yılı farklı bir ortamda karşılamak isteyen yolcularla dolu geminin rotası Güney Afrika'ydı. Epey zamandır derin bir depresyonda olduğu bilinen Robin Windsor için aynı zamanda iyileşme yolculuğu olacaktı bu. Ama ne yazık ki öyle olmadı.

Robin Windsor, evine yani İngiltere'ye döndükten bir süre sonra Londra'daki bir otel odasında canına kıydı. Başta ailesi olmak üzere hem arkadaşları hem de onu ekrandan tanıyanlar büyük bir yasa boğuldu.

'BİR TRAVMA GEÇİRMİŞ GİBİYDİ... AMA NE OLDUĞUNU BANA SÖYLEMEDİ'

Genç dansçının Güney Afrika'dayken aradığı arkadaşının anlattığına göre yeni yıla yakın bir zamanda Robin Windsor'ı duygusal olarak olumsuz etkileyen bir gelişme yaşanmıştı.

Onun bildiği, daha doğrusu Windsor'ın kendisine söylediği sadece bu kadardı. Ama o olayın ne olduğunu tam olarak gözyaşları içinde 'eve gelmek istemiyorum' dediği arkadaşına da a anlatmadı Windsor.

Söz konusu arkadaşı "Sesi sanki büyük bir travma içindeymiş gibi geliyordu. Her ne olduysa belli ki onu gerçekten kötü bir şekilde etkilemişti" diye konuştu.

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Kısaca özetlemek gerekirse Robin Windsor, bu dünyada daha fazla kalmak istemeyip çekip giderken buna sebep olan sırrını da birlikte götürdü.

Oysa dışarıdan görünen, genç dansçı açısından her şeyin yolunda olduğuydu... Sonra yaşanan trajik gelişme bunun ne kadar büyük bir yanılsama olduğunu gözler önüne serdi zaten.

Instagram fotoğraflarına bakılırsa Güney Afrika'da da sanki renkli ve keyifli günler geçiriyor gibiydi Robin.

Ama takipçileri ve ailesi onun o fotoğraflarına baktıklarında gülüşünün ardına gizlenen büyük ve derin duygusal acıyı gözden kaçırmadı.

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Robin Windsor, ölümünden sadece haftalar önce, 14 Ocak'ta yaptığı bir Instagram paylaşımında şu satırları yazmıştı: " Unutmayın, sirkte bir şeyler ters gittiğinde seyircilerin dikkatini dağıtmak için palyaçolar gönderirler. Bu sirkte bir şeyler ters gitti ve palyaçolar her yerde."

'BENİM MELEĞİMDİ... ARTIK SONSUZA KADAR HEPİMİZİN MELEĞİ OLDU'

Robin Windsor'ın ölümü, ailesi kadar geçmişte onunla aynı yarışmanın pistinde dans edenleri de üzdü.

Yarışmadaki partnerlerinden Kristina Rihanoff "O benim sadece birlikte dans ettiğim biri değildi. Benim arkadaşımdı ve birlikte birçok şey paylaştık" diye konuştu.

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Windsor'ın ruhsal sağlığı konusunda her zaman açık konuştuğunu ve ne kadar büyük zorluklar çektiğini hatırlattı Rihanoff.

Robin'in yarışmadaki başka bir partneri olan Lisa Riley de "Benim Robin'in, benim meleğim... Şimdi sonsuza kadar hepimizin meleği oldun. Sevildin ve her zaman sevileceksin. Hep kalbimdesin" diyerek acısını ifade etti.

2010'DA YARIŞMA EKİBİNE KATILDI

Robin Windsor, kendisini üne kavuşturan Strictly Come Dancing adlı yarışmanın devamlı katılımcılarından olarak 2010 yılında ekibe katıldı. Önce Patsy Kensit ile dans etti. Ondan sonra da gerisi geldi.

Yarışmanın ilerleyen bölümlerinde Lisa Riley ile oluşturduğu ikili uzun süre hafızalardan silinmedi. Sonra yaşadığı bir sakatlık yüzünden yarışmadan ayrıldı. Ama BBC'de yayınlanan yarışmada dans etmek zorunda kaldı.

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Bu olayın yaşandığı 2022 yılında Robin Windsor "Strictly Come Dancing'den ayrılmak benim fikrim değildi. Sırtımdan çok zor bir operasyon geçirmiştim. Yarışmadan ayrılma kararım sağlığımla ilgiliydi" diye konuşmuştu.

AİLESİ BİR AÇIKLAMA YAYINLADI: Robin Windsor'ın beklenmedik ölümüyle sarsılan ailesi de bir açıklama yayınlayarak genç adamın kaybının ardından ona gösterilen sevgi ve kendilerine yönelik destek için teşekkür etti... Aile, hala olayın şokunu yaşadıklarını belirterek böyle bir durumda özel hayatlarına saygı gösterilmesini talep etti.





ÜÇ YAŞINDAN BERİ DANS EDİYORDU

1979 yılında İngiltere'de Ipswich'te dünyaya gelen Robin Windsor, Latin ve balo salonu dansçısı olarak tanınıyordu. Onun dansa olan ilgisini fark eden ailesi henüz 3 yaşındayken Robin'i bir dans okuluna gönderdi.

O yaşından itibaren hem Latin danslarını hem de balo danslarını çalıştı. Bu disiplinlerde birçok yarışmaya katıldı. Birçok uluslararası yarışmada ülkesini temsil etti.

2010 yılında Strictlş Come Dancing adlı yarışmanın kadrosuna girdi. Windsor aynı zamanda Londra'da West End'de sahnelenen Bum The Floor adlı yapımda da yer aldı.

Onun dansla içi içe geçen yaşamı 20 Şubat 2024 günü sona erdi. Geride ise ailesi, arkadaşları, yarışmadaki ekibi için birlikte geçirdikleri güzel günler kaldı... Onu sadece TV ekranlarından izleyenler de dans pistindeki ustalığıyla hatırlayacak.

Robin Wndsor; son sosyal medya paylaşımında siyah beyaz bir pozuna yer verip yanına da "Gölgelerde saklanmak" diye yazmıştı.