Kitap çıkarıyorum dedi, ortalık karıştı… Ünlü şarkıcının eski sevgilileri korku içinde: Bizi sakın yazmasın!

HAYATI İNANILMAZ OLAYLARLA DOLDU TAŞTI, HER ŞEY DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE YAŞANDI

2004’te 55 saat süren bir evlilik yaptı ve ardından dansçısı Kevin Federline ile evlenip iki çocuk doğurdu. Ocak 2007’de bu yürümeyen evlilik bitti. Britney Spears boşandı ve takip eden şubat ayında bir gece saçlarını kazıdı, şemsiyesiyle paparazzilerin üstüne yürüdü. Tüm dünyada yayımlanan fotoğrafların ardındansa olanlar oldu.

Britney kısa bir süre sonra bir gece akıl hastanesine kapatıldı; çocuklarını eski kocasına vermeyi reddettiği söylendi. Mahkeme babasını yasal vasisi olarak atadı. Artık tüm parası, kariyeri, özel hayatı babasının ellerindeydi. Onun için “Akıl sağlığını kaybetti” deniyordu. Daha 26 yaşındaydı, dünyanın tanıdığı bir yıldızdı, albümleri milyonlar satıyordu.

Çocuk yaşta gelen şöhret Brtiney Spears'ın hayatını cehenneme çevirdi

13 YIL BABASININ VESAYETİ ALTINDA YAŞADI, EN SONUNDA ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU

Yıldız şarkıcı böylece hayatının kontrolünü kaybetti. Ve kendi evinde adeta bir “hapis hayatı” yaşamaya başladı. Kazandığı milyonlarca dolara elini bile süremedi, hiçbir zaman kredi kartı olmadı. Ama ne hikmetse bu arada “Britney Spears” ismi adeta para basan bir makine gibi çalışmaya devam etti. Bunun sefasını da başta babası ve eski eşi Kevin Federline olmak üzere ona deli damgası vuran en yakın çevresi sürdü.

2021’de görülen uzun mahkemeden sonra nihayet 13 yıllık esareti biten yıldız şarkıcı babasının vesayetinden kurtuldu. 41 yaşındaki Spears, 2022’nin haziran ayında spor eğitmeni Sam Asghari’yle evlendi. Çift 2016 yılında ünlü şarkıcının Slumber Party adlı şarkısının klip çekimlerinde tanışmıştı. Vesayet altından çıktığından beri sürekli sosyal medya paylaşımı yapan Spears, bir yandan neredeyse yarı çıplak pozlar veriyor bir yandan da 28 yaşındaki kocasıyla nasıl mutlu olduklarını kanıtlamaya çalışırcasına aşk fotoğrafları yayınlıyordu. Olay yaratması beklenen kitabın kapağı geçen hafta paylaşılmıştı

ÖNCE AŞKIYLA EVLENDİ, ŞİMDİYSE ANILARINI YAZDI: REKOR ANLAŞMA 15 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

Britney Spears’ın tüm hayatını anlatacağı, başından geçen bu korkunç olayları tüm açıklığıyla yazacağı bir anı kitabı yazacağı haberi gündeme gelmişti. Spears’ın "İçimdeki Kadın" (The Woman in Me) adını verdiği kitabın tanıtımlarında "Özgürlük, ün, annelik, hayatta kalma mücadelesi ve umuda dair cesur ve dokunaklı bir hikâye" olduğu söyleniyor. Ve kitabın yılın kitabı olacağı ve yayıncılık dünyasına damga vuracağı iddia ediliyor. Spears’ın kitap için 15 milyon dolar aldığı da geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.

Britney Spears 28 yaşındaki kocası Sam Asghari’yle büyük bir aşk yaşıyor

Ancak kitabın çıkmasına daha 3 ay olmasına rağmen bomba bir gelişme yaşandı. Spears kitapta yaşadığı ilişkileri de tüm açıklığıyla anlatacağını söylemişti. Buna geçmişte adının anıldığı iki ünlü erkekten itiraz geldi! Peki bu iki yıldız isim kim dersiniz? Justin Timberlake ve Colin Farrell’ın kitapta anlatılacak şeylerle ilgili paniğe kapıldığı ortaya çıktı… Britney Spears ve Justin Timberlake 3 yıl boyunca dillere destan bir aşk yaşadı ancak bu ilişkinin bitişi hâlâ unutulmadı

HER ŞEYİ ANLATACAĞIM DEMİŞTİ: JUSTIN TIMBERLAKE VE COLIN FARRELL HEMEN İTİRAZ ETTİ!

42 yaşındaki Timberlake ve 47 yaşındaki Farrell avukatları aracılığıyla yayıncıyı arayıp kitapta kendileriyle ilgili bölümlerin çıkarılması için mahkeme emri yolladı. Ve bu bölümler kitapta yer alırsa yayınevini dava edecekleri tehdidini savurdu. Bu şoke edici gelişmenin de kitabın piyasaya çıkış tarihini 4 ay geciktirebileceği açıklandı.

Colin Farrell ve Britney Spears 2003 yılında sadece bir kez fotoğraflanmıştı... Farrell da ilerleyen yıllarda sürekli olarak ünlü şarkıcıyla ilişki yaşadığını reddetmişti

Daily Mail’de yer alan habere göre Timberlake ve Farrell’ın avukatları Spears’ın bomba detaylarla dolu olacak kitabında bu iki ünlü yıldız için neler dendiğini önceden görmek istiyor. Ve müvekkillerinin saygınlıklarına bir zarar gelmesini önlemek için de bu bölümleri kitaptan çıkarttırmak istiyor. Acaba kitapta bu kadar korkulacak ne olabilir?

AVUKATLAR: JUSTIN VE COLIN'I YAZAMAZ

Durum Colin Farrell açısından biraz daha az endişe verici. Britney pears ve Colin Farrell’ın adı birlikte anılmıştı ancak ünlü aktör zaten yıldız şarkıcıyla hiçbir zaman sevgili olmadıklarının altını çizmişti. İkilinin birlikte fotoğrafının çekildiği tek yerse Colin Farrell’ın 2003 yılında başrol oynadığı The Recruit filminin galası. Ancak Colin Farrell o gece galaya katılan tüm ünlülerle Britney’le olduğu gibi fotoğraflar çektirmişti zaten… Avukatın amacı da zaten yayınlanacak kitapta reddedilen bu tür bir ilişkinin hiçbir zaman yaşanmadığını kanıtlamak muhtemelen.

Justin Timberlake Brtiney Spears'ın kendisiyle ilgili yazmış olabilecekleri yüzünden korkuya kapıldı

Ancak durum, konu Justin Timberlake olduğunda biraz çetrefilleşiyor. İkili, 1999'da başladıkları ilişkiye 2002'de Spears'ın aldatma iddiaları atıldıktan sonra nokta koymuştu. Timberlake aynı yıl ilk albümü "Justified"ı çıkarmış ve albümdeki şarkıların ayrılıklarıyla ilgili olduğunu açıklamıştı. Özellikle de çok sevilen Cry Me A River şarkısının özellikle kendisini aldatan Britney için yazıldığının altını çizmişti.

JUSTIN TIMBERLAKE KORKU İÇİNDE BEKLİYOR...

Justin Timberlake bununla da kalmayıp Britney Spears’ın bekaretini alan kişinin kendisi olduğunu iddia etmiş ve bu özel konuyu herkesin içinde çirkin bir şekilde paylaşarak dile düşmesine sebep olmuştu. Üstelik Spears’dan bahsederken de ağza alınmayacak küfürler kullanmıştı. Justin Timberlake 2012’den beri yıldız oyuncu Jessica Biel’le mutlu bir evlilik sürdürüyor.

Britney, kitabı sayesinde hem çuvala para kazanacak hem de zor geçen yıllarının intikamını alacak gibi görünüyor...

2021’de de Britney Spears’dan o yıllarda yaşananlar için özür diledi. Ancak Britney’nin bomba kitabında her şeyin yer alacağı oldukça açık. Yani Justin Timberlake’in kitaptan korkmak için gerçekten çok sebebi var… Avukatların itirazlarının işe yarayıp yaramayacağı ve kitapta bunların olup olmayacağını görmek içinse birkaç ay daha bekleyeceğiz anlaşılan…