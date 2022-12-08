Kırmızı halıda herkesi büyüledi… Onu gören herkes tek bir şey söylüyor: Annesinin kopyası!

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KIRMIZI HALIDA EN ÇOK O ÜNLÜ YÜZ DİKKAT ÇEKTİ

Hafta başında Londra’da düzenlenen Britanya Moda Ödülleri töreninde ünlülerin büyüleyici giysileriyle boy gösterdiği kırmızı halı geçişi hâlâ konuşuluyor. Söz konusu olan bir moda ödülü olunca geceye katılan eski ve yeni modeller ve onlarla birlikte törene davet edilen gösteri dünyasının ünlüleri de elbette bir şıklık yarışı yaptılar. Gecede öne en çok çıkan isimlerden biri ise Lila Moss oldu. Lila da yukarıda saydığımız ünlü çocuklarından biri. Annesi Kate Moss 90’lı yılların başında başladığı modellik kariyerinde en üst noktaya ulaşmış, podyumda her salındığında yürekleri hoplatmayı bilmişti. Gencecikken tüm dünyanın karşısına çıkan Kate Moss artık 48 yaşında ama mesleğini bırakmış değil. En büyük markaların yüzü olmaya devam ediyor, eskimeyen ilginç ve çarpıcı güzelliğiyle ve karizmasıyla reklam kampanyalarının aranan ismi olmaya devam ediyor.

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ÜNÜNE GÜVENMEDEN ÇALIŞTI VE BAŞARDI

20 yaşındaki Lila Moss, Kate Moss’un medya patronu Jefferson Hack ile ilişkisinden dünyaya geldi. Tam adı Lila Grace Moss-Hack olan bu güzel genç kadın annesinin şöhretinin ışığı altında, pırıltılı bir dünyada büyüdü. O da serpilip olgunlaştığında tıpkı annesi gibi bir model olma yolunda ilk adımlarını atacaktı. Ama Lila, taşıdığı soyadına güvenmedi, çalışkan ve başarılı olduğunu kanıtladı. Son birkaç yıldır podyumlarda görünen Lila, annesinin de kayıtlı olduğu ajansla anlaşarak profesyonel modellik kariyerine başlamış oldu. Öte yandan, Kate Moss’un üvey kız kardeşi ve Lila’nın teyzesi olan Lottie Moss da ailenin modellik yapan üyelerinden biri.

Lila, hem güzelliğiyle hem de gülüşüyle annesi Kate Moss'un küçük bir kopyası gibi görünüyor

Lila Moss, profesyonel kariyerine başlar başlamaz kendi başına ya da annesiyle bir arada yer aldığı birçok reklam kampanyalarını da başarıyla yürütüyor. Dev markaların peşinden koştuğu genç kadın özellikle de annesiyle birlikte çalıştığında ve Kate ve Lila birlikte kamera karşısına geçtiğinde büyük ilgi topluyor. Kate ve Lila son olarak dev bir giyim markasının yüzü oldular ve birlikte çok sayıda reklam kampanyası görüntüsü verdiler.

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ANNESİ DE HÂLÂ KIRMIZI HALILARIN ARANAN YÜZÜ

Kate Moss’un da aslında hâlâ mesleki olarak kızından geri kalır tarafı yok. Yaptığı modellik işlerinden ve katıldığı reklam çekimlerinden hatırı sayılır paralar kazanan deneyimli model kırmızı halıların ve partilerin de aranan yüzü olmayı sürdürüyor. Lila Moss, Londra'nın ünlü Royal Albert Hall'daki Britanya Moda Ödülleri töreninde Bella Hadid, Adut Akech, Paloma Elsesser ve Quannah Chasinghorse ile birlikte Yılın Modeli'ne aday gösterildi. Hatta Dazed Media Jefferson Hack'in kurucu ortağı olan babası da Kültürel Küratörlük Özel Takdir Ödülü'nü almak için etkinlikteydi. Böylece Lila, son günlerin en çok konuşulan modellerinden biri olmayı başardı. Ancak annesi Kate Moss da kasım ayının en çok konuşulan ünlülerinden biri olmayı başarmıştı.

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1993'TEKİ EFSANE GÖRÜNÜMÜYLE GERİ GELDİ

Londra'daki özel üyeler kulübü Annabel's'de bir davete katılan 48 yaşındaki Kate, ışıltılı, şeffaf bir elbiseyle ortaya çıktığında herkesin aklını başından aldı. Derin dekolteli, askılı tasarım, Moss'un 1993 Elite Model Ajansı Yılın Görünümü partisinde giydiği ve tarihe geçen ikonik transparan elbisesinin güncellenmiş bir versiyonu gibi görünüyordu. Aradan bir ay geçtikten sonra tıpkı annesi gibi şeffaf bir elbiseyle ve çok zarif bir şekilde kırmızı halıda karşımıza çıkan bu genç kadın da haliyle annesine çok benzetildi. Hatta onu görenler Kate Moss’la karşılaşmış gibi hissetiler ve yapılan tüm yorumlar “Lila tam olarak annesinin kopyası olmuş” şeklindeydi. Kate Moss, kasım ayında bu elbiseyle ortaya çıkarak 1993'teki o efsane görüntüsüne selam çaktı

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LILA HASTALIĞI YÜZÜNDEN TAKMAK ZORUNDA OLDUĞU CİHAZI SAKLAMIYOR

Lila, Britanya Moda Ödülleri 2022 kırmızı halısında bol kesimli, açık sırtlı ve dökümlü kuyruklu şeffaf, siyah renk omuzları açık bir Knwls elbisesiyle göründü. Bu transparan stil, Moss'un uyumlu siyah çamaşırını ve üst kolunun arkasındaki kan şekeri izleme cihazını da sergiliyordu. Tip 1 diyabet hastası olan Lila Moss, daha önce tasarımcı reklam kampanyalarında cihazı gösterdiği ve podyumlarda fırtına gibi eserken gururla insülin pompasını taktığı için çok övgü toplamıştı.

Lila Moss, podyumda yürürken ya da kırmızı halılarda boy gösterirken hastalığı yüzünden takmak zorunda olduğu bu tıbbi cihazı saklamıyor

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Genç kadın hastalığıyla başarıyla mücadele ederken mesleğinden de geri kalmıyor ve bu durumunu saklamadığı için de takdir topluyor. Hatta Lila’nın giydiği şahane Knwls elbisesinin tasarımcıları Charlotte Knowles ve Alexandre Arsenault, Moss'u Instagram'da 'rüya kızı' olarak tanımladılar ve British Vogue'a model için yarattıkları özel elbisenin Moss'u hem zahmetsizce güzel hem de tehlikeli ve seksi göstermek için tasarlandığını söylediler.