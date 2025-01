Kim inanır eski karısı olduğuna...Pırıltılı dünya yerine kasaba panayırlarının yıldızı olmayı seçti

Haberin Devamı

Görünüşe göre Tom Cruise'un bu hayattaki tek gerçek aşkı da işi...

Evliliklerini zaten saklama gereği duymadı. Özellikle de ikinci eşinden boşandıktan sonra gönül hayatı hakkında ser verip sır vermedi. Bu konuda kendisine yönelik merak sürüp gidiyor.

Cruise; hayatı boyunca tam üç kez evlendi... İkinci eşi Nicole Kidman ile üçüncü evliliğini yaptığı Katie Holmes da tıpkı kendisi gibi parlak birer oyuncuydu.

Nedendir bilinmez Tom Cruise'un özel hayatı gündeme geldiğinde hep bu iki isim hatırlanır... Nicole Kidman ve Katie Holmes.

İLK EŞİ ÇOK AZ HATIRLANIYOR

Oysa Cruise, ilk evliliğini 1980'li yıllarda yine bir oyuncuyla yapmıştı. O eşi de döneminde gözde yıldızlardan biriydi. Ama belki bu ilk eski eş kendisi de bunu tercih ettiği için hep Tom Cruise'un gölgede kalan eski eşi oldu.

Haberin Devamı

Belki yeni kuşaklar çok bilmez ama Tom Cruise ilk evliliğini Mimi Rogers ile yapmıştı. Üstelik bugün 68 yaşında olan Rogers'ın ikinci eşiydi Cruise.

Soyadını hala taşıdığı Jim Rogers'tan boşandıktan sonra bu kez Tom Cruise ile hayatını birleştirdi Mimi Rogers.

Eski çiftin 1987 yılında başlayan evliliği 1990 yılında da resmen sona erdi.

Her ne kadar Mimi Rogers, mesleğini sürdürüp oyunculuğa devam etse de yine de öyle spot ışıklarının altında bir yaşam sürmemeyi tercih etti.

2003 yılında Chris Ciaffa ile hayatını birleştiren Rogers, bu süreçte 30 yaşında Lucy ve 23 yaşında Charlie adında biri kız diğeri erkek iki çocuk annesi oldu. Aslında daha birkaç yıl öncesine kadar da mesleğini sürdürdü.

Hatta bir dijital platformda yayınlanan ve çok izlenen bir dizide tam 7 sezon boyunca yer aldı.

MERAKLI GÖZLERDEN UZAK BİR HAYATI TERCİH ETTİ

Ama bunun dışında hayatını gözler önünde yaşamıyor.

Öyle ki onu Hollywood tarzı yaşamın spot ışıkları altında değil, kasaba panayırlarında görmeye alıştı herkes.

Haberin Devamı

Yetiştirdiği samanla bu tür fuarlardaki bazı yarışmalara katılan Rogers'ı elbette tanıyan tanıyor.

Ama ilk bakışta hiç de öyle parlak bir Hollywood yıldızı gibi görünmüyor. Mesleğinin gerektirdiği kadarıyla setlere ya da galalara gidiyor. Onun dışında kalan zamanlarında oğlu ya da kızıyla doğa yürüyüşlerine çıkıyor.

Özetle çok sakin ve kendi halinde bir hayat sürdürüyor.

GENÇ YAŞTA EVLENMİŞLERDİ

Mimi Rogers kariyerine Tom Cruise'dan çok önce başladı. Evlendiklerinde Tom Curise, Top Gun filminin rüzgarını arkasına almış kariyer basamaklarını hızla tırmanıyordu.

O sırada Cruise 23, Rogers ise 29 yaşındaydı.

Haberin Devamı

Tanışmaları konusundaki gizem ise bunca yıla rağmen hala tam olarak çözülmüş değil. Çünkü ikisi de bunu farklı biçimlerde anlatıyor.

Cruise, Rolling Stone dergisine verdiği demeçte Mimi Rogers ile bir partide tanıştığını anlattı. Hatta Rogers'ın o sırada bir başkasıyla flört ettiğini de söyledi.

Ama Rogers, ikisini ortak bir arkadaşlarının tanıştırdığını ve o sırada ikisinin de hayatında kimse olmadığını anlattı.

DÜĞÜNDE SADECE İKİ KONUK VARDI

Öyle ya da böyle Cruise ile Rogers yakınlaştılar ve romantik bir ilişkiye başladılar. Sonunda da 1987 yılında evlendiler.

Düğünleri de öyle Hollywood ünlülerinin bildik düğünleri gibi olmadı. Onlar evlilik yemini ederken sadece iki konukları vardı. Zaten bunlardan biri de Cruise'un sağdıcı olan Emilio Estevez'di.

Haberin Devamı

Diğer yandan söylentilere göre Tom Cruise'u, bugün ileri gelenlerinden biri olduğu Scientology tarikatıyla tanıştıran da ilk eşi Mimi Rogers oldu.

Çünkü Rogers'ın babası çoktan bu gruba katılmıştı ve kurucusuyla da arası gayet iyiydi.

ONDAN BOŞANIP NICOLE KIDMAN İLE EVLENDİ

Tom Curise ile Mimi Rogers'ın evliliği çok uzun ömürlü olmadı. Cruise, Nicole Kidman ile birlikte rol aldığı Days of Thunder filminin çekimlerinin başlamasından birkaç gün önce Rogers'a boşanma davası açtı.

Zaten ilk eşiyle boşanma davasının sonuçlandığı 1990 yılında Kidman ile evlendi. 2001 yılına kadar da ünlü çift evli kaldı. Bu süreçte biri kız diğeri erkek iki çocuk evlat edindiler.

Haberin Devamı

Fakat boşanmanın ardından Kidman'ın bu çocuklarla ilişkisi kesildi.

Andrew Morton'ın kaleme aldığı Tom Cruise: An Unauthorized Biography, adlı kitaba göre Cruise'un Rogers'tan boşanıp Kidman ile evlenmesi sadece 10 ay içinde olup bitti.

KARİYERİNİ BIRAKMADI SADECE SAKİN YAŞAMAYI SEÇTİ

O dönemde konuşulanlara göre Mimi Rogers, Tom Cruise'dan boşanırken aktörden 4 milyon dolar nafaka aldı

Boşanmalarından sonra her ikisi de oyunculuk kariyerlerine devam etti. Tom Cruise'un bu konudaki yükselişi zaten ortada.

Mimi Rogers ise The X files, Two and a Half Man, Mad Men gibi yapımlarda oynadı. Son olarak da Michael Connelly'nin romanlarından uyarlanan Bosch adlı bir dizide kamera karşısına geçti.