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Kiloları yüzünden hakarete uğradığı yetmedi aşkından bile oldu: Ünlü şarkıcının kâbus günleri bitmedi

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#Bebe Rexha#Kilo Alan Ünlüler#Polikistik Over Sendromu
Kiloları yüzünden hakarete uğradığı yetmedi aşkından bile oldu: Ünlü şarkıcının kâbus günleri bitmedi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2023 15:04

Gösteri dünyasının ünlülerinin genç güzel ve illa da her dem zayıf görünme kaygısı kadınlar üzerinde çok büyük bir baskı yaratıyor ve büyük ruhsal ve fiziksel sıkıntılara yol açıyor. Kendine örnek aldıkları ünlü yıldızlara benzemek isteyen nice genç kadın bu acımasız “moda” yüzünden sağlıksız diyetlerle adeta kendilerini aç bırakacak durumuna getirip ölümün eşiğinden dönüyor.

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AYLARDIR HEP AYNI TARTIŞMAYLA GÜNDEME GELİYOR

Sinema dünyasının ünlü isimleri, yıldız şarkıcılar ve ekran yüzleri için de durum son derece sıkıntı verici halde. Bu konu yüzünden son aylarda büyük üzüntüler yaşayan isimlerin başında da ünlü şarkıcı Bebe Rexha var.

Gösteri dünyasında kıvrımlı hatlar eskisinden daha fazla göz önünde. Birçok büyük beden model artık eskiden kimsenin hayal bile edemeyeceği markaların yüzü oluyor, iç çamaşırı ve mayo defilelerinde boy gösteriyor. Ama tüm bunlara rağmen hâlâ ünlü isimle aldıkları kilolarla dile düşüyor ve ağır eleştirilere uğruyor.

Kiloları yüzünden hakarete uğradığı yetmedi aşkından bile oldu: Ünlü şarkıcının kâbus günleri bitmedi

ALDIĞI KİLOLAR BAŞINA DERT OLDU, HAKARETE BİLE UĞRADI

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34 yaşındaki yıldız şarkıcı da son yıllarda aldığı kilolar yüzünden sürekli olarak haber malzemesi oluyor, yetmezmiş gibi hayranlarının hakaretine dahi uğruyor. Genç şarkıcı, kilo almasının nedeninin polikistik over sendromu olduğunu açıklamış ardından da kendisini bu yüzden eleştirenlere ve kötü sözler söyleyenlere adeta yalvarmıştı.

“Ben bir hastalık yüzünden bu kadar kilo aldım, ne olur benimle alay etmeyin” diye dert yanan ünlü şarkıcı en sonunda aldığı kilolar ve yaşadığı bu sıkıntılı süreç yüzünden 3 yıllık aşkından da oldu. Bebe Rexha, temmuz ayında Londra'da sahne aldığı sırada bir anda gözyaşlarına boğularak seyircilere görüntü yönetmeni sevgilisi Keyan Safyarion ile üç yıllık birlikteliğin bittiğini itiraf etmişti.

Kiloları yüzünden hakarete uğradığı yetmedi aşkından bile oldu: Ünlü şarkıcının kâbus günleri bitmedi
Bebe Rexha ilk ünlendiğinde bu görüntüsüyle akıllarda yer etmişti

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"HASTAYIM ALAY ETMEYİN" DEMİŞTİ, AŞKI DA AYNI SEBEPTEN BİTTİ

Daha sonra bu ayrılığın nedeninin Safyarion’un ünlü şarkıcıyı aldığı kilolar yüzünden sürekli eleştirmesi ve utandırmaya çalışarak kalbini kırması olduğu ortaya çıkmıştı. Bebe Rexha daha sonra sevgilisiyle yazışmalarını da sosyal medya hesabından paylaşarak yaşadığı büyük üzüntüyü herkesin öğrenmesine yol açmıştı.

Kiloları yüzünden hakarete uğradığı yetmedi aşkından bile oldu: Ünlü şarkıcının kâbus günleri bitmedi
Polikistik over sendromuna yakalanan ünlü şarkıcının yıllar içinde aldığı kilolarla birlikte yüzü ve tarzı da büyük bir değişim geçirdi: Fazla kiloları yüzünden tartışıp ayrıldığı sevgilisi de Bebe Rexha'ya bir mesajında "Yüzünün bile bambaşka bir hale geldiğini görmezden mi gelmeliyim?" demişti

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BÜYÜK ÖDÜLE ADAY AMA TÖRENE GİTMEMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Bebe Rexha, milyonlarca takipçisi olan TikTok kanalında yayınladığı bir videoda yarın akşam katılması gereken MTV Video Müzik Ödülleri gecesine gitmek istemediğini itiraf etti. Ünlü şarkıcı “Size şunu söyleyeyim, şu anda kendimi pek de özgüvenli hissetmiyorum" diye başladığı videoda ödüllerden birine aday olmasına rağmen kırmızı halıya çıkmak istemediği için törene katılmamayı düşündüğünü söyledi.

Kiloları yüzünden hakarete uğradığı yetmedi aşkından bile oldu: Ünlü şarkıcının kâbus günleri bitmedi
Bebe Rexha TikTok videosunda yaşadığı kaygılar yüzünden adaylığı olsa da ödül törenine gitmekten daha doğrusu kırmızı halıya çıkmaktan korktuğunu itiraf etti

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ANSİYETE YAŞIYOR: YA KIRMIZI HALIDA KİLOLARIMLA DALGA GEÇERLERSE?

Daha önce de ünlü tasarımcıların şişman olduğu için kendisine elbise vermek istemediğini açıklayan Bebe Rexha kırmızı halıya çıktığında aldığı kilolar yüzünden bir kez daha alaylarla, ağır eleştirilerle ve hakaretlerle karşılaşmaktan korkuyor: “Çok büyük bir anksiyete yaşıyorum. Orada insanların kilolarımla ilgili konuşmasını istemiyorum ama bunu konuşacaklar. Bu yüzden çok endişeli ve stresliyim.”

Kiloları yüzünden hakarete uğradığı yetmedi aşkından bile oldu: Ünlü şarkıcının kâbus günleri bitmedi
Ünlü şarkıcı aylar önce sosyal medyadan isyan etmiş "Lütfen kilolarımla alay etmeyi bırakın, ben hastayım" demişti

“İnsanlar bana çoğu zaman ne kadar özgüvenli ve pozitif olduğumu söylüyor ama size şunu söyleyeyim, şu anda kendimi pek de özgüvenli hissetmiyorum," diyen ünlü şarkıcı konuyu daha önceleri de sosyal medyaya taşımıştı.

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"ARTIK BIKTIM, NELER YAŞADIĞIMI BİLMİYORSUNUZ"

Bebe Rexha artık aldığı kiloların konuşulmasından bıktığını söyleyip Twitter'daki takipçilerine “Şişmanladığımı biliyorum. Sadece insanların bunun hakkında konuşmasından bıktım. Herkes kilo dalgalanmaları yaşar, bu hayattır ve insanların neler yaşadığını bilemezsiniz. İlaçlar, hastalıklar… Bunu bilmeden konuşmak çok acımasızca” yazmıştı.

Kiloları yüzünden hakarete uğradığı yetmedi aşkından bile oldu: Ünlü şarkıcının kâbus günleri bitmedi

“Yarın törene gidip gitmeyeceğimi bilmiyorum. Kırmızı halı için bir kıyafetim var. Çok şirin. Elbisemi giymek istiyorum ve adaylığımı ve arkadaşlarımın adaylıklarını kutlamak için gerçekten gitmek istiyorum ama yaşadığım kaygının beni ele geçirdiğini hissediyorum"

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#Bebe Rexha#Kilo Alan Ünlüler#Polikistik Over Sendromu

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