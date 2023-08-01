Ünlü şarkıcı sahnede gözyaşlarına boğuldu: Fazla kilo tartışması yüzünden 3 yıllık sevgilisinden ayrıldı!

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SON AYLARDA YÜZÜ BİR TÜRLÜ GÜLMEDİ
Son zamanlarda bu konuda en çok sıkıntı yaşayan isimlerin başında da 33 yaşındaki yıldız şarkıcı Bebe Rexha var. Bir süredir aldığı kilolarla gündemde olan ünlü şarkıcı basında da sosyal medyada da sık sık bu konu yüzünden gündeme geliyor ve eleştirilere maruz kalıyor. Ve bu yüzden yaşadığı psikolojik sıkıntıları da son aylarda sıkça dile getiriyor.
Zaten kıvrımlı hatlara sahip olan Bebe Rexha, geçmiş yıllarda da katılacağı ödül törenlerinde giyecek elbise bulamadığından yakınmıştı. Ünlü isimleri bu tür törenlerde giydirmek için yarışan dev modaevlerinin kendisine kostüm vermeyi reddettiğini söyleyen ünlü şarkıcı kilosu yüzünden ayrımcılığa uğradığını söylemişti.
YAKALANDIĞI HSTALIK YÜZÜNDEN ALDIĞI KİLOLAR HUZURUNU KAÇIRDI
Bu zorlu süreçten sonra kilo veren ancak verdiği kiloları ve fazlasını alan Bebe Rexha, konserlerinde ve sosyal medya üzerinden bu yüzden ağır eleştiriler aldı. Hatta insanların fazla kilolarıyla alay eder hale geldiğini söyleyerek içini döktü. Son birkaç ayda 15 kilo birden alan şarkıcı, kilo almasının nedeninin polikistik over sendromu olduğunu açıklamıştı.
Doğurganlık çağındaki kadınlarda sıkça karşılaşılan bu hastalık sadece hızlı bir şekilde kilo alınmasına yol açmakla kalmıyor adet görmede düzensizlik, sivilce problemi, vücutta tüylenme gibi daha birçok sıkıntılı duruma da yol açıyor. Bebe Rexha, mayıs ayının son günlerinde katıldığı bir programda tıbbi durumunu açıklamış ve hayranlarına hasta olduğunu, bu yüzden aldığı kilolarla dalga geçmemelerini rica etmişti.
SAHNEDE BİR ANDA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Ancak ünlü şarkıcının hayranlarına ettiği rica kendi özel hayatında pek de işe yaramadı. Hafta sonu konser verirken sahnede gözyaşlarına boğulan Bebe Rexha, kendisini dinlemeye gelen hayranlarına “Üç yıllık ilişkim bitti. Çok üzgünüm” diye seslendi. Bebe Rexha, 3 yıldır görüntü yönetmeni Keyan Safyarion’la büyük bir aşk yaşıyordu.
2020’de, koronavis pandemisi sırasında karantinaya da birlikte girdiği sevgilisiyle üç yıldır sürekli aşk pozları veren Bebe Rexha, konserde gözyaşı döküp hayranlarını üzdükten sonra bu beklenmedik ayrılıkla ilgili sır perdesini de araladı. Bebe Rexha, ayrılığa sebep olan, sevgilisinin ona yolladığı mesajı Instagram sayfasından paylaşarak yaşananların milyonlar tarafından öğrenilmesini sağladı. Bebe Rexha, internet üzerinden ona kiloları yüzünden saldıran ve dalga geçen kişiler gibi erkek arkadaşı tarafından da benzer bir muamele görmüştü.
SEVGİLİSİNDEN GÖRDÜĞÜ MUAMELE ONU ÇOK İNCİTTİ
Keyan Safyarion, sevgilisi Bebe Rexha’ya yolladığı mesajda onu çok sevdiğini ve güzel bulduğunu söylüyordu. Ancak bu özgü dolu sözlerin arasına saklanan eleştiriler ünlü şarkıcı için ipleri kopartan şey olmuştu belli ki. Safyarion, 33 yaşındaki ünlü yıldıza mesajında “Çok kilo aldın, 15 kilo birden aldın. Yüzün aldığın kilolar yüzünden değişti. Sana dürüst davranmayıp bunu hiç söylemese miydim? Böyle bir şey hiç olmamış gibi mi davransaydım” yazmıştı.
FAZLA KİLO ELEŞTİRİSİ İÇEREN MESAJ 3 YILLIK AŞKI BİR ANDA BİTİRDİ
Bununla da kalmayan Keyan Safyarion, Bebe Rexha’ya sözlerini bir silah olarak kullanma suçlaması da yöneltti. “Eğer ayrılmak istiyorsan bu yazdıklarımı bahane etmene gerek yok.” diyen görüntü yönetmeni, ünlü şarkıcıyı ruhsal problemler yaşamak ve kilolarını ve ayrılığı da buna bahane etmekle suçladı. Ve mesajın sonunda da ona profesyonel yardım almasını tavsiye etti.
Bu yaşananların ardından konserde çok üzülen ve seslendirdiği duygusal şarkı sırasında gözyaşlarını tutamayan Bebe Rexha da ayrılığını hayranlarına hem yüz yüze hem de sosyal medya hesabından duyurmuş oldu. Konser bitiminde hayranlarına verdikleri moral desteği için teşekkür eden yıldız şarkıcı “Konser çıkışında bir gece kulübüne gidip çılgınlar gibi eğleneceğim ve kendime yeni bir sevgili arayacağım” diyerek herkesi güldürdü.