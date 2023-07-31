Ünlü estetik cerrah daha boşanmadan model sevgilisiyle nişanlandı: Kocama ve nişanlısına mutluluklar dilerim

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Özellikle de gösteri dünyasının ünlülerinin evlilikleri ve mutlulukları kadar zorlu ayrılık süreçleri ve bu sırada yaşanan skandallar da sık sık gazete manşetlerine taşınıyor. Son aylarda epeydir süren ayrılık süreçleriyle gündemde olan gösteri dünyasının en ünlü plastik cerrahlarından Lenny Hochstein ve televizyon yıldızı eşi Lisa Hochstein da dillerden düşmüyor.

Lisa ve Lenny Hochstein, 2009'da muhteşem bir düğünle evlenmişti ve ABD sosyetesinin en gözde çiftlerinden biriydiler

Fitness uzmanı, güzellik uzmanı, moda ikonu ve modellik gibi birçok sıfat taşıyan Lisa Hochstein, 2009’da Miami’li ünlü plastik cerrah Dr. Lenny Hochstein’la görkemli bir düğünle evlenmiş, dillere destan düğün aylarca konuşulmuştu. Ünlülerin doktoru olarak nam salan, kendisi de sosyetenin en ünlü yüzlerinden biri haline gelen Lenny Hochstein ve eşi Lisa Hochstein yıllar içinde gösteri dünyasının en ünlü çiftlerinden oldu.

Ünlü çiftin 12 yıllık evliliği bitti ancak velayet, nafaka ve tazminat yüzünden anlamadıkları için bir türlü boşanamadılar

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Lisa Hochstein, Lenny’yle evlendikten sonra ABD televizyonunun en çok izlenen realite şovlarından “Real Housewives of Miami” programının da en büyük yıldızlarından biri haline geldi. 41 yaşındaki ünlü isimle 57 yaşındaki sosyete doktoru eşi Lenny Hochstein’ın evliliği 12 yıldan sonra bitti. Lenny Hochstein, geçen yılın mayıs ayında karısına boşanma davası açtı. Ancak 7 yaşında bir oğulları 3 yaşında da bir kızları olan çift hâlâ boşanabilmiş değil.

Lenny Hochstein, mahkemeye boşanma dilekçesini verir vermez hemen model sevgilisinin kollarına koştu... Ancak Lisa Hochstein bu ilişkinin daha önce başladığını ve aldatıldığını iddia ediyor

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Ancak 1 yıldır 27 yaşındaki ünlü Avustralyalı model Katharina Mazepa’yla ilişki yaşayan Lenny Hochstein’ı henüz boşanmamış olmak pek etkilemedi. Ünlü estetik cerrah sevgilisine kocaman bir pırlanta yüzük hediye ederek onunla nişanlandı. İspanya’da gittikleri romantik tatilde sevgilisini deniz manzaralı bir tepeye götüren Lenny Hochstein dizlerinin üzerine çöktü ve ona pırıltısıyla göz kamaştıran kocaman bir yüzük hediye etti.

Ünlü sosyete doktoru eşinin iddialarına aldırmadan hafta sonu dizlerinin üzerine çökerek evlenme teklif etti ve Katharina Mazepa'yla nişanlandı

Gözden Kaçmasın Herkes yılın düğününü bekliyor ama onların aşk tatili bitmiyor! Haberi görüntüle

Ünlü model Katharina Mazepa da bu mutluluk dolu anları Instagram hesabında paylaştı. Romantik evlilik teklifinin videosunu paylaşan Katharina Mazepa parmağındaki kocaman yüzüğü de takipçilerine göstermeyi ihmal etmedi. Ancak bu aşk paylaşımları dönüp dolaşıp Lenny Hochstein’ı ve dolayısıyla da Katharina Mazepa’yı buldu. Hem de oldukça kötü bir şekilde.

27 yaşındaki ünlü model Katharina Mazepa aldığı romantik evlilik teklifini ve kocaman bir pırlantayla süslü nişan yüzüğünü Instagram hesabından paylaştı ve bu paylaşımlar olay oldu

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Lisa Hochstein kocası Lenny’i hala evliyken nişanlandığı için yerden yere vurdu. Instagram sayfasından bir sürü hikâye paylaşan Lisa Hochstein, sadece eşini değil kayınvalidesini de diline doladı. Lisa’nın kayınvalidesi, oğlunun nişan haberi üzerine “Bu sefer seni seven ve saygı duyan bir kadınla birlikte olduğuniçin çok mutluyum. Önceki evliliğinizde kesinlikle buna sahip değildin.İyi şanslar, tebrikler “yazdı.

Bu aşk gösterisine sessiz kalamayan Lisa Hochstein da bir dizi Instagram paylaşımı yaptı ve deyim yerindeyse açtı ağzını yumdu gözünü!

Ünlü yıldızsa Instagram’da kayınvalidesine alkış emojisi yollayarak "Ne harika bir kayınvalide ve büyükanne. Ne kadar iğrenç.” diye serzenişte bulundu. Ünlü televizyon yıldızı bununla da yetinmedi. Henüz resmi olarak boşanmadığı kocasını ve onun sevgilisini de hedef alıp ağza alınmayacak ifadelerle hedef tahtasına oturttu.

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Lisa Hochstein, yaptığı paylaşımda “Kocama ve nişanlandığı metresine mutluluklar dilerim” diyerek adeta 750 bin takipçisinin önüne attı. Bu paylaşımların ardından hayranları Lenny ve Lisa’nın hala evli olduğunu belirtmekte gecikmediler. Lenny hayranlarından” Senin adına mutluyum, ama henüz boşanmadın bile" , "Bir evlilikten taze çıktınız hatta boşanamadınız bile. Sen hemen yeni bir evliliğin peşinde mi koşuyorsun” yorumları aldı.

Hochstein’ın hedefinde hem kocası ve yeni nişanlısı hem de kayınvalidesi vardı: Zehir zemberek paylaşımlar yapan ünlü televizyon yüzü "Kocama ve nişanlandığı metresine mutluluklar" dilerim yazdıktan sonra kayınvalidesine de ağza alınmayacak sözler sarf etti

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Lisa ve Lenny Hochstein’ın evliliği evlilik öncesi anlaşmaları olmasına rağmen çocuklarının velayeti yüzünden bir türlü bitememişti. Lisa Hochstein, soyete doktoru eşini kendisini Katharina Mazepa’yla aldatmakla suçlayınca zaten zorlukla ilerleyen süreç daha da uzamıştı. Mahkeme en son ünlü doktorun, eşiyle boşandıktan sonra çocukları için aylık 8 bin dolar nafaka ödemesine karar verdi ancak bir savaşa dönen mahkemenin bitiminde Lisa Hochstein’ın oldukça büyük bir serveti olan Lenny Hochstein’dan çok daha büyük bir nafaka ve boşanma tazminatı alacağına kesin gözüyle bakılıyor.