Bir zamanların çocuk yıldızı sokakta çıplak gezerken bulunmuştu: Ünlü oyuncu yeniden hastaneye yattı

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ÖNCE ÇOCUK YILDIZ OLDU SONRA GENÇLİK DİZİLERİYLE YOLUNA DEVAM ETTİ

1990’lı yıllarda ve 2000’lerin başlarında rol aldığı dizilerle şöhrete kavuşan çocuk yıldız Amanda Bynes, Nickelodeon’ın gençlik dizileriyle şöhretini artırmıştı. Daha sonra sinemaya geçen yıldız oyuncu Hairspray ve Easy A gibi filmlerde oynadıktan sonra sağlam bir kariyere doğru ilerlemişti.

Amanda Bynes, tıpkı Britney Spears gibi erken yaşta gelen şöhretin ardından ruh sağlığıyla ilgili sorunlar yaşadı ve benzer süreçlerden geçti

37 yaşındaki oyuncu 2010’lardan itibaren ruhsal sorunlarla boğuşmaya başladı. Ve tıpkı Britney Spears gibi kendine ve etrafına zarar verici bir hale geleceğinden korkularak ailesi tarafından vesayet altına alındı. Ruhsal sıkıntılarla boğuşan oyuncu bir yandan da uyuşturucu batağına düşmüştü. Bu yaşananların ardından kendi isteğiyle oyunculuğa ara vermek ve tedavi olmak istediğini açıkladı.

Yıllar içinde fiziksel görüntüsü de değişen ünlü oyuncu sadece 2023 yılında üç kez bir ruh sağlığımerkezine yatmış oldu

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2010'LARDAN SONRA BRITNEY SPEARS'IN DURUMUNA DÜŞTÜ

2013’te ise Britney Spears örneğinde olduğu gibi Amanda Bynes da annesinin vesayeti altına girdi. Ve o da 10 yıl boyunca iyileşmek ve eski günlerine dönebilmek için hayatının kontrolünü ailesine bırakmış oldu. Bynes’ın vesayeti de bu yıl sonlandı ve 10 yıl sonra eski ÇOCUK YILDIZ yeniden özgürlüğüne kavuştu.

Amanda Bynes, 2019 yılından beri ailesinin aldırdığı versayet kararını kaldırmak için uğraşmış ve sık sık mahkeme ziyaretleri yapmıştı: 10 yıllık vesayet 2023'te son buldu ama ünlü oyuncu hâlâ aynı bunalımın içinde

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O günlerde ailesi, mahkemenin vesayeti kaldırma kararını desteklemiş ve kızlarına güvendiklerini açıklamıştı. Ancak işler beklendiği gibi gitmedi ve Amanda Bynes bir kez daha büyük bir buhranın içine düştü. Geçen mart ayında Los Angeles sokaklarında çırılçıplak dolaşırken görüldü. Ünlü oyuncu bir süre bu şekilde dolaştıktan sonra kendisi polisi çağırarak yardım istemişti.

Bynes, 2018'de iyileştiğini ve oyunculuğa geri dönmek için can attığını söylemişti ancak sonra manikürcülük eğitimi almaya başladı

VESAYETTEN KURTULDU ANCAK PSİKİYATRİ HASTANELERİNDEN KURTULAMADI

Bir psikiyatri merkezine kaldırılan Amanda Bynes bir süre tedavi gördükten sonra hastaneden ayrıldı. Ancak haziranda bir kez daha polise yapılan bir çağrının ardından tekrar gözetim altına alındı. Dün gelen haberlere göre bu zorunlu hastane ziyareti sonrasında hayatına devam etmeye çalışan ünlü oyuncu bu kez zorunlu olarak değil kendi isteğiyle yeniden bir ruh sağlığı merkezine gitti.

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Hazirandaki zorunlu hastaneye yatışının ardından daha geçen hafta salınan Amanda Bynes, bu kez kendi isteğiyle yoğun bakım hizmeti veren bir psikiyatri merkezine yatan ünlü oyuncunun burada ne kadar süre kalacağı belirsiz. Geçmişte bağımlılık sorunları da yaşayan eski çocuk yıldızın bipolar bozukluk teşhisi aldığı biliniyor.

Ünlü oyuncunun bir dargın bir barışık aşkl yaşadığı eski nişanlısı Paul Michael, Bynes'ın bipolar bozukluk için kullanması gereken ilaçları ihmal ettiği için sık sık bu tür krizler yaşadığınjı ve hastaneye gitmek zorunda kaldığını söylemişti

NİŞANLISI İLAÇ KONUSUNU GÜNDEME GETİRMİŞTİ

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Bynes böylece sadece bu yıl içinde üçüncü kez ruhsal tedavi görmek üzere bir merkez yatırılmış olacak. Amanda Bynes’la bir dargın bir barışık ilişkisini sürdüren, son olarak ayrıldıkları yolunda haberlerle gündeme gelen nişanlısı Paul Michael, onun bipolar bozukluk için kullandığı ilaçlarını bıraktığını ve bu tür sıkıntılarının da ilaç kullanmamasından kaynaklandığı açıklamıştı.

Amanda Bynes 2018’de kendini toparladığını açıklamış ve oyunculuğa geri dönmek istediğini söylemişti. Ancak daha sonra karar değiştiren ünlü oyuncu Los Angeles’taki Fashion Institute of Design & Merchandising adındaki okula kayıt yaptırmış ve manikürcü olmak istediğini söyleyerek kozmetik eğitimi almaya başlamıştı.