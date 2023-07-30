50’nci doğum gününde nabız yükselten kostümle eski eşe mesaj verdi: Senin de nasıl evlendiğini unutmadık!

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50'İNCİ YAŞ POZLARI OLAY OLDU

Hollywood’un İngiliz yıldızlarından Kate Beckinsale birkaç gün önce 50’nci yaş gününü kutladı. Ve bu ilginç kutlamadan oldukça “iç gıcıklayıcı” pozları da Instagram hesabında paylaştı. Yaşını göstermeyen ve hâlâ gençlik günlerindeki güzelliğini koruyan yıldız isimden görmeye pek de alışkın olmadığımız bu pozlar hem nabızları yükseltti hem de soru işareti yarattı.

Kate Beckinsale ve yönetmen Len Wiseman'ın sette başlayan aşkları 10 yıldan fazla sürdü: 2016'da ayrıldılar fakat boşanma davaları 2019'da ancak bitti

FOTOĞRAFLAR HEMEN İNCELEMEYE ALINDI

Arkadaşlarıyla çılgınca eğlendiği bir doğum günü partisi veren Kate Beckinsale, Playboy kızları gibi giyindiği ve başına da tavşan kulakları taktığı görüntüsüyle çok beğenildi; herkes fotoğrafların altına yazdığı yorumlarla bu yaşsız güzeli kutladı. Ne gösteri dünyasındaki çevresinde ne de hayranlarının gözünde böyle seksi halleriyle akıllarda yer etmeyen usta oyuncunun bu “farklı” hali hemen masaya yatırıldı.

Beckinsale, ünlü yönetmene gönlünü kaptırdığında Michael Sheen'le birlikteydi... Len Wiseman da evliydi, üstelik yönetmenin eski eşi ona zina suçlamasında bulunmuştu

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YILLAR ÖNCE SETTE BAŞLAYAN AŞK VE BU YÜZDEN BİTEN İLİŞKİLER ÇOK KONUŞULMUŞTU

Kate Beckinsale, oyunculuk kariyerine romantik komediler ve dramalarla başlamış olsa da dünya çapındaki ününü Underworld (Karanlıklar Ülkesi) film serisiyle kavuşmuştu. Bu filmler ünlü oyuncunun kariyerine damga vurduğu gibi özel hayatının da en aslında en önemli parçası oldu. Beckinsale, ünlü film serisinde rol almadan önce 8 sene ünlü oyuncu Michael Sheen’le birlikteydi. Çift hiç evlenmedi Hatta Kate Beckinsale sevgilisi ona hiç evlenme teklif etmediği için utanç hissettiğini yıllar sonra itiraf etti. Çiftin 1999’da bir kızları oldu.

Birkaç gün önce 50'nci yaş gününü kutlayan yıldız oyuncu kız arkadaşlarıyla çılgın bir parti verdi ve hiç alışılmamış bir Playboy kızı kostümüyle herkesi şaşkına çevirdi

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ESKİ EŞ YENİ MUTLULUKLARA KOŞARKEN...

Şimdi, aradan çok uzun yıllar geçtikten sonra hâlâ iyi birer dost kalmayı başaran Beckinsale ve Sheen için o günler çok fırtınalı yaşanmıştı. Kate Beckinsale, Underworld serisindeki ilk filmde rol alacağı zaman filmin yönetmeni Len Wiseman’ı, sevgilisi ve kızının babası Michael Sheen’i kadroya alması için ikna etmişti. Ancak sonra Hollywood’da örneği çok yaşanan bir durum gerçekleşti: Kate Beckinsale ve ünlü yönetmen aşk yaşamaya başladı. Yıldız aktris, yıllar önce sette tanışıp aşık olduğu Michael Sheen’i, yine sette tanışıp aşık olduğu yönetmen için terk etti.

Backinsale’in bu nabız yükselten pozları eski eşine nispet yapmak için verdiği konuşuldu... Ünlü oyuncunun bu tarzına alışkın olmayan hayranları hemen eski defterleri de karıştırmaya başladı

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Üstelik Len Wiseman evliydi. Ünlü yönetmenin bir anaokulu öğretmeni olan eski eşi Dana, kocasının kendisini Backinsale’le aldattığını söyledi ve mahkemede “zina” suçlaması yaptı. 2003’te yaşanan bu skandalın ardından Kate Beckinsale ve Len Wiseman, Mayıs 2004’te evlendi. Oyuncu eş ve yönetmen kocası bir arada Underworld serisine yeni halkalar ekledi; Kate Beckinsale, kocasının yönettiği başka filmlerde de başrol oynadı.

Bir başkasıyla evliyken Kate Beckinsale ile aşk yaşamaya başlayan ünlü yönetmen gönlünü 32 yaşındaki model ve televizyon yıldızı CJ Franco'ya kaptrıdı... Çiftin aşk dedikoduları daha Beckinsale boşanmadan ortaya çıkmıştı

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O DA EŞİNİ AYRILIK SÜRECİNDE BİR BAŞKASINA KAPTIRDI

Yıllar sonra büyük aşk bitti: Çift 2016’da yollarını ayırdı, boşanma davaları da ancak 2019’da sona erdi. Kate Beckinsale’in eski eşi Len Wiseman’ın adıysa daha çift ayrılır ayrılmaz model ve televizyon yıldızı CJ Franco ile anılmaya başladı. Aslında Kate Beckinsale bir anlamda kendi hikâyesinin bu kez kocası ve bir başka kadınla yazılmasını izledi. Birçok realite şovunda yer alarak ünlenen, sosyal medyada influencer olan ve bir yandan da modellik yapmaya devam eden 32 yaşındaki CJ Franco ile ünlü yönetmen Len Wiseman’ın 2015’te kaçamak şekilde başlayan ilişkisi hâlâ sürüyor.

Len Wiseman ve CJ Franco geçenlerde aynı eve taşınmıştı... Çiftin bu hamlesi evlilik dedikodularını hararetlendirdi

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İPLER NİŞAN YÜZÜĞÜ UFUKTA GÖRÜNÜNCE Mİ KOPTU?

Hatta uzun yıllardır birlikte olan çiftin geçen aylarda aynı eve taşındığı ortaya çıkmıştı. Bu yetmezmiş gibi ünlü model geçen hafta Los Angeles sokaklarında parmağındaki kocaman pırlanta nişan yüzüğünü göstere göstere gezerken görüntülenmişti. Bir zamanlar bir başka kadınla evliyken aşık olduğu ve uzun yıllar evli kaldığı büyük aşkı Kate Beckinsale’i çoktan unutmuştu. Ve o da aslında evliliği henüz bitmemişken kocasını bir başkasına kaptırmıştı.

Bu yetmezmiş gibi ünlü model geçen hafta da parmağındaki kocaman pırlanta nişan yüzüğünü sergileyerek Los Angeles sokaklarında dolaşıyordu: Kate Beckinsale'in iç gıcıçlatıcı pozları bu haberler üzerine nispet yapmak için verdiği söylendi... Ve kendisine "kibarca" bir zamanlar ayı yoldan geçtiği hatırlatıldı

İşte Kate Beckinsale’in bu çarpıcı doğum günü pozlarını evlilik hazırlığı yapmaya başladığı ortaya çıkan eski eşine nispet için verdiği iddia edildi. Ve yıldız oyuncuya yapılan yorumlarda kendisinin de bir zamanlar aynı durumda kaldığı, yapılan yorumlarda “nazik bir dille” anlatıldı…