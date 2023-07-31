Herkes yılın düğününü bekliyor ama onların aşk tatili bitmiyor!

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25 YILLIK EVLİLİK ONUN UĞRUNA BİTMİŞTİ

Jeff Bezos ve Lauren Sanchez 2019’dan beri birlikte ancak ikisinin de aslında eşlerinden boşanmadan önce bir araya geldiği biliniyor. Hatta Bezos’un 25 sene evli kaldığı ve kendisinden 4 çocuğu olan eski eşi Mackenzie Scott ile ayrılmasının nedeni olarak Sanchez gösterilmişti. Eski bir sunucu olan Sanchez de 2005 yılında ünlü menajer Patrick Whitesell ile evlenmiş ancak bu evlilik 2019’da Bezos ile ilişkisinin ortaya çıkmasıyla sona ermişti.

Akdeniz'in neredeyse tüm ünlü tatil beldelerini gezen çift mesafe uzun olunca özel uçaklarını kullanıyor

Jeff Bezos ve Lauren Sanchez’in nişan haberi mayıs ayının sonunda duyuldu. Çift Cannes Film Festivali’ne gitmiş, Sanchez’in parmağındaki 20 karatlık göz alıcı nişan yüzüğünün değerinin 2,5 milyon dolar olduğu ortaya çıkmıştı. Parmağında yüzüğü yanında da zengin sevgilisiyle adeta dünyaya caka satan Sanchez yakında yılın düğününde yılın gelini olarak karşımıza çıkacak. Paparazziler 500 milyon dolarlık süper yatlarını demirleyen Bezos ve Sanchez'in peşini bırakmıyor ve sürekli fotoğraflarını çekiyor

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NİŞAN HABERİ GELDİ, HERKES DÜĞÜNÜ BEKLİYOR

Çift, nişan haberlerinin gelmesiyle birlikte Jeff Bezos’un değeri 500 milyon dolar olan süper yatıyla tatile çıktı. Akdeniz kıyılarını ve Avrupa’daki neredeyse tüm ünlü tatil yerlerini yatlarıyla gezen Bezos ve Sanchez, tatilleri boyunca da sık sık paparazzilere de yakalandı. Yatlarında ünlü konuklarını da ağırlayan çiftin şimdiki misafirleri ABD televizyonlarının en ünlü yüzlerinden Oprah Winfrey ve Gayle King.

Gözden Kaçmasın Jeff Bezos ve sevgilisi 500 milyon dolarlık yatta aşk tatili yapıyor Haberi görüntüle

Lauren Sanchez bir yandan kendi selfie'lerini Instagram hesabına koyarken bir yandan da Jeff Bezos'un üstsüz fotoğraflarını paylaşıyor

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İtalya’nın Capri kenti kıyılarına demir atan yatlarında sürekli öpüşüp koklaşırken çekilmiş fotoğrafları basına yansıyan çift zaman zaman karaya inip gittikleri şehirleri de el ele geziyorlar. Eğer birbirinden mesafe olarak uzak yerlere yelken açacaklarsa da yatları önden gidiyor, Jeff Bezos ve Lauren Sanchez de ünlü iş insanının özel uçağını kullanıyor.

AŞK TATİLİNDEN AYLARDIR DÖNMEDİLER

Çiftin hem yakın çevresi hem de magazin basını oldukça görkemli olacağı tahmin edilen düğünü bekleyedursun Bezos’tan da Sanchez’den de henüz düğün tarihiyle ilgili bir açıklama gelmedi. Ünlü çift şimdilik buldukları her fırsatta aşklarını doyasıya yaşıyor ve bu aylardır süren yat tatilinin tadını çıkarıyor. Paparazzilerin çektikleri fotoğraflar bir yana Lauren Sanchez de nişanlısı Jeff Bezos’la paylaştıkları romantik anların fotoğraflarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Nişan haberi büyük heyecan yaratan çiftin düğün tarihi de merakla bekleniyor... Ancak halinden oldukça mutlu görünen Bezos ve Sanchez henüz tarih konusunda bir açıklama yapmadı

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“Tanıdığım en sevgi dolu insan” diyerek anlattığı ve yere göğe koyamadığı nişanlısı Lauren Sanchez’e çok aşık görünen Jeff Bezos bu kez evlilik konusunda daha tedbirli davranıyor. Aslında uzun yıllardır gazetecilik yapan ve çok sevilen bir ekran yüzü olan Lauren Sanchez'in de hatırı sayılır bir serveti var. Ancak bu servet elbette Jeff Bezos’unkiyle yarışabilecek bir servet değil.

BU KEZ TEDBİRİNİ ÖNCEDEN ALACAK

Mackenzie Scott’tan boşanıp Lauren Sanchez’in kollarına koşmak için çok yüklü miktarda bir tazminat ödeyen ve servetinin bir kısmını eriten Bezos’un bu kez önlemini baştan alacağı ve düğünden önce sağlam bir evlilik öncesi anlaşması imzalaması bekleniyor.