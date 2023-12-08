Kızım her tatilden önce bana diyor ki "Anne lütfen bu sefer hamile kalma!"

Haberin Devamı

'BEBEKLER BÖYLE YAPILIYOR'

Ripa, kendisinin sunduğu Let's Talk Off Camera adlı podcast yayınında kızı Lola'nın çıkacağı her tatil öncesi kendisine söylediklerini anlattı.

Geçmişte kocası Mark Consuelos ile birlikte her baş başa tatile çıktıklarında hamile kaldığını söyleyen Ripa, kızı Lola'nın kendisini işte bu konuda uyardığını söyledi.

Bundan önce de şöyle konuştu Kelly Ripa " Bu tür çocuksuz tatillerde dikkatli olmak gerekir. Oğlum Joaquin de 2000'lerin ilk döneminde böyle baş başa çıktığımız bir tatilin ürünü. Bebekler böyle yapılıyor."

'ANNE SAKIN TATİLDE HAMİLE KALMA'

Kelly Ripa, programın ilerleyen bölümünde de şu anda 22 yaşında olan kızı Lola'nın kendisini işte bu konuda uyardığını sözlerine ekledi: "Şimdi ne zaman uzaklara tatile gitsek kızım bana "Anne sakın hamile kalma" diyor."

Haberin Devamı

Ripa kızının çok komik ve aynı zamanda ortalığı karıştıran biri olduğunu da sözlerine ekledi.

Şu anda 53 yaşında olan Kelly Ripa aslında artık bebek konusunda zamanını doldurduğunu ve bu defteri kapattığını da söyledi.

Kelly Ripa ile Mark Consuelos, evlilikleri sırasında üç tane çocuk sahibi oldular... En büyük çocukları Michael 26 yaşında, kızı Lola 22 ve Joaquin de 20 yaşında.

Kelly Ripa kızı Lola'nın çok komik ve ortalığı karıştıran biri olduğunu söyledi.





ARKADAŞININ KIZI İLE OĞLUNUN ARASINI YAPMAYA ÇALIŞMIŞ

Kelly Ripa, daha önce de kendi yayınına konuk aldığı meslektaşı Lisa Rinna'ya, kendi iki oğlundan biriyle onun küçük kızının arasını yapmaya çalıştığını itiraf etmişti.

Kocasıyla birlikte sunduğu Lice With Kelly and Mark adlı programda Rinna'ya "Yıllarca senin küçük kızın Amalia ile oğullarımdan birinin arasını yapmaya çalıştım" dedi.

Haberin Devamı

Hangi oğlundan söz ettiğini belirtmeyen Ripa, Rinna ile Harry Hamlin'in küçük kızı Amalia meslek olarak modelliği seçince bundan vazgeçtiğini sözlerine ekledi.

Gözden Kaçmasın Hayranları buna çok üzülecek... Yolun sonu göründü Haberi görüntüle

SEÇTİĞİ MESLEK YÜZÜNDEN FİKRİNİ DEĞİŞTİRMİŞ

Ripa o programda "Evet bu gerçek bir hikaye" diyerek sözlerini sürdürdü. Ama sonra fikrini değiştirmesine neden olan bir gelişme yaşanmış. Bunun sonucunda da Kelly Ripa fikrini değiştirmiş.

Bunu da şöyle anlattı Ripa " Derken bir gün Amelia'yı podyumda gördüm. Sanırım katıldığı ilk defileydi. Kendi kendime dedim ki "Boş ver. Benim oğlum bununla ne yapacağını bilemez."

Özetle Amelia'nın meslek seçimi, Kelly Ripa'nın onu oğluyla tanıştırma fikrinden vazgeçmesine neden olmuş.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Ünlü oyuncu ameliyat masasında aldatılmış: O canıyla uğraşırken kocası yeni sevgili bulmuş Haberi görüntüle

YİNE DE ANNESİNE KARŞI GENÇ KIZA ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Bu arada Kelly Ripa her ne kadar artık oğluyla tanıştırmaktan vazgeçmiş olsa da yine de Lisa Rinna'nın kızı Amelia'nın kariyerindeki başarısını övmekten geri durmadı.



60 yaşındaki Rinna'ya "Bazen onu gördüğümde sanki seni görmüş gibi oluyorum" dedi. Bunun üzerine Rinna da kızını izlemenin eğlenceli olduğunu belirti. Ardından da "Ne kadar da büyüdü" dedi.